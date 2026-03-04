Oltre 140 fotografie raccontano l’universo poetico di Robert Doisneau al Museo del Genio di Roma: dalla Parigi del dopoguerra ai ritratti degli artisti del Novecento, fino all’iconico Bacio dell’Hôtel de Ville, una delle immagini più celebri della storia della fotografia.

Dal 5 marzo al 19 luglio 2026 il Museo del Genio di Roma ospita la grande mostra dedicata a Robert Doisneau, tra i più importanti fotografi del Novecento. L’esposizione, curata dall’Atelier Robert Doisneau e da Gabriele Accornero e prodotta da Arthemisia, propone un ampio percorso attraverso la carriera del maestro francese, capace di trasformare la vita quotidiana in immagini poetiche e senza tempo.

La mostra riunisce oltre 140 fotografie che ripercorrono più di sessant’anni di attività, dagli esordi degli anni Trenta fino alla maturità artistica. Con il suo inconfondibile bianco e nero, Doisneau ha raccontato la Parigi del dopoguerra osservando con sensibilità e ironia la vita delle persone comuni: operai, bambini, innamorati, artisti, passanti. Scene semplici che, grazie al suo sguardo attento e partecipe, diventano immagini universali.

L’esposizione si inserisce inoltre in un contesto simbolico particolare: da un lato le celebrazioni per i 200 anni dalla nascita della fotografia, dall’altro il 70° anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi, due capitali storicamente legate da un intenso dialogo culturale.

Un viaggio nella Parigi di Doisneau

Il percorso espositivo accompagna il visitatore all’interno dell’universo umano e visivo del fotografo attraverso diverse sezioni tematiche che permettono di comprendere l’evoluzione del suo sguardo.

La mostra si apre con una sezione dedicata alla dimensione più personale dell’artista, che introduce il pubblico alla sua biografia e alla formazione del suo linguaggio visivo. Fotografie e materiali legati alla sua vita privata permettono di cogliere il contesto da cui nasce quella sensibilità che caratterizzerà tutta la sua produzione.

Da qui il racconto si espande verso la città che ha segnato profondamente il suo lavoro: Parigi. Nelle sue fotografie la capitale francese non è mai soltanto uno sfondo, ma un organismo vivo attraversato da relazioni, gesti quotidiani e piccoli momenti di vita. Le strade, i quartieri popolari e le periferie diventano il teatro di una ricerca che osserva la realtà con discrezione, restituendo la complessità della vita urbana.

Un’altra sezione esplora il mondo degli eventi eleganti e della mondanità. Anche in questi contesti Doisneau mantiene uno sguardo ironico e attento ai dettagli, cogliendo momenti spontanei che rivelano la dimensione più autentica delle persone.

Particolarmente significativa è la parte dedicata all’infanzia, tema centrale nella sua sensibilità artistica. I bambini, spesso fotografati mentre giocano liberamente negli spazi urbani, diventano simbolo di spontaneità e scoperta. Nei loro gesti e nei loro sguardi il fotografo riconosce una forma di libertà capace di restituire l’essenza stessa della vita.

Il percorso prosegue poi con una selezione di fotografie a colori, che testimoniano un’evoluzione del linguaggio visivo dell’artista pur mantenendo intatta la sua poetica. Accanto a queste compaiono immagini più intime e personali, come le cartoline fotografiche che Doisneau realizzava per amici e familiari, piccoli esercizi creativi che rivelano il lato più giocoso del suo lavoro.

Una sezione finale è dedicata ai ritratti di celebri figure del Novecento. Davanti al suo obiettivo sono passati artisti e intellettuali come Pablo Picasso, Alberto Giacometti, Jean Cocteau e Simone de Beauvoir. Anche di fronte alla notorietà, però, Doisneau non ricerca mai la celebrazione formale: il suo interesse resta sempre rivolto alla dimensione umana dei soggetti.

Il bacio che conquistò il mondo

Tra le immagini più celebri della mostra spicca Le Baiser de l’Hôtel de Ville, scattata nel 1950 e diventata una delle fotografie più riconoscibili della storia.

L’immagine nasce durante un reportage sugli innamorati parigini commissionato dalla rivista americana Life. Doisneau si trovava nei pressi dell’Hôtel de Ville quando decise di immortalare il gesto di due giovani che si baciano in mezzo al traffico e al movimento della città.

Contrariamente alla leggenda che la voleva un’istantanea rubata, la scena fu in realtà ricreata con la collaborazione di due studenti di teatro, Françoise Bornet e Jacques Carteaud. Il fotografo cercava un’immagine capace di sintetizzare lo spirito della Parigi del dopoguerra, una città che stava lentamente ritrovando leggerezza e speranza.

La forza dello scatto risiede nella sua composizione: i due giovani occupano il centro dell’immagine mentre attorno a loro la città continua a scorrere, leggermente sfocata. Il contrasto tra la frenesia dello spazio pubblico e l’intimità del gesto rende la fotografia straordinariamente potente.

Quando fu pubblicata nel 1950, l’immagine non ebbe subito una grande risonanza. Il suo successo arrivò soprattutto negli anni Settanta, quando iniziò a essere riprodotta su poster e cartoline diventando il simbolo della Parigi romantica e dell’amore universale.

Negli anni Novanta lo scatto fu anche al centro di una complessa vicenda legale legata ai diritti dei soggetti ritratti, una controversia che contribuì a consolidare ulteriormente la fama dell’immagine.

Uno sguardo profondamente umano

La mostra romana restituisce il ritratto di un autore che ha fatto della fotografia un modo per osservare il mondo con attenzione e rispetto. Per Doisneau, fotografare significava fermare attimi destinati a scomparire e restituire dignità ai gesti più semplici della vita.

Operai, passanti, bambini, innamorati: nelle sue immagini le persone comuni diventano protagoniste di un racconto universale. È proprio questa capacità di trovare poesia nell’ordinario che ha reso Robert Doisneau uno dei grandi interpreti della fotografia umanista.

Attraverso oltre cento scatti, la mostra al Museo del Genio invita così a riscoprire uno sguardo che continua a parlare al presente: uno sguardo capace di fermare il tempo e di ricordare che anche il più piccolo frammento di vita può trasformarsi in un’immagine eterna.