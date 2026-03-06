Laboratori per famiglie, letture per i più piccoli, corsi di formazione e passeggiate fotografiche: a marzo i Musei Civici di Cagliari animano la città con un ricco calendario.

Per tutto il mese di marzo i Musei Civici del Comune di Cagliari diventano il fulcro di un programma pensato per pubblici diversi, dagli adulti ai bambini, passando per studenti e appassionati di beni culturali. Cuore delle iniziative sarà la Galleria Comunale d’Arte, affiancata dal Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu, dal Palazzo di Città e da appuntamenti itineranti dedicati alla fotografia.

Il calendario intreccia lettura, creatività, formazione e momenti di convivialità, trasformando le sedi museali in spazi di incontro e di scoperta. Tra laboratori, visite guidate e passeggiate fotografiche, marzo si annuncia come un mese ideale per vivere il patrimonio cittadino da prospettive sempre nuove.

Laboratori creativi e letture per famiglie e bambini

Si parte dal Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu con due proposte per famiglie: sabato 7 marzo alle 16.00 (costo 4 euro) è in programma “Decorare come in Oriente: motivi e ripetizioni”, laboratorio che prende spunto da porcellane thailandesi e cinesi e da statuette giapponesi per sperimentare motivi, simmetrie e decorazioni su carta. Sabato 28 marzo alle 16.00 (costo 4 euro) sarà la volta di “Storie del Siam ad occhi chiusi”, esperienza inclusiva che, grazie a narrazione e stimoli sonori, invita a vivere l’arte siamese attraverso immaginazione e percezione del dettaglio.

Nella Galleria Comunale d’Arte ampio spazio è riservato ai più piccoli. Mercoledì 18 marzo alle 16.30 (costo 4 euro) i bambini dai 3 ai 5 anni saranno protagonisti di “Letture a tema artistico”: dopo l’ascolto del libro Il viaggio di Madí di Anna Curti, seguirà un laboratorio creativo ispirato alla storia. Giovedì 19 marzo alle 16.30 (costo 4 euro) è previsto un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni dedicato alla realizzazione di un piccolo quadro primaverile. Mercoledì 25 marzo alle 16.30 (ingresso gratuito) prenderà il via “Primi passi nella lettura”, ciclo rivolto ai bambini da 0 a 2 anni accompagnati da un genitore per un primo approccio al libro attraverso tatto, ascolto e scoperta sensoriale.

Tra le proposte per adulti e studenti spicca il “Corso di Catalogazione Informatica per i Beni Culturali”, articolato in tre incontri venerdì 13, 20 e 27 marzo alle 16.00 (costo complessivo 20 euro). Curato dal personale esperto dei Musei Civici, il corso fornisce strumenti pratici per la compilazione delle schede di catalogo ed è rivolto a studenti, professionisti, appassionati e curiosi interessati al patrimonio culturale italiano. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 marzo, contattando la biglietteria della Galleria al numero 070 6776454, fino a esaurimento posti.

Domenica 8 marzo alle 11.00 (costo 20 euro, prenotazione obbligatoria, minimo 15 e massimo 25 partecipanti) debutta “Brunch al Museo”, format che unisce visita guidata e convivialità. Il primo appuntamento è dedicato alla figura delle donne nell’arte: dopo il percorso con gli storici dell’arte dei Musei Civici, i partecipanti condivideranno un momento di degustazione in un’atmosfera informale, pensata per avvicinare il pubblico alle collezioni in modo semplice e coinvolgente.

Nel fine settimana non mancheranno le visite guidate: domenica 15 marzo alla Galleria Comunale d’Arte (ore 11.00 e 16.00, biglietto d’ingresso più supplemento di 3 euro), domenica 22 marzo al Palazzo di Città (stessi orari, biglietto più 3 euro) e domenica 29 marzo al Museo Cardu (ore 11.00 e 16.00, biglietto più 2 euro).

Le famiglie saranno protagoniste anche di due laboratori alla Galleria: sabato 14 marzo alle 16.00 (costo 4 euro) è previsto “Un paesaggio… riciclato”, ispirato alle opere dedicate al paesaggio, mentre sabato 29 marzo alle 16.00 (costo 4 euro) è in programma “Come si chiamano, secondo voi?”, attività che invita a osservare e interpretare i ritratti presenti nelle collezioni, stimolando fantasia e spirito di osservazione.

Sabato 21 marzo alle 11.00 e alle 16.00 (costo 8 euro, prenotazione obbligatoria) tornano gli “Instawalk: passeggiate fotografiche”, tour pensati per famiglie e appassionati che, attraverso l’obiettivo e la condivisione sui social, favoriscono un nuovo dialogo tra cittadini, comunità e patrimonio museale.

Al Palazzo di Città prosegue infine “Antonio Ligabue. La grande mostra”, visitabile fino al 7 giugno: una retrospettiva che restituisce la forza espressiva di uno degli artisti più intensi e tormentati del Novecento, capace di trasformare la sofferenza personale in una pittura di grande impatto emotivo e visivo.

Foto: Ufficio Stampa