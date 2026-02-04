Ogni domenica fino al 12 aprile, ai Musei Capitolini di Villa Caffarelli, nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire oltre 150 capolavori dell’arte greca che hanno trasformato la Roma antica

Chi cerca cosa fare a Roma nel weekend può approfittare di una nuova proposta culturale ai Musei Capitolini, dove la mostra La Grecia a Roma, in corso a Villa Caffarelli fino al 12 aprile 2026, arricchisce il proprio programma con un ciclo di visite guidate gratuite pensate per cittadini e turisti.

A partire da domenica 8 febbraio, e per oltre due mesi, ogni domenica sono previsti due appuntamenti settimanali:

ore 11.30 visita guidata in italiano

visita guidata in ore 16.30 visita guidata in inglese

Le visite hanno una durata di 75 minuti, sono gratuite (resta il costo del biglietto della mostra) e prevedono prenotazione obbligatoria allo 060608, fino a esaurimento posti.

Un viaggio nell’incontro tra Grecia e Roma

La mostra La Grecia a Roma presenta oltre 150 opere originali greche, tra sculture, rilievi e reperti archeologici, alcune delle quali esposte per la prima volta, raccontando il processo attraverso cui l’arte greca ha ridefinito gusto, identità e potere nella Roma antica. Il percorso attraversa secoli di storia, dalla fondazione di Roma all’età imperiale, mettendo in luce come statue, bronzi, argenti e arredi di lusso provenienti dal Mediterraneo orientale abbiano trasformato lo spazio pubblico e privato della città.

Tra i nuclei più significativi figurano i grandi bronzi capitolini, eccezionalmente riuniti, la stele dell’Abbazia di Grottaferrata, le sculture dei Niobidi dagli Horti Sallustiani e reperti archeologici inediti, come le ceramiche attiche rinvenute negli scavi presso il Colosseo.

Audioguida gratuita e accessibile

Accanto alle visite guidate, la mostra offre anche un’audioguida gratuita, inclusa nel biglietto, fruibile direttamente dal proprio smartphone tramite QR code o attraverso la piattaforma Amuseapp. L’audioguida è disponibile in italiano e inglese, integra contenuti multimediali e propone anche un percorso dedicato all’accessibilità, pensato per una fruizione inclusiva e personalizzata.

Informazioni utili per il weekend

📍 Musei Capitolini – Villa Caffarelli

Via di Villa Caffarelli, Roma

🕘 Tutti i giorni 9.30–19.30 (ultimo ingresso un’ora prima)

🎟️ Visite guidate gratuite con biglietto della mostra

📞 Prenotazioni: 060608

ℹ️ Info: www.museicapitolini.org