Dal 5 al 28 marzo 2026 Deodato Arte celebra a Milano l’energia degli anni Ottanta con Basquiat, Warhol, Haring e Scharf: un viaggio tra East Village, pop culture e rivoluzione visiva.

Dal 5 al 28 marzo 2026, gli spazi milanesi di Deodato Arte in Via Nerino 1 ospitano LEGENDARY 80S, una mostra che riaccende l’energia di uno dei decenni più radicali della storia dell’arte contemporanea.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Le Guerrilla Girls a Malta Biennale 2026: arte, femminismo e attivismo in dialogo con la storia

Gli anni Ottanta non sono stati soltanto un periodo stilistico: sono stati una frattura culturale. È in quel momento che New York si afferma come epicentro di una trasformazione globale, tra street art, cultura underground, consumismo mediatico e nuove forme di attivismo visivo. In mostra quattro protagonisti assoluti di quella stagione: Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Kenny Scharf e Andy Warhol.

Basquiat prima della fama: la Culebra Suite

Il percorso espositivo si apre con tre opere su carta di Basquiat, realizzate nel 1981 durante il suo soggiorno tra Puerto Rico e l’isola di Culebra, note come Culebra Suite.

Si tratta di lavori che precedono la consacrazione internazionale dell’artista e restituiscono una fase autentica, quasi primitiva, della sua ricerca. Qui il segno è urgente, la tensione psicologica è evidente, il simbolismo è già potentissimo. È il momento in cui l’artista sta ancora costruendo la propria grammatica visiva, ma lo fa con una forza che anticipa tutto ciò che verrà.

Kenny Scharf tra pop, surrealismo e monumento

Tra le opere più spettacolari spicca Los Niños y las Niñas (2022) di Scharf, un lavoro monumentale lungo cinque metri. L’opera nasce come omaggio alla laurea honoris causa conferita all’artista dalla New York Academy of Arts durante il Tribeca Ball Festival.

Qui Scharf mostra una maturità piena: cultura pop, immaginario fantascientifico e surrealismo si fondono in un’esplosione cromatica di grande impatto visivo.

La sezione dedicata all’artista include anche un importante pannello del 1984, realizzato durante il viaggio in Italia insieme a Haring in occasione della Biennale di Venezia. Un momento chiave per l’approdo della scena dell’East Village in Europa. L’opera intreccia estetica pop-surrealista, cromatismi vibranti e riflessioni sulla cultura urbana e politica del tempo, delineando un universo sospeso tra ironia dissacrante e critica sociale.

Haring e Warhol: attivismo e profezia mediatica

Il percorso si completa con un’opera unica su lamiera di Haring, esemplare del suo impegno nel rendere l’arte accessibile, pubblica, militante. Per lui il segno è gesto politico, comunicazione diretta, linguaggio universale. Accanto a lui, Warhol — figura cardine dell’intera mostra — con alcuni dei suoi soggetti più iconici, dalle celebri Marilyn alla serie Ladies, oltre a una raccolta di invitation card che rivelano il suo sguardo lucido e anticipatore sulla società dei consumi.

Warhol è il punto di connessione tra tutti: mentore e padre artistico di Basquiat, Haring e Scharf (l’unico ancora vivente), trasforma oggetti e volti della cultura di massa in icone, anticipando la cultura mediatico-consumistica che oggi consideriamo normale.

Non nostalgia, ma riattivazione

LEGENDARY 80S non è una rievocazione nostalgica. È un’esperienza che riattiva lo spirito visionario e provocatorio di un decennio che ha ridefinito il rapporto tra arte e società. Negli anni Ottanta l’arte smette di essere separata dalla vita quotidiana: invade i muri, gli spazi alternativi, gli oggetti di consumo. Parla di identità, potere, desiderio, collettività.