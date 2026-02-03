Un’agenda settimanale di eventi culturali tra musei civici, archeologia e divulgazione scientifica

Dal 6 al 12 febbraio, Roma propone una serie di appuntamenti culturali promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, tra visite guidate, aperture straordinarie e incontri di approfondimento. Un’agenda pensata per valorizzare luoghi noti e meno conosciuti del patrimonio cittadino, con attività accessibili a un pubblico ampio. Ecco cinque appuntamenti da segnare in agenda.

1. Salire sulla Porta del Popolo

Porta del Popolo – sabato 7 febbraio, ore 11.00

Apertura straordinaria di uno degli ingressi monumentali della città lungo la via Flaminia, con accesso alla terrazza panoramica affacciata sul Tridente. Un’occasione rara per osservare Roma da un punto di vista inedito. Visita con prenotazione obbligatoria.

2. Scendere nella Roma nascosta: il Ninfeo degli Annibaldi

Ninfeo degli Annibaldi – sabato 7 febbraio

Visita guidata a uno spazio sotterraneo di età romana, decorato con mosaici, conchiglie e madreperla. Un ambiente suggestivo che racconta il volto meno conosciuto della città antica.

3. Esplorare le Mura Aureliane al Bastione Ardeatino

Bastione Ardeatino – martedì 10 febbraio

Un percorso dedicato al sistema difensivo della Roma imperiale, per comprendere la funzione urbana e storica delle Mura Aureliane e il loro rapporto con la città contemporanea.

4. Cantieri ai Fori: l’archeologia in diretta

Fori Imperiali – mercoledì 11 febbraio

Un appuntamento del ciclo Cantieri ai Fori che consente di osservare da vicino i lavori archeologici in corso nell’area di via Alessandrina, offrendo uno sguardo sul metodo e sulla ricerca sul campo.

5. Stelle e divulgazione al Planetario di Roma

Planetario di Roma – durante la settimana

Proseguono gli spettacoli e gli incontri divulgativi dedicati all’astronomia, dalle missioni Voyager all’aurora boreale, con appuntamenti pensati anche per famiglie e pubblico non specialistico.

Info utili

Tutti gli appuntamenti prevedono prenotazione obbligatoria allo 060608.

Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sui siti ufficiali museiincomuneroma.it e sovraintendenzaroma.it.