La mostra ‘White Out’ in Triennale Milano porta in primo piano il mondo degli sport invernali come espressione di design, innovazione tecnologica e riflessione sul clima.

Quando la neve cancella i confini e l’orizzonte si dissolve, resta solo l’intelligenza del progetto. È da questa condizione estrema che nasce White Out. The Future of Winter Sports, la mostra che Triennale Milano presenta all’interno del programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Inaugurata a una settimana dai Giochi, l’esposizione esplora il rapporto tra sport invernali, design e tecnologia, mettendo al centro una domanda sempre più urgente. Come cambierà il modo di vivere, praticare e progettare la montagna in un contesto segnato dal cambiamento climatico?

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il titolo prende spunto dal fenomeno del white out, quell’effetto ottico tipico dell’alta quota in cui cielo, nuvole e paesaggio innevato si fondono in un’unica superficie bianca, annullando i punti di riferimento e le distanze. Una metafora potente, che diventa chiave di lettura dell’intero percorso espositivo: in condizioni estreme, è il progetto a fare la differenza.

Ben lontano dall’essere una celebrazione nostalgica degli sport invernali, il progetto è un’indagine sul loro futuro. Sci, snowboard, bob, infrastrutture e dispositivi di sicurezza vengono osservati come espressioni di un sapere progettuale capace di adattarsi a contesti complessi, dove sicurezza e sostenibilità sono congiunti alla performance.

Foto/Photo Andrea e Filippo Tagliabue – FTfoto, © Triennale Milano

Come sottolinea Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano, la mostra rappresenta un’occasione per leggere lo sport attraverso uno dei linguaggi più affini all’istituzione: quello del design. Un terreno in cui creatività e tecnologia si incontrano per rispondere a sfide concrete, oggi più che mai legate alle trasformazioni ambientali. «Siamo felici – conclude – di aprirci in questa occasione anche allo sport, in concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina».

Un percorso tra oggetti iconici e scenari futuri

Allestita nello spazio della Design Platform, completamente ripensato dopo la riqualificazione del Palazzo dell’Arte, la mostra riunisce circa 200 oggetti progettati tra il 1938 e il 2026. Il percorso si articola in nove sezioni tematiche – da Skins a Safety, da Extremes a Futures – offrendo una lettura stratificata che attraversa materiali, corpi, infrastrutture e visioni.

LEGGI ANCHE: — Il mondo sospeso di Mona Hatoum: tre installazioni per leggere il presente

In esposizione si trovano sci e snowboard storici, maschere, guanti, scarponi, equipaggiamenti di sicurezza, protesi mediche, oggetti appartenuti ad atleti olimpici e paralimpici. Ma anche arredi, produzioni multimediali e progetti architettonici. In un racconto che mette in dialogo passato e futuro, artigianato e industria, gesto atletico e innovazione tecnologica.

Tra i protagonisti figurano designer, architetti e creativi che hanno segnato la storia del progetto, da Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret a Carlo Mollino. Per arriva a nomi della scena contemporanea come Nicolas Ghesquière e Axel Rezab. Le loro opere dimostrano come lo sport invernale sia da sempre un laboratorio avanzato di sperimentazione formale e funzionale.

Foto/Photo Andrea e Filippo Tagliabue – FTfoto, © Triennale Milano Foto/Photo Andrea e Filippo Tagliabue – FTfoto, © Triennale Milano

White Out guarda dunque avanti, interrogando il futuro degli sport invernali in un mondo che cambia. I nuovi materiali, i processi produttivi avanzati e le tecnologie emergenti diventano strumenti per migliorare sicurezza e prestazioni, ma anche per ripensare il rapporto tra uomo, ambiente e paesaggio montano. In questo senso, la mostra non parla solo di sport, ma di adattamento, resilienza e responsabilità progettuale.

White Out. The Future of Winter Sports

In collaborazione con: Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi Nell’ambito di: Milano Cortina 2026

A cura di: Konstantin Grcic e Marco Sammicheli

Progetto di allestimento: Konstantin Grcic Design GmbH

Dal 28 gennaio al 15 marzo 2026

Orari: Martedì – domenica 10.30 – 20.00 (ultimo ingresso alle 19.00)

Ingresso gratuito

Foto Andrea e Filippo Tagliabue – FTfoto, © Triennale Milano