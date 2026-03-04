Le proposte culturali di Roma tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di marzo 2026.

Il 2026 di Roma propone un ricco calendario di eventi nel mondo dell’arte e della cultura, che trasforma la città un mosaico di esposizioni. La Capitale, dopo il Giubileo, continua infatti a offrire appuntamenti perfetti per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto.

Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli eventi principali da segnare in agenda.

Robert Doisneau al Museo del Genio

Robert Doisneau

Museo del Genio, Lungotevere della Vittoria 31, Roma – fino al 19 luglio 2026

per info consultare il sito

Dal 5 marzo al 19 luglio 2026 il Museo del Genio di Roma ospita la grande mostra dedicata a Robert Doisneau, tra i più importanti fotografi del Novecento. L’esposizione, curata dall’Atelier Robert Doisneau e da Gabriele Accornero e prodotta da Arthemisia, propone un ampio percorso attraverso la carriera del maestro francese, capace di trasformare la vita quotidiana in immagini poetiche e senza tempo.

La mostra riunisce oltre 140 fotografie che ripercorrono più di sessant’anni di attività, dagli esordi degli anni Trenta fino alla maturità artistica. Con il suo inconfondibile bianco e nero, Doisneau ha raccontato la Parigi del dopoguerra osservando con sensibilità e ironia la vita delle persone comuni: operai, bambini, innamorati, artisti, passanti. Scene semplici che, grazie al suo sguardo attento e partecipe, diventano immagini universali.

Amir Zainorin al Museo delle Mura e Franco Battiato al MAXXI

Amir Zainorin – Gravity of the Wall

Museo delle Mura, Via di Porta San Sebastiano 18, Roma – fino al 12 aprile 2026

Per info consultare il sito.

La mostra personale di Amir Zainorin trasforma gli spazi del Museo delle Mura in un percorso immersivo tra installazioni, sculture e opere sonore site-specific che riflettono su confini, identità e resilienza. Curata da Camilla Boemio, Gravity of the Wall mette in dialogo materiali fragili e architettura storica attraverso lavori partecipativi e ambienti sensoriali, invitando il pubblico a muoversi tra torri e camminamenti come dentro una meditazione contemporanea su migrazione, memoria e trasformazione

Franco Battiato. Un’altra vita

extra MAXXI – fino al 26 aprile 2026

Per info consultare il sito.

Al MAXXI è visitabile fino al 26 aprile 2026 la mostra Franco Battiato. Un’altra vita, un percorso che attraversa musica, pittura e cinema per restituire la complessità di uno degli artisti più influenti della cultura italiana contemporanea. Attraverso materiali inediti, documenti e installazioni immersive, l’esposizione ricostruisce l’evoluzione creativa di Franco Battiato, mettendo in dialogo avanguardia e pop, spiritualità e linguaggio di massa.

La Grecia a Roma e Le ferrovie d’Italia

La Grecia a Roma

Musei Capitolini, Villa Caffarelli – fino al 12 aprile 2026

Per info consultare il sito.

Tra le mostre più attese della stagione c’è La Grecia a Roma, il nuovo progetto dei Musei Capitolini che riunisce oltre 150 originali greci – sculture, ceramiche, bronzi – alcuni mai esposti prima. Un percorso immersivo che racconta come l’arte ellenica abbia plasmato il gusto romano, tra bottini di guerra, collezionismo aristocratico e nuove mode estetiche. A Villa Caffarelli si attraversano cinque sezioni che ricostruiscono l’arrivo, l’appropriazione e la rilettura romana dell’immaginario greco, con ricostruzioni digitali e prestiti da prestigiose istituzioni internazionali.

Impressionismo e arte contemporanea

Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts

Museo dell’Ara Pacis – fino al 3 maggio 2026

Per info consultare il sito.

All’Ara Pacis arriva Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, una delle mostre più attese della stagione. Per la prima volta in Italia vengono esposti 52 capolavori provenienti dal celebre museo americano: da Degas a Renoir, da Cézanne a Van Gogh, fino a Picasso e Matisse. Il percorso racconta la nascita della modernità europea tra Ottocento e primo Novecento, ma anche la sorprendente storia del collezionismo statunitense che ha reso il DIA uno dei musei più importanti al mondo. Una mostra preziosa e rarissima, che unisce Roma a Detroit in un dialogo culturale di lungo respiro.

GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025

Galleria d’Arte Moderna di Roma – fino all’11 ottobre 2026

Per info consultare il sito.

Tra le mostre da non perdere a Roma c’è GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025, allestita alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. L’esposizione celebra i cento anni della collezione civica capitolina con oltre 120 opere che ripercorrono un secolo di arte moderna e contemporanea, dal Futurismo alla Scuola Romana, fino alle acquisizioni più recenti. Un viaggio nella storia culturale della città, tra grandi maestri, politiche di acquisizione e trasformazioni dello sguardo artistico.

Le altre proposte in città: il Mattatoio

la Repubblica. Una storia di futuro

Mattatoio – fino al 15 marzo 2026

Per info e registrazione consultare il sito.

La mostra celebra i primi cinquant’anni di uno dei quotidiani che più hanno inciso sulla storia recente del giornalismo, dell’editoria e della cultura italiana. L’esposizione è aperta gratuitamente al pubblico, previa registrazione, e ripercorre mezzo secolo di informazione attraverso immagini, documenti, firme e strumenti multimediali.

La mostra a PM23 e le esposizioni fotografiche

VENUS – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos

PM23 – dal 18 gennaio al 31 maggio 2026

Per info consultare il sito.

Seconda mostra ospitata da PM23, lo spazio espositivo della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, apre al pubblico il 18 gennaio e si sviluppa su oltre 1000 metri quadrati, offrendo una rilettura inedita, contemporanea e profondamente simbolica dell’universo creativo di Valentino Garavani.

Agnès Varda. Qui e là, tra Parigi e Roma

Villa Medici – dal 25 febbraio al 25 maggio 2026

Per info consultare il sito.

Agnès Varda, Giulietta Masina à la station de métro Rome, Paris, 1956 , d ’après négatif 6 x 6 cm. © Succession Agnès Varda – Fonds Agnès Varda déposé à l’Institut pour la photographie

Prima grande retrospettiva fotografica realizzata in Italia, la mostra rende omaggio a una delle figure più libere e influenti della cultura visiva del Novecento. E lo fa in occasione del settantesimo anniversario del gemellaggio tra Parigi e Roma.

Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

Per info consultare il sito.

La mostra porta per la prima volta al pubblico una selezione di capolavori provenienti dalla raccolta del produttore e distributore cinematografico Valerio De Paolis. Da qui anche il titolo, che richiama uno dei primi dispositivi di narrazione per immagini, antenato di fotografia e cinema.

La street art

ANNAmo’ – La street art incontra Anna Magnani

Il Margutta Veggy Food & Art – dal 19 febbraio al 10 maggio 2026

A settant’anni dalla consacrazione internazionale del 1956, Il Margutta Veggy Food & Art celebra Anna Magnani con la mostra ANNAmo’ – La street art incontra Anna Magnani. L’esposizione (curata da Bruno Ialuna su idea di Tina Vannini) propone le opere di quindici artisti urbani che hanno riletto il volto e l’eredità della grande attrice romana.

Tutte le mostre sono aggiornate a marzo 2026. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

