Gli appuntamenti della Sovrintendenza Capitolina nel weekend dal 13 al 19 febbraio 2026.

Cosa fare a Roma nel weekend con i bambini? Le iniziative culturali non mancano, pensate per regalare a tutta la famiglia un momento di svago, persi nella bellezza di quanto la Capitale offre.

La Sovrintendenza Capitolina offre una serie di appuntamenti dedicati proprio ai piccoli, gratuiti con la Mic Card: per tutte le attività si consiglia la prenotazione.

Con il vento in poppa! Il sussurro dei flutti

laboratorio creativo per bambini tra i 5 e gli 11 anni

Nell’ambito della Mostra – Conversation Piece Part XI: Affrettati Lentamente

Alicja Kwade, Paul Maheke, Enrique Ramírez, Prem Sahib, Henry Taylor

a cura di Marcello Smarrelli

Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 16.00, si terrà il secondo laboratorio creativo organizzato dalla Fondazione Memmo, dedicato ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Un percorso pensato per avvicinare i più piccoli all’arte contemporanea e alla mostra Affrettati Lentamente, a cura di Marcello Smarrelli, con opere di Alicja Kwade, Paul Maheke e Enrique Ramírez; Prem Sahib; Henry Taylor.

I bambini trarranno ispirazione dalle opere esposte, realizzate appositamente per gli spazi della Fondazione o presentate per la prima volta a Roma, che riflettono sul tempo dell’arte, raccontandolo attraverso modalità e linguaggi differenti.

Nello specifico, nel laboratorio Con il vento in poppa! Il sussurro dei flutti di domenica 15 febbraio, i partecipanti, riflettendo sulla forma della vela, realizzeranno un disegno con la tecnica del collage che decontestualizza questo oggetto, conferendogli un nuovo significato e valore.

Il collage avrà come “sfondo” una rappresentazione del mare ispirata alla scultura sonora Cuatro lamentos a un paisaje di Enrique Ramírez: i partecipanti, ascoltando i suoni emessi dalla scultura, tracceranno flutti, onde e sfumature della distesa marina nella quale le loro vele prenderanno il largo, pronte a inaugurare nuovi racconti.

Massimo 10 partecipanti.

Il costo d’iscrizione (10 euro) sarà interamente devoluto alla Fondazione Theodora, che dal 1995 porta momenti di gioco ed evasione ai bambini ricoverati in ospedale attraverso le visite dei Dottor Sogni, artisti professionisti appositamente formati per operare nei reparti pediatrici.

Per info e prenotazioni: f_campli@yahoo.com

Cosa fare a Roma con i bambini: aMICi Kids, gli appuntamenti

Per il ciclo aMICi Kids, domenica 15 febbraio alle 10.00, in occasione del Carnevale, al Museo di Casal de’ Pazzi si terrà Una caccia al tesoro preistorica in maschera con visita guidata al giacimento musealizzato (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 35 partecipanti tra adulti e bambine e bambini dai 4 anni) www.museocasaldepazzi.it/it/didattica/amici-kids-una-caccia-al-tesoro-preistorica-maschera

Lo stesso giorno, alle 11.00 e alle 12.30, il Museo di scultura antica Giovanni Barracco propone la visita Come osservare l’arte antica e riconoscere i suoi messaggi, un viaggio nei linguaggi dell’arte nel mondo antico attraverso l’osservazione e il disegno (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 20 partecipanti tra adulti e bambine e bambini 7-12 anni). www.museobarracco.it/it/didattica/amici-kids-come-osservare-l-arte-antica-e-riconoscere-i-suoi-messaggi

Ai Musei Capitolini Centrale Montemartini, martedì 17 febbraio alle 17.00, bambine e bambini dai 7 ai 10 annipotranno invece partecipare a Chi ha paura del gorgoneion?, storytelling di immagini e letture legate al mito di Perseo e Medusa, a seguire laboratorio creativo (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 26 partecipanti in tutto). www.centralemontemartini.org/it/didattica/amici-kids-chi-ha-paura-del-gorgoneion

Weekend con i bambini al Planetario di Roma

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 13, mercoledì 18, febbraio alle 16.00); Ritorno alla Stelle (venerdì 13, mercoledì 18 febbraio alle 17.00; sabato 14 febbraio alle 11.00 e alle 18.00; domenica 15 febbraio alle 10.00 e alle 12.00; martedì 17 febbraio alle 16.00 e alle 18.00); Il cielo degli innamorati (venerdì 13, domenica 15 febbraio alle 18.00); Space Opera (sabato 14 febbraio alle 10.00; giovedì 19 febbraio alle 16.00); La magia dell’aurora boreale (sabato 14 febbraio alle 16.00; domenica 15 febbraio alle 17.00); La notte stellata (sabato 14 febbraio alle 17.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (domenica 15 febbraio alle 11.00; martedì 17 febbraio alle 17.00; mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio alle 18.00).

Per i più piccoli, sabato 14 alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre domenica 15 febbraio alle 16.00 Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Accade tra le stelle.

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). Modalità di accesso e tariffe su www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it