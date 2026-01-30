171 immagini raccontano l’opera di uno dei maestri assoluti della fotografia del Novecento, tra rigore formale, natura e modernità.

La notizia in breve. Dal 12 febbraio al 2 giugno 2026, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia ospita Edward Weston. La materia delle forme, la prima grande mostra in Italia dedicata al celebre fotografo statunitense. Curata da Sérgio Mah e organizzata da Fundación Mapfre in collaborazione con CAMERA, l’esposizione presenta 171 immagini che attraversano oltre quarant’anni di carriera, restituendo il ruolo centrale di Weston nell’affermazione della fotografia come forma d’arte autonoma.

Edward Weston e la nascita della fotografia moderna

Dopo le tappe di Madrid e Barcellona, Edward Weston. La materia delle forme approda per la prima volta in Italia negli spazi di CAMERA a Torino, offrendo uno sguardo ampio e articolato su una delle figure chiave della fotografia moderna nordamericana.

Il percorso espositivo ripercorre l’intera produzione di Edward Weston (1886–1958), dalle prime immagini influenzate dal pittorialismo fino alla piena maturità della straight photography, di cui fu uno dei principali protagonisti. Cofondatore del Group f/64, Weston contribuì in modo decisivo a ridefinire la fotografia come linguaggio poetico e intellettuale, fondato su nitidezza, precisione formale e controllo rigoroso del mezzo.

Attraverso ritratti, nudi, nature morte e paesaggi, realizzati prevalentemente con fotocamera a grande formato, la mostra mette in luce una visione profondamente moderna, capace di trasformare la materia del reale in forma pura. Radicata nel paesaggio e nella cultura statunitense tra le due guerre, l’opera di Weston dialoga con il modernismo europeo, offrendo una prospettiva alternativa e complementare alle avanguardie del Vecchio Continente.

La materia delle forme restituisce così un corpus essenziale e inconfondibile, che ha inciso in modo duraturo sull’evoluzione della cultura visiva contemporanea e sul riconoscimento della fotografia come arte.

Foto Preview: Edward Weston, Nude, 1936, Gelatin silver print, Center for Creative Photography, The University ofArizona. Gift of the Estate of A. Richard Diebold, Jr © Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents.