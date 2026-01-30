Le proposte culturali di Firenze tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di febbraio 2026.

Le mostre che Firenze propone nel 2026 offrono un viaggio ricco e variegato tra arte contemporanea, fotografia, performance e capolavori rinascimentali. La città, meta tra le più amate dai turisti, propone quest’anno un calendario di appuntamenti tra musei iconici e spazi indipendenti. Ecco la guida aggiornata alle mostre da non perdere nel mese di febbraio 2026.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Museo degli Innocenti

Toulouse-Lautrec, un viaggio nella Parigi della Belle Époque

Museo degli Innocenti – fino al 22 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Il Museo degli Innocenti si trasforma nel cuore pulsante della Parigi fin-de-siècle con una mostra omaggio al visconte Henri de Toulouse-Lautrec, maestro dell’effimero, attraverso opere emblema di un’era ribelle e sensuale. In esposizione prestiti eccezionali da istituzioni internazionali come litografie a colori, manifesti iconici, disegni a matita e penna, grafiche promozionali e illustrazioni.

Museo Novecento

Helen Chadwic. Life Pleasures

Museo Novecento – fino all’1 marzo 2026

Per info consultare il sito.

La mostra – a cura di Sergio Risaliti, Stefania Rispoli e Laura Smith – ripercorre l’intera parabola dell’artista, dalla performance-installazione In the Kitchen (1977) alle iconiche sculture Piss Flowers (1991–92). Per restituire un percorso fatto di sperimentazioni continue, materiali inconsueti e un’estetica che sfida costantemente il concetto di “bellezza”.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

CENTOVENTI. Villa Romana 1905‑2025

Museo Novecento – fino all’8 marzo 2026

Per info consultare il sito.

Per i 120 anni di Villa Romana, il Museo Novecento ospita, in collaborazione con l’istituzione storica, un’esposizione che ripercorre un’epopea di libertà artistica. Nata nel 1905 come spazio indipendente, Villa Romana ha sfidato i paradigmi accademici promuovendo sperimentazione e scambi internazionali. Oggi, evolve in baluardo per l’arte giovane, forgiando tradizioni nuove attraverso una critica lucida su passato e presente: un invito a immaginare futuri audaci, dove l’arte apre crepe nel tempo.

Giardino Musicale

Courtesy Museo Novecento, 2025

Il Museo Novecento a Firenze presenta Il Giardino Musicale, nuovo progetto dedicato alla sperimentazione sonora e alla ricerca musicale contemporanea. Il cortile delle Leopoldine diventa, così, uno spazio immersivo grazie all’installazione del sistema Glauk Sound e a due collaborazioni d’eccezione: il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e la Scuola di Musica di Fiesole.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Non solo mostre, ma anche esperienze di lettura, disegno e condivisione: il Museo Novecento di Firenze è all’insegna della creatività, con spazi dedicati allo studio, una Biblioteca Verde accessibile a tutti e un originale progetto di book crossing che mette in dialogo arte e narrativa. Un invito a rallentare e riscoprire il piacere di leggere, osservare e creare.

Altre iniziative, spazi indipendenti e gallerie private

Oltre ai grandi musei, anche le gallerie e gli spazi indipendenti fiorentini propongono eventi interessanti. Segnaliamo, per esempio, il Museo Marino Marini che conserva 183 opere di Marino Marini (1901-1980): sculture, dipinti, disegni e incisioni.

Inoltre, il Museo Stibbert di Firenze ha aperto le sue sale a una nuova idea di cura. In un luogo dove storia, collezioni rare e atmosfere scenografiche dialogano con il visitatore, prende forma un progetto di Museoterapia dedicato alle persone affette da sindrome fibromialgica, condizione cronica che provoca dolore diffuso, fatica costante, disturbi del sonno e forte impatto sulla qualità della vita. Il progetto si concluderà nel febbraio 2026 con il convegno Le opere d’arte come fonte di benessere. Il Museo diventa luogo del welfare culturale, occasione per presentare dati, testimonianze e prospettive future.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Le mostre di febbraio 2026 a Firenze rappresentano dunque un’occasione unica per vivere la città con occhi nuovi. Tra arte moderna e contemporanea, fotografia e contaminazioni creative, Firenze conferma il suo ruolo di polo culturale vibrante anche nella stagione invernale.

Tutte le mostre sono aggiornate a febbraio 2026. La guida sarà aggiornata nei prossimi mesi con nuovi eventi.

Foto: Shuttertsock e uffici stampa