Dopo la sua scomparsa, l’eredità artistica di Valentino è affidata alla Fondazione che porta il suo nome, un progetto che va oltre la moda: bellezza, arte e impegno per il futuro.
L’ultimo omaggio di Roma e del mondo a Valentino Garavani – scomparso all’età di 93 anni – si svolge nel luogo che più di ogni altro incarna il senso profondo della sua visione. Si tratta della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che nel 2025 ha inaugurato PM23 proprio negli spazi della centralissima Piazza Mignanelli. È questo, infatti, il cuore simbolico della storia personale e creativa del couturier. L’ambiente in cui tutto è iniziato e a cui è affidata l’eredità artistica di una vita fatta di creatività ed eleganza.
Il progetto della Fondazione assume, ora più che mai, un ruolo fondamentale nel comunicare l’identità culturale dello stilista e dell’uomo. E non a caso, alla base, c’è l’idea che la bellezza non sia fine a se stessa, ma una forza capace di trasformare la realtà. Costituita nel 2016 su iniziativa privata di Valentino e Giancarlo Giammetti, la Fondazione nasce da una missione filantropica precisa e da una visione condivisa.
Il suo principio guida è Beauty creates Beauty, frase manifesto che eleva la bellezza a motore di crescita, innovazione e impatto culturale. Un progetto che è tributo ma soprattutto impegno concreto verso la società, la cultura e le nuove generazioni.
Lo spazio PM23
Fulcro di questa eredità è PM23, spazio culturale che ha aperto i battenti dopo oltre un anno di lavori in un’ala storica di Palazzo Gabrielli Mignanelli. Costruita nel tardo Ottocento come scuola e tipografia di Propaganda Fide, è stata restituita alla città come polo internazionale dedicato alle arti, alla moda e alla creatività contemporanea.
A sintetizzare il senso profondo di questo progetto restano le parole dei fondatori, oggi cariche di un valore ancora più intenso. «La bellezza è sempre stata la nostra guida e ispirazione più profonda – hanno dichiarato –. Abbiamo dedicato le nostre vite a celebrarla, a scoprirne le infinite sfumature e a condividerla con il mondo. La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti nasce da questo stesso amore per la bellezza. Con l’intento di preservarla, promuoverla e trasmetterla alle future generazioni, rappresentando la naturale prosecuzione del nostro percorso».
«Crediamo che la bellezza abbia il potere di elevare, trasformare e lasciare un segno indelebile nella vita delle persone – proseguivano –. Con la Fondazione vogliamo condividere e restituire al mondo ciò che la bellezza ci ha donato, sostenendo il talento, la creatività e la cultura. Affinché possano essere fonte di ispirazione come lo sono stati per noi. Crediamo fermamente che sostenere il talento, promuovere la cultura e aiutare chi ha bisogno siano modi concreti per rendere il mondo un posto migliore».
A inaugurare PM23 è stata la mostra Orizzonti/Rosso che ha esplorato l’uso del colore rosso, tra arte e moda, seguita da VENUS, visitabile sino a fine maggio 2206. La volontà di Garavani e Giammetti è, infatti, quella di accogliere il pubblico in un luogo aperto, che ospita mostre, eventi, workshop e iniziative educative. Tutto nel segno della bellezza e dell’impegno sociale.
La Fondazione si articola, infatti, attorno a tre pilastri fondamentali: il sostegno a iniziative filantropiche e sociali, la valorizzazione artistica e culturale e l’educazione e promozione del talento. Negli ultimi anni, questo si è tradotto in progetti concreti a favore di famiglie in difficoltà, nel supporto a strutture sanitarie come l’Ospedale Bambino Gesù e il Policlinico Gemelli di Roma. Oltre che nella tutela di istituzioni culturali come il Teatro Valentino Garavani di Voghera, garantendone accessibilità e continuità.
Con la scomparsa di Valentino Garavani, la Fondazione suggella la propria missione come luogo in cui la bellezza, da cifra estetica, diventa responsabilità culturale e promessa per il futuro.
Immagini da Ufficio Stampa, crediti indicati – In copertina: Andy Warhol, Valentino Garavani, 1974 / Collezione privata. Photo © Li. Ter Ltd — Credit_ John Hammond © 2025 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / SIAE