All’Istituto Culturale Coreano in Italia una mostra fotografica racconta le emozioni degli atleti olimpici e paralimpici in vista di Milano-Cortina 2026.

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, l’Istituto Culturale Coreano in Italia ospita una mostra fotografica inserita nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale (Cultural Olympiad).

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: ‘Designer’s Table’: il grande laboratorio di design che unisce Corea e Italia nel nome della cultura gastronomica

Allestita presso la sede dell’Istituto, l’esposizione riunisce 40 fotografie che immortalano alcuni dei momenti più intensi ed emozionanti vissuti dagli atleti olimpici e paralimpici coreani e italiani. Le immagini raccontano le gioie, le sfide e i traguardi raggiunti durante le edizioni di PyeongChang 2018 e Pechino 2022, accompagnando il pubblico in un percorso visivo che anticipa l’atmosfera dei prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026.

Una mostra fotografica tra Corea e Italia

Accanto alle scene di gara sul ghiaccio, la mostra documenta anche i momenti di condivisione e celebrazione tra atleti dei due Paesi, mettendo in luce un legame fatto di amicizia, rispetto reciproco e spirito di collaborazione. Lo sport diventa così linguaggio universale capace di unire culture diverse e di raccontare valori comuni.

L’esposizione rientra nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale, promosso in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, ed è stata realizzata dopo il processo di approvazione da parte del Comitato Organizzatore Fondazione Milano Cortina 2026. L’Olimpiade Culturale è un progetto che affianca l’evento sportivo con un ampio calendario di iniziative artistiche e culturali, con l’obiettivo di diffondere i valori olimpici e paralimpici attraverso l’incontro tra arte, patrimonio e sport.

Il programma assume un significato particolare perché permette di vivere quotidianamente lo spirito olimpico grazie al coinvolgimento delle comunità locali e delle istituzioni culturali. Con questa mostra, l’Istituto Culturale Coreano in Italia intende valorizzare il ruolo sociale della cultura come ponte tra i popoli, promuovendo ideali di pace, solidarietà e dialogo interculturale.

Inaugurata il 19 dicembre 2025, la mostra sta registrando una partecipazione costante di pubblico e resterà aperta fino al 13 marzo 2026.