Dalle grandi istituzioni ai project space, passando per arte contemporanea, fotografia, design e ricerca artistica: una selezione aggiornata delle mostre da vedere a Torino nel mese di febbraio 2026.

Febbraio 2026 è un buon momento per visitare Torino anche dal punto di vista culturale. Tra musei storici, spazi espositivi contemporanei e mostre temporanee, la città propone un calendario articolato che spazia dall’arte moderna alla fotografia, passando per progetti legati alla storia e all’attualità. In questa guida trovi una selezione delle mostre da vedere a Torino a febbraio 2026, con informazioni utili su sedi, date e contenuti.

Le mostre da visitare a Torino a febbraio 2026

MAO (con i nuovi orari)

A partire da giovedì 5 febbraio, la mostra Chiharu Shiota: The Soul Trembles e le collezioni permanenti saranno visitabili dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso alle 19. Il nuovo orario sostituisce quello sperimentale adottato tra ottobre 2025 e gennaio 2026 (12–22). Negli altri giorni della settimana il museo mantiene l’orario ordinario: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17). Chiuso il lunedì.

Chiharu Shiota: The Soul Trembles

MAO – fino al 28 giugno

Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino ospita Chiharu Shiota: The Soul Trembles, mostra monografica curata da Mami Kataoka e Davide Quadrio, con il supporto di Anna Musini e Francesca Filisetti. Per la prima volta in un museo di arte asiatica in Italia, l’esposizione dell’artista giapponese – già applaudita in istituzioni come il Grand Palais di Parigi e il Mori Art Museum di Tokyo – presenta disegni, sculture, fotografie e installazioni iconiche.

Palazzo Madama e la GAM

Il castello ritrovato. Palazzo Madama dall’età romana al medioevo

Palazzo Madama – fino al 23 marzo 2026

Una storia dimenticata che torna a vivere: quella di un palazzo che prima di essere dimora reale era un castello con un lungo passato, che affonda le radici in età romana. La mostra racconta le origini fondative di parti dell’edificio.

NOTTI. Cinque secoli di stelle, sogni, pleniluni

GAM Torino – fino al 1° marzo

La notte nell’arte e nella cultura dal XVII secolo ai giorni nostri diventa tema centrale di una mostra tematica tematica che invita a riflettere sul fascino del notturno.

Linda Fregni Nagler. Anger Pleasure Fear

GAM Torino – fino al 1° marzo

Prima mostra antologica in un’istituzione italiana dedicata a Linda Fregni Nagler, artista che trasforma la fotografia in strumento di visione narrativa.

ELISABETTA DI MAGGIO. Frangibile

GAM Torino – fino al 1° marzo

Allestita al primo piano, la mostra dedicata a Elisabetta Di Maggio ripercorre la sua carriera attraverso opere storiche e nuove produzioni site-specific. Al centro della pratica dell’artista c’è l’intaglio, che esplora il materiale incidendolo in modo irreversibile.

LOTHAR BAUMGARTEN. Culture Nature

GAM Torino – fino al 1° marzo

Negli spazi della Videoteca , una mostra rende omaggio a Lothar Baumgarten, artista scomparso nel 2018, la cui ricerca ha intrecciato estetica, antropologia ed ecologia. In esposizione una selezione di fotografie realizzate durante il suo lungo soggiorno tra gli Yanomami in Amazzonia, dove il paesaggio si trasforma in racconto visivo e simbolico, tra natura, memoria e cultura.

Altre mostre in città

Automobili. Una storia di innovazione concettuale

MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile (Project Room) – fino all’8 marzo

Al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile, dal 22 gennaio all’8 marzo 2026, la mostra Automobili. Una storia di innovazione concettuale presenta il lavoro dell’artista francese Alain Bublex, che ripercorre oltre due secoli di storia dell’automobile come forma, spazio e immaginario culturale. In Project Room, disegni, testi, video e modelli in scala raccontano l’auto non solo come oggetto tecnico, ma come dispositivo capace di trasformare il nostro modo di abitare e di guardare il mondo.

Edward Weston. La materia delle forme

CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia – fino al 2 giugno

A CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, dal 12 febbraio al 2 giugno 2026, arriva Edward Weston. La materia delle forme, la prima grande mostra italiana dedicata al fotografo statunitense. In esposizione 171 immagini che attraversano oltre quarant’anni di carriera, dai primi esperimenti pittorialisti alla straight photography, raccontando il ruolo di Weston nell’affermazione della fotografia come forma d’arte autonoma.

