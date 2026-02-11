Trenta acquerelli monumentali dedicati ai luoghi olimpici nella mostra ‘Water and Peaks’ alla Fabbrica del Vapore di Milano.

La notizia in breve. La Fabbrica del Vapore a Milano ospita Silvia De Bastiani. Water and Peaks. An Olympic Journey Through the Alps (12 febbraio – 6 aprile), una mostra gratuita che esplora i paesaggi alpini dei Giochi attraverso la pittura. In esposizione trenta acquerelli, anche di grande formato, dedicati alle montagne e ai territori olimpici, affiancati da materiali di studio, fotografie e una video-installazione che racconta il metodo dell’artista.

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, la Fabbrica del Vapore apre una finestra sui paesaggi che faranno da scenario all’evento. Dal 12 febbraio al 6 aprile 2026, la Sala delle Colonne ospita Silvia De Bastiani. Water and Peaks. An Olympic Journey Through the Alps, una mostra a ingresso gratuito che trasforma la pittura in strumento immersivo quasi scientifico.

«Questa mostra rappresenta un incontro virtuoso tra arte contemporanea, paesaggio e consapevolezza ambientale», dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. «Nel programma culturale che accompagna i Giochi di Milano Cortina 2026, la Fabbrica del Vapore si conferma uno spazio capace di accogliere progetti che parlano dei territori olimpici con profondità e sensibilità. Offrendo al pubblico un’occasione di riflessione su ambienti di straordinaria bellezza e fragilità».

Silvia De Bastiani, 2024 / Foto ©elisadinca photography

In esposizione trenta acquerelli, anche di dimensioni monumentali – fino a 2,3 x 4,5 metri – dedicati ai luoghi delle Olimpiadi Invernali. Accanto alle opere, alcuni album di studio e materiali didattici, oltre a fotografie che documentano l’artista al lavoro. Il progetto espositivo e l’allestimento, firmati dall’architetto Michele Piva, si distinguono per un linguaggio essenziale e misurato, capace di valorizzare il virtuosismo pittorico di De Bastiani e di amplificarne l’impatto visivo.

Il percorso è arricchito da una video-installazione prodotta da Alps, che accompagna il visitatore nella scoperta dello sguardo e del metodo dell’artista. Ma anche di un ambiente fragile. Water and Peaks nasce proprio come riflessione sugli ambienti che ospitano i Giochi, territori di straordinaria bellezza, ma più che mai esposti alle trasformazioni climatiche.

L’artista

Nata a Feltre nel 1981, Silvia De Bastiani vive e lavora nella valle del Primiero, tra le Dolomiti trentine. È considerata una delle interpreti più raffinate del paesaggio alpino contemporaneo. I suoi acquerelli monumentali, realizzati en plein air e spesso in condizioni estreme, restituiscono infatti un’esperienza avvolgente e multisensoriale.

Nelle sue opere, le Dolomiti, le cime venete e trentine, così come le Alpi lombarde, piemontesi, valdostane e svizzere, diventano materia viva, osservata con un approccio quasi scientifico alla morfologia, alla geologia, alla vegetazione e ai mutamenti atmosferici.

Silvia De Bastiani_al lavoro sulla veduta aerea delle Dolomiti_ph. Linda Scalet of project

La personale, curata da Vera Agosti, è prodotta da Fabbrica del Vapore – Comune di Milano e dalla Fondazione Federica Galli ETS, e si inserisce nel programma dell’Olimpiade Culturale che accompagna i Giochi.

Immagini Comune Milano