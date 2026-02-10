Alcune mostre sono pensate proprio per visitarle con tutta la famiglia: scopriamo quali

Mostre a Roma con bambini? Non è così difficile come sembra.

Visitare una mostra è sempre un momento di crescita e di condivisione: i bambini, anche molto piccoli, sono spesso attratti spontaneamente dall’arte, che è forme e colori, e la loro naturale curiosità trova nuovi obiettivi e nuovi punti di vista per esercitarsi. Anche per questo i piccoli non vanno “lasciati a casa” quando il resto della famiglia sceglie un’attività culturale: piuttosto va scelta la mostra adatta da visitare con i bambini, che non metta a dura prova la loro resistenza (e quella degli altri!) e proponga attività interessanti per comprendere meglio quello che si sta osservando.

Roma è un laboratorio di arte e cultura a cielo aperto: fra le numerose proposte artistiche, vediamo quali sono le più adatte da visitare in famiglia.

Mostre a Roma con bambini: Tesori dei Faraoni alle Scuderie del Quirinale

Fino al 3 maggio 2026

La mostra Tesori dei Faraoni, con oltre 130 reperti provenienti dai più importanti musei egiziani — tra cui il Museo del Cairo e quello di Luxor — è già adatta ai più piccoli grazie ai temi trattati: l’affascinante civiltà egizia viene di solita studiata fra le terza e la quarta elementare, quindi visitare la mostra può contribuire a rendere più interessante anche un argomento studiato sui libri. L’esposizione è poi assolutamente affascinante: statue monumentali, maschere d’oro, gioielli, amuleti e sarcofagi decorati conducono i giovani visitatori attraverso un viaggio unico, arricchito da capolavori come la Triade di Micerino, la maschera funeraria di Amenemope e il sarcofago dorato della regina Ahhotep.

Scuderie del Quirinale propone inoltre un ricchissimo calendario di laboratori dedicati ai bambini di tutte le età, dalla scuola dell’infanzia in poi: un modo per affrontare e capire quello che si è visto in mostra e per renderlo indimenticabile. Qui il calendario in costante aggiornamento

Lab d’Arte al Palazzo Esposizioni

A Palazzo Esposizioni ci sono due programmi paralleli, che in qualche caso si intersecano: le mostre e i laboratori pensati per piccoli e piccolissimi. Nel 2026 il Palazzo ospiterà una retrospettiva su Mario Schifano, che raccoglie oltre cento opere tra le più acclamate e rappresentative dell’artista (12 marzo – 12 luglio), poi una grande installazione di Marco Tirelli, “Anni luce”, nelle stesse date e ancora ROMASUONA, una mostra sulla musica in Italia negli Anni Settanta, da marzo a giugno.

Contemporaneamente, prosegue il programma Lab d’Arte, una serie di attività artistiche dedicate alle famiglie e ai più piccoli che combinano visite guidate alle mostre con laboratori creativi. Pensati per diverse fasce d’età, i laboratori invitano i bambini a esplorare le opere in mostra attraverso il disegno, il colore e la manipolazione dei materiali, trasformando l’esperienza museale in un’introduzione ludica e stimolante al linguaggio artistico contemporaneo. Le visite narrate guidano i giovani partecipanti alla scoperta di temi e tecniche, mentre i laboratori offrono spunti per esprimere la propria creatività ispirandosi ai contenuti delle esposizioni. L’iniziativa, curata dai servizi educativi del museo, rappresenta un’opportunità per avvicinare le famiglie all’arte in modo coinvolgente e accessibile.

Qui le attività per famiglie in corso a Palazzo Esposizioni

Maxxi in famiglia

Anche il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo propone il programma MAXXI in famiglia, laboratori pensati per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni che uniscono visita e attività pratica. Gli incontri permettono di scoprire l’architettura del museo, la Collezione MAXXI e le mostre temporanee attraverso percorsi guidati e attività hands-on, in cui adulti e bambini rielaborano insieme quanto osservato usando strumenti educativi progettati appositamente per i laboratori. Il costo è di 20 euro per un bambino e un adulto (biglietto ridotto del museo incluso) e la partecipazione è a numero chiuso fino a esaurimento posti, con appuntamenti aggiornati nel calendario eventi del museo.

Qui le mostre in corso al Maxxi e qui le attività per bambini.

Flowers al Chiostro del Bramante

fino al 22 febbraio 2026

Dal 14 febbraio 2025 al 22 febbraio 2026 “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale” propone un percorso in cui emerge l’inesauribile potere evocativo dei fiori, capaci di unire arte, scienza e tecnologia in un racconto universale che attraversa i secoli: dai capolavori di Jan Brueghel e Ai Weiwei alle più recenti sperimentazioni dell’arte contemporanea con le tecnologie digitali.

Per i più piccoli c’è un’esperienza pensata ad hoc: nell’ambito delle nuove Domeniche in famiglia 2026 grandi e piccoli sono invitati a osservare l’arte all’aria aperta con occhi nuovi. Dopo aver esplorato le opere esterne della mostra “Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale”, i partecipanti daranno forma a un fiore speciale: una lente simbolica per guardare il mondo a colori, lasciandosi guidare dalla fantasia, dall’osservazione e dal piacere di creare insieme. Al termine dell’attività, ogni famiglia potrà visitare la mostra in autonomia, utilizzando la propria lente speciale per scoprire le opere da una prospettiva inedita.

aMICi Kids

Da giugno 2025, la Sovritendenza Capitolina offre una serie di appuntamenti, previa prenotazione, dedicati ai più piccoli, per scoprire l’arte divertendosi. Di volta in volta gli appuntamenti sono declinati sulle mostre in corso o nei musei comunali. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando lo 060608 (tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00). Le attività gratuite sono dedicate esclusivamente ai possessori della Mic card.