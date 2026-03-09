Laboratori tra arte e riciclo, percorsi sul corpo e l’invisibile, musica sperimentale e una conferenza sui rubini: la Fondazione Torino Musei anima Torino dal 14 al 19 marzo.

Dal 14 al 19 marzo 2026 la Fondazione Torino Musei propone a Torino una serie di appuntamenti che intrecciano arte, educazione e sperimentazione sonora. Tra laboratori per famiglie, percorsi per adulti e bambini, performance musicali e incontri di approfondimento, i musei civici si aprono alla cittadinanza con iniziative diffuse sul territorio.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il programma coinvolge Palazzo Madama, GAM – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e MAO Museo d’Arte Orientale, in collaborazione con la Città di Torino – Divisione Educativa, ITER e il Centro di Riuso Creativo REMIDA, oltre agli spazi di OGR Torino.

Sabato 14 marzo: il laboratorio Blu Blu tra museo e riciclo creativo

Sabato 14 marzo alle 15 è in programma Blu Blu, attività per famiglie legata a Palazzo Madama ma ospitata presso REMIDA – centro di riuso creativo in via Modena 35. Pensato per bambini dai 5 agli 11 anni e per i loro accompagnatori, il laboratorio nasce dal lavoro congiunto tra la Città di Torino – Divisione Educativa, ITER e la Fondazione Torino Musei.

Il percorso prevede due incontri per ogni museo coinvolto: uno in museo e uno al Centro REMIDA, per far conoscere alle famiglie uno spazio dedicato alla sostenibilità e al riuso creativo. Protagonista è il colore blu, declinato in infinite sfumature: blu notte, fiordaliso, elettrico, pavone. I partecipanti sono invitati a portare un piccolo oggetto blu, da accostare ai blu chiari e scuri delle opere esposte, seguendo un filo cromatico che attraversa cofani preziosi, vetri, smalti e ceramiche.

La visita si conclude in laboratorio con la realizzazione di un collage polimaterico, in cui ogni bambino mette in risalto il proprio blu preferito facendolo dialogare con gli altri colori. La quota di partecipazione è di 7 € a bambino, con biglietto d’ingresso ridotto al museo per gli adulti (gratuito con Abbonamento Musei). La prenotazione è obbligatoria al numero 011 4429629, dal lunedì al venerdì, 9.30-13 e 14-16.

LEGGI ANCHE: – Mostre a Torino, marzo 2026: guida completa

Domenica 15 marzo: metamorfosi alla GAM e musica sperimentale al MAO

Domenica 15 marzo alle 15:30 la GAM propone il percorso Il corpo e l’invisibile, rivolto ad adulti e bambini dai 6 anni. Tra le sale del museo, il pubblico è guidato in un viaggio sul tema del mutamento e della metamorfosi: dalle sculture figurative ai volti di vetro che sembrano sciogliersi, fino a creature leggendarie che rimandano a radici profonde e forze selvagge.

In laboratorio, ogni partecipante diventa protagonista di una trasformazione, sovrapponendo trasparenze e colori per dare forma a un “sé” nuovo, fluido e sorprendente, capace di raccontare ciò che siamo oltre l’apparenza. L’attività ha un costo di 10 € a partecipante, con biglietto di ingresso ridotto per gli adulti (gratuito con Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta). Prenotazioni e informazioni allo 011 19560449 o via mail a ftm.prenotazioni@coopculture.it, con possibilità di prenotazione e pagamento online.

Sempre domenica 15 marzo, alle 18, il MAO Museo d’Arte Orientale firma una performance nell’ambito del public programme della mostra The Soul Trembles. Sul palco delle OGR Torino, in corso Castelfidardo 22, si incontrano l’icona del noise giapponese Keiji Haino e il vibrafonista Masayoshi Fujita, per una serata in cui la ricerca sonora diventa esperienza immersiva.

Haino, figura centrale della controcultura musicale giapponese, porta a Torino la sua esplorazione radicale del suono, in questo caso attraverso la polygonola, uno strumento metallico poligonale nato dalla teoria della vibrazione bidimensionale. Fujita intreccia invece vibrafono, elettronica e preparazioni dello strumento con metalli e strisce di alluminio, costruendo un tessuto sonoro ambient che amplia lo spettro timbrico senza snaturare il carattere del vibrafono. La partecipazione è inclusa nel biglietto di ingresso alle mostre delle OGR Torino, acquistabile online sulla pagina dedicata dell’istituzione.

Giovedì 19 marzo: rubini e simboli tra Oriente e Occidente al MAO

Giovedì 19 marzo alle 18 il MAO ospita la conferenza Il sangue in una pietra. Spinelli e rubini dalla Birmania alla Corona britannica, quarto appuntamento del ciclo Bagliori d’Oriente a cura di Sherif El Sebaie, già consulente scientifico per la Galleria dei Paesi Islamici dell’Asia del museo.

Il percorso, concepito come un viaggio tra culture e simboli, indaga l’uso, il valore rituale e il significato culturale delle pietre preziose e semipreziose, mettendo a confronto tradizioni artistiche e religiose orientali e occidentali. L’incontro di marzo è dedicato ai rubini, gemma del fuoco e del comando: dalla Birmania al Tesoro della Corona britannica, la conferenza ripercorre storie e traiettorie tra reliquie religiose e collier da parata.

L’ingresso alla conferenza costa 5 €, con biglietto acquistabile direttamente in museo e senza necessità di prenotazione. Per chi desidera approfondire collezioni e mostre di Palazzo Madama, GAM e MAO, sono disponibili visite guidate a cura di CoopCulture, prenotabili allo 011 19560449 e tramite il sito dedicato ai musei.

Foto: Ufficio Stampa