La prima mostra del 2026 di Upsilon Gallery è ‘In The Scented Forest’, personale di K Blick ispirata alla leggenda coreana della volpe a nove code.

Dopo l’inaugurazione dello scorso novembre, Upsilon Gallery apre il 2026 con una nuova mostra personale. Dal 29 gennaio al 29 marzo, gli spazi di via Gastone Pisoni 2 a Milano ospitano infatti In The Scented Forest, progetto inedito dell’artista sudcoreana K Blick. Al centro della mostra c’è la leggenda coreana del Gumiho, la volpe a nove code, figura chiave del folklore dell’Asia orientale.

Questa creatura liminale, capace di mutare forma tra animale e umano, incarna nella tradizione un equilibrio instabile con le sue nove (numero considerato sacro) code che sono simbolo, insieme, di potere, saggezza e immortalità. Dietro l’aura ambigua della volpe si nasconde di fatto il desiderio profondo di diventare umana. Per oltrepassare la soglia tra istinto e coscienza e trovare un senso di appartenenza.

K Blick, Scented Sky

K Blick rilegge proprio questa tensione come metafora universale della trasformazione e presenta sedici opere – dieci dipinti, un lavoro su carta e cinque opere in ceramica portoghese – in dialogo con l’architettura della galleria. Ne nasce una storta di foresta simbolica con Elementi installativi come un’altalena mentre le lacrime dell’animale che sembrano cadere sul suolo. L’ambiente sensoriale rinnova, così, la leggenda, fino a ribaltarla: e se la volpe non desiderasse davvero diventare umana?

«La mia volpe a nove code sente il profumo del cielo. Ascolta il vento, percepisce il battito dell’universo. E prova gioia, rabbia, dolore e piacere. – spiega K Blick – Tutto secondo i propri termini. A seconda della prospettiva, la vita di un animale è profondamente umana».

K Blick, Forest of Tails K Blick, Traceof Tears II

Attraverso la sua pittura, l’utilizzo della ceramica, il ricorso alla figurazione quanto all’astrazione l’artista costruisce un universo visivo in cui umano e naturale convivono senza gerarchie. In The Scented Forest porta nella cultural occidentale una sensibilità squisitamente orientale che racconta lo spazio della soglia in maniera poetica. Una bellezza che può assumere i toni tragica ma anche quelli della resistenza.

K Blick. In The Scented Forest

Upsilon Gallery

Dal 29 gennaio al 29 marzo 2026

Aperta dal martedì al sabato, ore 11–19; lunedì su appuntamento

Immagini da Ufficio Stampa