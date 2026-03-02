Alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea la prima mostra romana dell’artista cinese tra Dunhuang e la modernità europea.

Dal 7 marzo all’8 aprile 2026 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ospita per la prima volta nella Capitale Gulistan, tra le voci più interessanti della pittura cinese contemporanea, con la mostra Time Garden, a cura di Gabriele Simongini. Un progetto che si inserisce in un contesto museale simbolico, dove dialogano capolavori di Amedeo Modigliani, Giorgio Morandi e Umberto Boccioni, artisti particolarmente ammirati dalla stessa Gulistan.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

È un debutto romano che punta sull’eccezionalità dell’incontro: una pittrice cinese contemporanea che porta nella sede simbolo della modernità italiana un corpus di 45 opere nate lungo l’asse culturale dell’Eurasia, intrecciando la memoria delle grotte di Dunhuang con la luce e la stratificazione storica di Roma.

LEGGI ANCHE: Maurizio Cannavacciuolo disorienta con la sua ‘Promenade’ alla GNAMC

La Via della Seta come paesaggio interiore

Time Garden nasce dall’esperienza diretta dell’artista lungo i territori dell’antica Via della Seta, intesa non come singolo percorso ma come rete di scambi, immagini e civiltà. Gulistan ha studiato quei luoghi e partecipato a indagini archeologiche lungo il tracciato eurasiatico: da qui prende forma una pittura che fonde pigmenti minerali ispirati ai murales di Dunhuang con la solidità dell’affresco occidentale.

Le tempeste di sabbia del deserto si intrecciano idealmente con la luce romana; il vuoto contemplativo dell’estetica orientale incontra il “non finito” della tradizione europea. Oriente e Occidente non sono poli contrapposti, ma componenti di una stessa materia visiva.

Il tempo come giardino

Per Gulistan il tempo non è una linea retta ma un giardino: ogni fiore è un frammento di civiltà, un ricordo, un codice culturale che continua a trasformarsi. La sua pittura assume così una struttura circolare, dove passato e presente convivono senza gerarchie.

Nella serie Fragments of Time le tonalità terrose evocano la stasi contemplativa di Morandi, mentre il rosso ocra richiama le pitture murali cinesi e le linee calligrafiche orientali. Le Apsaras in volo delle grotte di Dunhuang trovano sorprendenti consonanze con il dinamismo futurista di Boccioni. In The Nature of Memory frammenti di scultura romana si innestano su figure femminili orientali dai contorni sfumati, mentre in Memory of the Portraits il “non finito” dialoga con la rarefazione dell’inchiostro su carta.

Arte al femminile oltre la retorica identitaria

Gulistan rifiuta una lettura riduttiva dell’arte femminile come mera rivendicazione identitaria. La sua ricerca mira piuttosto a manifestare una verità dell’essere attraverso una sensibilità capace di cogliere sfumature, sospensioni, stati intermedi. Le sue figure – leggere, quasi evanescenti – emergono e si dissolvono in uno spazio che è insieme mentale e spirituale.

Il camminare, nella sua poetica, è gesto fondativo: attraversare paesaggi, rovine e memorie personali diventa pratica meditativa e atto creativo. Anche la tecnica riflette questa coesistenza culturale: colori a olio e pigmenti a base d’acqua convivono in una fusione morbida e naturale.

Un’artista tra Pechino e l’Europa

Attiva tra Pechino e il contesto internazionale, Gulistan è docente alla Capital Normal University e ha esposto in musei e istituzioni in Cina, Europa, Australia e Medio Oriente. Nel 2020, proprio a Roma, ha ricevuto il Contemporary Art Creation Award della Federazione Internazionale delle Artiste Femminili. Le sue opere sono oggi presenti in importanti collezioni pubbliche e private, dal China Art Museum all’Ambasciata dell’Unione Europea, fino alla famiglia reale di Dubai.

Con Time Garden la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea offre al pubblico romano un’occasione rara: osservare come la pittura possa diventare territorio di mediazione culturale, spazio di attraversamento e coesistenza. Non una semplice giustapposizione di linguaggi, ma un’unica trama in cui memoria, storia e immaginazione fioriscono come in un giardino aperto sul tempo.