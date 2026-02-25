Visite guidate e talk dedicati al Soffitto spaziale e alle installazioni ambientali del maestro dello Spazialismo

Dal 27 febbraio al 5 marzo 2026 Milano torna a celebrare il proprio patrimonio culturale con MuseoCity, la manifestazione che coinvolge 124 istituzioni tra musei d’arte, musei scientifici, case museo, archivi d’artista, fondazioni e musei d’impresa. Una settimana di aperture straordinarie, visite guidate, laboratori e incontri che trasformano la città in un grande circuito culturale diffuso.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 c’è il Museo del Novecento, che dedica un programma speciale alla figura di Lucio Fontana, con un focus sulle sue installazioni ambientali conservate in collezione.

Visita guidata gratuita: Fontana e le installazioni ambientali

Domenica 1° marzo alle 11.30 è in programma una visita guidata tematica dedicata a Lucio Fontana e alla sua rivoluzionaria ricerca ambientale. L’approfondimento si concentra in particolare su Struttura al neon per la IX Triennale di Milano e sul celebre Soffitto spaziale, analizzandone la storia, la fortuna critica e le vicende conservative.

L’attività è gratuita, compresa nel costo del biglietto di ingresso al museo, e rappresenta un’occasione per rileggere il contributo di Fontana alla ridefinizione dello spazio artistico nel secondo dopoguerra.

Talk sul Soffitto spaziale

Mercoledì 4 marzo alle 18.00 il Museo del Novecento ospita un talk dedicato al Soffitto spaziale, con un approfondimento sulla complessa operazione di salvataggio e restauro dell’opera. Intervengono Barbara Ferriani, restauratrice, Iolanda Ratti, conservatrice responsabile del Museo, Claudia Consolandi, presidente dell’Associazione ACACIA, e Maria Villa, vicepresidente della Fondazione Fontana.

La partecipazione è libera fino a esaurimento posti, e l’incontro offre uno sguardo tecnico e storico su una delle imprese conservative più significative legate all’opera di Fontana.

Il Museo Segreto e la storia del Soffitto spaziale

Nell’ambito del progetto Museo Segreto, il Museo del Novecento propone inoltre un approfondimento dedicato proprio al Soffitto spaziale, realizzato nel 1956 per la sala da pranzo dell’Hotel del Golfo a Procchio, sull’Isola d’Elba.

L’opera fu distaccata nel 2003 e sottoposta a un lungo e complesso restauro, concluso nel 2007. Dal 2010 è esposta in modo permanente nelle sale del museo, diventando uno dei capisaldi del percorso dedicato allo Spazialismo.

Con questo focus su Fontana, Milano MuseoCity 2026 ribadisce la centralità del Museo del Novecento nel raccontare le grandi sperimentazioni artistiche del XX secolo, tra memoria storica e ricerca contemporanea.