Arte contemporanea e immaginario pop ai Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti: dal 26 marzo al 12 aprile l’artista Giovanni Motta presenta ‘HYDRON³ – Time is over. Drink eternity’, una mostra-evento tra installazione, performance e narrazione distopica.

Dal 26 marzo al 12 aprile i Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano ospitano HYDRON³ – Time is over. Drink eternity, il nuovo progetto di Giovanni Motta, artista tra i dodici selezionati per il VDA Award 2025 e già protagonista alla Triennale di Milano. L’iniziativa si presenta come una mostra-evento immersiva, sospesa tra installazione, performance e happening, che trasforma lo spazio in un ambiente narrativo dove arte, spettacolo e immaginario pop si intrecciano per riflettere sul desiderio contemporaneo di eternità.

HYDRON³ Giovanni Motta: un’esperienza immersiva tra arte e performance

Al centro del progetto torna JonnyBoy, il personaggio iconico creato da Motta oltre vent’anni fa e diventato il simbolo della sua ricerca artistica. In questa nuova narrazione, la figura si confronta con HYDRON³, una sostanza immaginaria capace di promettere l’eterna giovinezza.

L’idea prende forma come una provocatoria simulazione del lancio pubblicitario di un prodotto impossibile: una bevanda estratta da un misterioso monolite di ghiaccio e trasformata in oggetto di consumo globale. Attraverso questo espediente narrativo, Motta mette in scena il passaggio dalla purezza originaria della natura alla sua appropriazione da parte del mercato, interrogando il rapporto tra mito, desiderio e spettacolarizzazione.

Tra pubblicità, immaginario pop e critica alla società contemporanea

Il percorso espositivo si apre con una soglia simbolica: un corridoio presidiato da figure ibride, uomini-lupo, custodi di un frammento del monolite da cui nasce la sostanza. Nel racconto immaginato dall’artista, il dono originario di Madre Natura viene intercettato dall’uomo e trasformato in prodotto. A gestirne la diffusione è Question Mark, imprenditore fittizio dall’identità nascosta che filtra la fonte e costruisce il brand globale HYDRON³, offrendo non la verità dell’origine ma una sua versione spettacolarizzata.

Accanto all’installazione immersiva trovano spazio opere pittoriche e sagome dipinte in cui JonnyBoy appare immerso in una natura rigogliosa fatta di fiori e foglie dai colori saturi. Qui il personaggio diventa astrazione della giovinezza, non come identità individuale ma come principio: uno stato di innocenza e stupore che, come la natura stessa, non può essere posseduto ma solo attraversato.

Tra estetica pubblicitaria, immaginario pop e tensione simbolica, HYDRON³ si configura come un’esperienza totale che mescola arte e intrattenimento. Il progetto invita il pubblico a partecipare a un rito collettivo che mette in scena il nostro rapporto con il tempo, con l’immagine e con l’idea stessa di eternità.

L’universo artistico di Giovanni Motta

Pittore e artista digitale legato alla corrente del Neo-Pop Surrealismo, Giovanni Motta costruisce la propria ricerca sul rapporto tra memoria, oggetti quotidiani e immaginario visivo.

Al centro del suo lavoro si trova JonnyBoy, figura cartoon concepita come icona della giovinezza e dello stupore, con un’espressione sospesa tra meraviglia e inquietudine. Ridotto a pochi tratti essenziali, il volto del personaggio si ripete nelle opere come un segno quasi rituale, diventando simbolo della vulnerabilità e della capacità di meravigliarsi.

La pratica artistica di Motta attraversa pittura, scultura e installazione, creando ambienti in cui cultura pop occidentale e immaginario anime convivono in un “caos ordinato” che supera la semplice dimensione decorativa per trasformarsi in esperienza immersiva.

Le sue opere sono state esposte in numerosi musei e istituzioni internazionali, tra cui il K11 Museum, il Museo della Permanente, la Triennale di Milano, il CAFA Museum e il MART.

HYDRON³ – Time is over. Drink eternity

di Giovanni Motta

a cura di Ivan Quaroni

Bagni Misteriosi – Teatro Franco Parenti, Milano

26 marzo – 12 aprile 2026

Ingresso: 5 €