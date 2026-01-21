Dopo la sua scomparsa, l’eredità artistica di Valentino è affidata alla Fondazione che porta il suo nome, un progetto che va oltre la moda: bellezza, arte e impegno per il futuro.

L’ultimo omaggio di Roma e del mondo a Valentino Garavani – scomparso all’età di 93 anni – si svolge nel luogo che più di ogni altro incarna il senso profondo della sua visione. Si tratta della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che nel 2025 ha inaugurato PM23 proprio negli spazi della centralissima Piazza Mignanelli. È questo, infatti, il cuore simbolico della storia personale e creativa del couturier. L’ambiente in cui tutto è iniziato e a cui è affidata l’eredità artistica di una vita fatta di creatività ed eleganza.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il progetto della Fondazione assume, ora più che mai, un ruolo fondamentale nel comunicare l’identità culturale dello stilista e dell’uomo. E non a caso, alla base, c’è l’idea che la bellezza non sia fine a se stessa, ma una forza capace di trasformare la realtà. Costituita nel 2016 su iniziativa privata di Valentino e Giancarlo Giammetti, la Fondazione nasce da una missione filantropica precisa e da una visione condivisa.

Il suo principio guida è Beauty creates Beauty, frase manifesto che eleva la bellezza a motore di crescita, innovazione e impatto culturale. Un progetto che è tributo ma soprattutto impegno concreto verso la società, la cultura e le nuove generazioni.

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti / Courtesy of FVG Services srl

Lo spazio PM23

Fulcro di questa eredità è PM23, spazio culturale che ha aperto i battenti dopo oltre un anno di lavori in un’ala storica di Palazzo Gabrielli Mignanelli. Costruita nel tardo Ottocento come scuola e tipografia di Propaganda Fide, è stata restituita alla città come polo internazionale dedicato alle arti, alla moda e alla creatività contemporanea.

A sintetizzare il senso profondo di questo progetto restano le parole dei fondatori, oggi cariche di un valore ancora più intenso. «La bellezza è sempre stata la nostra guida e ispirazione più profonda – hanno dichiarato –. Abbiamo dedicato le nostre vite a celebrarla, a scoprirne le infinite sfumature e a condividerla con il mondo. La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti nasce da questo stesso amore per la bellezza. Con l’intento di preservarla, promuoverla e trasmetterla alle future generazioni, rappresentando la naturale prosecuzione del nostro percorso».

LEGGI ANCHE: — VENUS, mito e couture: Joana Vasconcelos rilegge la moda di Valentino a Roma

«Crediamo che la bellezza abbia il potere di elevare, trasformare e lasciare un segno indelebile nella vita delle persone – proseguivano –. Con la Fondazione vogliamo condividere e restituire al mondo ciò che la bellezza ci ha donato, sostenendo il talento, la creatività e la cultura. Affinché possano essere fonte di ispirazione come lo sono stati per noi. Crediamo fermamente che sostenere il talento, promuovere la cultura e aiutare chi ha bisogno siano modi concreti per rendere il mondo un posto migliore».

PM23, Horizons/ Red – Photo Credit Whatever Milan

A inaugurare PM23 è stata la mostra Orizzonti/Rosso che ha esplorato l’uso del colore rosso, tra arte e moda, seguita da VENUS, visitabile sino a fine maggio 2206. La volontà di Garavani e Giammetti è, infatti, quella di accogliere il pubblico in un luogo aperto, che ospita mostre, eventi, workshop e iniziative educative. Tutto nel segno della bellezza e dell’impegno sociale.

La Fondazione si articola, infatti, attorno a tre pilastri fondamentali: il sostegno a iniziative filantropiche e sociali, la valorizzazione artistica e culturale e l’educazione e promozione del talento. Negli ultimi anni, questo si è tradotto in progetti concreti a favore di famiglie in difficoltà, nel supporto a strutture sanitarie come l’Ospedale Bambino Gesù e il Policlinico Gemelli di Roma. Oltre che nella tutela di istituzioni culturali come il Teatro Valentino Garavani di Voghera, garantendone accessibilità e continuità.

VENUS (VALKYRIE), © 2026 FVG Services © 2026 Soqquadro

Con la scomparsa di Valentino Garavani, la Fondazione suggella la propria missione come luogo in cui la bellezza, da cifra estetica, diventa responsabilità culturale e promessa per il futuro.

Immagini da Ufficio Stampa, crediti indicati – In copertina: Andy Warhol, Valentino Garavani, 1974 / Collezione privata. Photo © Li. Ter Ltd — Credit_ John Hammond © 2025 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / SIAE