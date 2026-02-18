Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina nel weekend dal 13 al 19 febbraio 2026.

Cosa fare a Roma nel weekend con i bambini? Le iniziative culturali non mancano, pensate per regalare a tutta la famiglia un momento di svago, persi nella bellezza di quanto la Capitale offre.

La Sovrintendenza Capitolina offre una serie di appuntamenti dedicati proprio ai piccoli, gratuiti con la Mic Card: per tutte le attività si consiglia la prenotazione.

Museo della Repubblica Romana – Immagini dal Risorgimento

Sabato 21 febbraio il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina ospita il laboratorio Immagini dal Risorgimento. Colora il tuo personaggio, un’occasione divertente per scoprire alcuni protagonisti della storia nazionale e il significato del Tricolore. Appuntamento alle 11.00 a Porta San Pancrazio (attività e ingresso gratuiti per tutti; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 10 bambine e bambini 6-8 anni).

Planetario di Roma

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 20 e giovedì 26 febbraio alle 16.00; martedì 24 febbraio alle 18.00; mercoledì 25 febbraio alle 17.00); Ritorno alla Stelle (venerdì 20 e giovedì 26 febbraio alle 17.00; sabato 21 febbraio alle 10.00; domenica 22 febbraio alle 11.00; martedì 24 e mercoledì 25 febbraio alle 16.00); Space Opera (venerdì 20 e giovedì 26 febbraio alle 18.00; domenica 22 febbraio alle 10.00); La magia dell’aurora boreale (sabato 21 febbraio alle 17.00); Il cielo degli innamorati (sabato 21 febbraio alle 18.00); La notte stellata (domenica 22 febbraio alle 18.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (sabato 21 febbraio alle 11.00 e alle 12.00; martedì 24 febbraio alle 17.00; mercoledì 25 febbraio alle 18.00); Ecologia Cosmica: Figli delle Stelle, Custodi della Terra (domenica 22 febbraio alle 12.00); Una dorata cupola di stelle (domenica 22 febbraio alle 17.00).

Per i più piccoli e le loro famiglie, sabato 21 febbraio alle 16.00 Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Accade tra le stelle, mentre domenica 22 febbraio alle 16.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it