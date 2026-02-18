Le proposte culturali di Roma tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di febbraio 2026.

Il 2026 di Roma propone un ricco calendario di eventi nel mondo dell’arte e della cultura, che trasforma la città un mosaico di esposizioni. La Capitale, dopo il Giubileo, continua infatti a offrire appuntamenti perfetti per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto.

Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli eventi principali da segnare in agenda.

Amir Zainorin al Museo delle Mura e Franco Battiato al MAXXI

Amir Zainorin – Gravity of the Wall

Museo delle Mura, Via di Porta San Sebastiano 18, Roma – fino al 12 aprile 2026

La mostra personale di Amir Zainorin trasforma gli spazi del Museo delle Mura in un percorso immersivo tra installazioni, sculture e opere sonore site-specific che riflettono su confini, identità e resilienza. Curata da Camilla Boemio, Gravity of the Wall mette in dialogo materiali fragili e architettura storica attraverso lavori partecipativi e ambienti sensoriali, invitando il pubblico a muoversi tra torri e camminamenti come dentro una meditazione contemporanea su migrazione, memoria e trasformazione

Franco Battiato. Un’altra vita

extra MAXXI – fino al 26 aprile 2026

Al MAXXI è visitabile fino al 26 aprile 2026 la mostra Franco Battiato. Un’altra vita, un percorso che attraversa musica, pittura e cinema per restituire la complessità di uno degli artisti più influenti della cultura italiana contemporanea. Attraverso materiali inediti, documenti e installazioni immersive, l’esposizione ricostruisce l’evoluzione creativa di Franco Battiato, mettendo in dialogo avanguardia e pop, spiritualità e linguaggio di massa.

La Grecia a Roma e Le ferrovie d’Italia

La Grecia a Roma

Musei Capitolini, Villa Caffarelli – fino al 12 aprile 2026

Tra le mostre più attese della stagione c’è La Grecia a Roma, il nuovo progetto dei Musei Capitolini che riunisce oltre 150 originali greci – sculture, ceramiche, bronzi – alcuni mai esposti prima. Un percorso immersivo che racconta come l’arte ellenica abbia plasmato il gusto romano, tra bottini di guerra, collezionismo aristocratico e nuove mode estetiche. A Villa Caffarelli si attraversano cinque sezioni che ricostruiscono l’arrivo, l’appropriazione e la rilettura romana dell’immaginario greco, con ricostruzioni digitali e prestiti da prestigiose istituzioni internazionali.

Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro

Vittoriano, Sala Zanardelli – Palazzo Venezia, Giardino grande – fino al 28 febbraio 2026

Al Vittoriano, la mostra Le ferrovie d’Italia (1861–2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro celebra i 120 anni dalla nascita delle Ferrovie dello Stato con un percorso immersivo tra arte, storia e tecnologia. Promossa dal VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, l’esposizione ripercorre oltre un secolo e mezzo di viaggi, innovazioni e trasformazioni sociali, con opere di De Nittis, De Chirico, Boccioni e installazioni dedicate all’Alta Velocità e al design contemporaneo.

Impressionismo e arte contemporanea

Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts

Museo dell’Ara Pacis – fino al 3 maggio 2026

All’Ara Pacis arriva Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, una delle mostre più attese della stagione. Per la prima volta in Italia vengono esposti 52 capolavori provenienti dal celebre museo americano: da Degas a Renoir, da Cézanne a Van Gogh, fino a Picasso e Matisse. Il percorso racconta la nascita della modernità europea tra Ottocento e primo Novecento, ma anche la sorprendente storia del collezionismo statunitense che ha reso il DIA uno dei musei più importanti al mondo. Una mostra preziosa e rarissima, che unisce Roma a Detroit in un dialogo culturale di lungo respiro.

GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025

Galleria d’Arte Moderna di Roma – fino all’11 ottobre 2026

Tra le mostre da non perdere a Roma c’è GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025, allestita alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. L’esposizione celebra i cento anni della collezione civica capitolina con oltre 120 opere che ripercorrono un secolo di arte moderna e contemporanea, dal Futurismo alla Scuola Romana, fino alle acquisizioni più recenti. Un viaggio nella storia culturale della città, tra grandi maestri, politiche di acquisizione e trasformazioni dello sguardo artistico.

Maurizio Cannavacciuolo. Promenade

GNAMC | Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea – fino al 1° marzo 2026

La mostra si inserisce nel programma della GNAMC legato alle donazioni d’artista e prende forma all’inizio del percorso della collezione permanente, nella sala riservata alle novità. Un posizionamento strategico che invita il pubblico a entrare fin da subito in un universo visivo denso e stratificato, volutamente disorientante.

Tra antico e contemporaneo: la mostra a Castel Sant’Angelo e il Museo di Roma in Trastevere

Castel Sant’Angelo 1911–1925. L’alba di un museo

Castel Sant’Angelo – fino al 15 febbraio 2026

A Castel Sant’Angelo si può visitare Castel Sant’Angelo 1911–1925. L’alba di un museo, una mostra che rievoca l’Esposizione del 1911, quando il monumento fu per la prima volta trasformato in spazio espositivo. Il percorso ripercorre la nascita del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo con opere mai esposte da decenni, prestiti prestigiosi come l’Elia nel deserto di Daniele da Volterra dagli Uffizi e incisioni di Piranesi, fino al grande plastico del 1911. Un’occasione per scoprire come la fortezza si sia trasformata in istituzione culturale e punto di riferimento per la memoria collettiva.

Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi in mostra

Museo di Roma in Trastevere – fino al 1° marzo 2026

Tra le mostre dell’autunno a Roma, Legami intangibili rappresenta un’occasione unica per riscoprire il rapporto tra fotografia, antropologia e tradizione. In un mese in cui la città si anima di eventi e inaugurazioni, il Museo di Roma in Trastevere offre uno sguardo profondo sull’Italia delle feste popolari, trasformando la visita in un’esperienza di riflessione collettiva. La mostra si inserisce così nel fitto calendario culturale della capitale, offrendo ai visitatori un viaggio che va oltre l’estetica delle immagini per toccare temi di identità, memoria e partecipazione.

Le altre proposte in città: il Mattatoio

la Repubblica. Una storia di futuro

Mattatoio – fino al 15 marzo 2026

La mostra celebra i primi cinquant’anni di uno dei quotidiani che più hanno inciso sulla storia recente del giornalismo, dell’editoria e della cultura italiana. L’esposizione è aperta gratuitamente al pubblico, previa registrazione, e ripercorre mezzo secolo di informazione attraverso immagini, documenti, firme e strumenti multimediali.

Emilio Isgrò e Piero Angelo Orecchioni

Emilio Isgrò. Rosso Shakespeare

Tornabuoni Arte Roma – fino al 14 febbraio 2026

Emilio Isgrò, Romeo and Juliet, Going, 2019, acrilico su tela stampata montata su legno, 50 x 70 cm. Courtesy Tornabuoni Arte

L’esposizione ricostruisce il filo profondo che unisce due anime inscindibili di Isgrò, quella dello scrittore e quella dell’artista visivo. Per farlo, l’allestimento indaga il punto esatto in cui la parola finisce e l’immagine comincia, due binari si alimentano reciprocamente. Il percorso espositivo accosta quindi testi teatrali, raccolte poetiche, romanzi e opere visive in cui la scrittura diventa materia artistica.

Piero Angelo Orecchioni. Con gli occhi e con le orecchie

Museo di Roma in Trastevere – fino al 15 febbraio 2026

Curata da Giorgia Calò, l’esposizione riunisce disegni, dipinti, fotografie, installazioni tessili, ricami e documenti personali, componendo un percorso sul tema della memoria e dell’abitare. Un viaggio poetico nelle radici dell’artista – tra oggetti recuperati, scritture cancellate e materiali stratificati – che restituisce un’intensa riflessione sull’identità, sul ricordo e sul rapporto con i luoghi dell’esistenza.

Adel Abdessemed a Galleria Continua

Primavera Romana di Adel Abdessemed

Galleria Continua fino al 28 febbraio 2026

Con Primavera Romana, Adel Abdessemed firma la sua prima mostra personale a Roma, ospitata negli spazi di Galleria Continua all’interno del The St. Regis Rome. Il progetto inaugura un nuovo ciclo espositivo dedicato alla ricerca contemporanea e mette al centro il disegno come strumento di indagine poetica e politica. Tra immagini del sacro, riferimenti alla storia dell’arte e simboli del presente, le opere esposte – realizzate tra il 2010 e il 2025 – costruiscono un dialogo serrato con la città, intesa non come semplice cornice ma come interlocutrice viva. Primavera Romana si inserisce così tra le mostre a Roma da non perdere, offrendo una riflessione intensa sul rapporto tra arte, memoria e attualità nel contesto della Capitale.

La mostra a PM23 e le esposizioni fotografiche

VENUS – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos

PM23 – dal 18 gennaio al 31 maggio 2026

Seconda mostra ospitata da PM23, lo spazio espositivo della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, apre al pubblico il 18 gennaio e si sviluppa su oltre 1000 metri quadrati, offrendo una rilettura inedita, contemporanea e profondamente simbolica dell’universo creativo di Valentino Garavani.

Agnès Varda. Qui e là, tra Parigi e Roma

Villa Medici – dal 25 febbraio al 25 maggio 2026

Agnès Varda, Giulietta Masina à la station de métro Rome, Paris, 1956 , d ’après négatif 6 x 6 cm. © Succession Agnès Varda – Fonds Agnès Varda déposé à l’Institut pour la photographie

Prima grande retrospettiva fotografica realizzata in Italia, la mostra rende omaggio a una delle figure più libere e influenti della cultura visiva del Novecento. E lo fa in occasione del settantesimo anniversario del gemellaggio tra Parigi e Roma.

Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis

Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese

La mostra porta per la prima volta al pubblico una selezione di capolavori provenienti dalla raccolta del produttore e distributore cinematografico Valerio De Paolis. Da qui anche il titolo, che richiama uno dei primi dispositivi di narrazione per immagini, antenato di fotografia e cinema.

La street art

ANNAmo’ – La street art incontra Anna Magnani

Il Margutta Veggy Food & Art – dal 19 febbraio al 10 maggio 2026

A settant’anni dalla consacrazione internazionale del 1956, Il Margutta Veggy Food & Art celebra Anna Magnani con la mostra ANNAmo’ – La street art incontra Anna Magnani. L’esposizione (curata da Bruno Ialuna su idea di Tina Vannini) propone le opere di quindici artisti urbani che hanno riletto il volto e l’eredità della grande attrice romana.

Tutte le mostre sono aggiornate a febbraio 2026. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

