Dal Gianicolo al Planetario, tre giorni di itinerari, visite guidate e attività per tutte le età nei Musei civici

Un fine settimana fra arte, scienza e storia è quello offerto a Roma dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: il programma da venerdì 23 a domenica 25 gennaio spazia dagli itinerari archeologici alle passeggiate urbane, fino alle attività per i più piccoli e alle novità del Planetario.

Ultimi giorni per visitare alcune esposizioni in corso nei Musei civici romani: Niki Berlinguer, la signora degli arazzi è visitabile fino al 25 gennaio alla Casina delle Civette, presso i Musei di Villa Torlonia. Al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese giungono invece a conclusione le mostre d’arte contemporanea Silvia Scaringella. Deus sive natura e Piero Mascetti. Echi barocchi e visioni urbane.

Piero Mascetti – Il paese degli angeli

Passeggiate Romane sul Gianicolo

La tre giorni si apre sabato 24 gennaio alle 11, nell’ambito delle Passeggiate Romane, con un itinerario sul Gianicolo: i partecipanti potranno riscoprire i Mille volti della Repubblica Romana raffigurati nei busti del colle, dai celebri eroi risorgimentali come Luciano Manara e Giuseppe Garibaldi a figure meno note, quali Colomba Antonietti e Andrés Aguyar. La visita inizia con una breve presentazione del Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina e poi prosegue verso piazzale Garibaldi, con una sosta sul belvedere per assistere al tradizionale sparo del cannone (attività gratuita per tutti con prenotazione consigliata allo 060608, massimo 20 partecipanti).

Archeologia in Comune: Villa di Massenzio e Museo delle Mura

Due appuntamenti del ciclo Archeologia in Comune lungo la via Appia Antica integrano l’offerta del fine settimana. Sabato 24 gennaio alle 11.30, una visita con interprete LIS permette di esplorare l’ampio complesso della Villa di Massenzio, snodandosi tra il palazzo, il circo per le corse dei carri e il mausoleo dinastico, con accesso alla camera sepolcrale (massimo 25 partecipanti). Domenica 25 gennaio alle 10.30 l’appuntamento si sposta invece al Museo delle Mura per un incontro dedicato alla Storia di Porta San Sebastiano, nota anche come Porta Appia, imponente struttura che si apre nella cinta delle Mura Aureliane. La visita termina con una passeggiata sul tratto di camminamento delle Mura verso via Cristoforo Colombo (massimo 20 partecipanti). (attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608)

Museo dell’Ara Pacis

Per il pubblico più giovane, domenica 25 gennaio alle 10.30 il Museo dell’Ara Pacis propone, in collaborazione con la Biblioteca Centrale Ragazzi, l’attività Volto da animale, cuore da eroe. Attraverso letture e giochi, la visita a tema svela le vicende dei tanti personaggi raffigurati sul monumento, offrendo uno spunto per riflettere sulla relazione tra uomo e natura immersi nella storia della Roma antica (attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente, gratuito con Roma MIC Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 25 partecipanti di cui 12 bambini 6-11 anni).

Museo dell’Ara Pacis

Planetario di Roma

Al Planetario di Roma la programmazione a tema astronomico si arricchisce con il nuovo spettacolo La magia dell’aurora boreale: sabato 24 gennaio alle 16.00 gli astronomi del Planetario invitano il pubblico ad ammirare uno dei fenomeni atmosferici più spettacolari della Terra, in un viaggio tra scienza e meraviglia che svelerà il rapporto tra la nostra stella e i pianeti del Sistema solare.

Per il pubblico adulto l’offerta prosegue con: From Earth to the Universe (in inglese – venerdì 23 gennaio alle 16.00); Ritorno alla Stelle (venerdì 23 gennaio alle 17.00; sabato 24 gennaio alle 10.00 e alle 18.00; domenica 25 gennaio alle 16.00); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 23 gennaio alle 18.00; sabato 24 gennaio alle 11.00 e alle 17.00; domenica 25 gennaio alle 10.00); La notte stellata (domenica 25 gennaio alle 11.00); Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra (domenica 25 gennaio alle 12.00); Quando cadono le stelle (domenica 25 gennaio alle 18.00).

Per i più piccoli, sabato 24 gennaio alle 12.00 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre domenica 25 gennaio alle 17.00 Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, condurrà lo spettacolo Vita da stella. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it.

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it