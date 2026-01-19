Le proposte culturali di Milano tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di gennaio 2026.

Milano vive una stagione densa di appuntamenti artistici, con esposizioni contemporanee, retrospettive e installazioni site‑specific. Gennaio 2026 nel capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, un mese vibrante per gli amanti dell’arte, con un calendario di mostre in grado di accontentare l’intera platea. La città, crocevia culturale del Nord Italia, apre le porte a esposizioni che uniscono tradizione e innovazione, ospitate in sedi prestigiose sia pubbliche sia private.

Ecco una guida alle mostre imperdibili di questo mese, con dettagli su date, luoghi e perché vale la pena visitarle.

Le mostre da vedere a Milano a gennaio 2026

Al Mudec

M.C. Escher. Tra arte e scienza

Mudec – fino all’8 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Dopo un decennio di assenza, l’artista olandese (1898-1972) torna con un’esposizione che esplora il suo linguaggio unico, unendo matematica intuitiva e creatività percettiva. Architetture impossibili, illusioni ottiche, tassellazioni e metamorfosi dominano il percorso, nato da un approccio minuzioso e appassionato, lontano dai calcoli astratti. Escher fonde arte e scienza in una visione personale, dove la realtà si distorce in un gioco di percezioni.

Chiharu Shiota. The Moment the Snow Melts (installazione)

Mudec – fino al 28 giugno 2026

Per info consultare il sito.

Con The Moment the Snow Melts il Mudec inaugura il palinsesto artistico legato alle Olimpiadi Invernali 2026. L’installazione site-specific è firmata da Chiharu Shiota – curata da Sara Rizzo – e trasforma l’Agorà del museo in un paesaggio fragile e luminoso. Dove la materia si fa metafora e la memoria diventa ambiente immersivo.

Foto da Ufficio Stampa

Cosa propone la GAM – Galleria d’Arte Moderna

Pellizza da Volpedo. I capolavori

GAM – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

A oltre un secolo dall’ultima (e unica) mostra monografica dedicata all’artista piemontese, Milano ripercorre la vicenda artistica e biografica di Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) in un’esposizione ideata dalla Galleria d’Arte Moderna che di lui conserva, oltre a il Quarto Stato, opere altrettanto significative della sua produzione artistica.

Al PAC

India. Di bagliori e fughe

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea – fino all’8 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Prosegue il viaggio tra le diverse espressioni dell’arte contemporanea internazionale: India. Di bagliori e fughe è un’ampia collettiva che esplora le pratiche artistiche dell’India di oggi, nate dall’urgenza del vivere associato e capaci di risuonare oltre i confini geografici o culturali del Paese.

All’Acquario Civico

Mitlantide

Acquario Civico – fino al 1° marzo 2026

Per info consultare il sito.

La mostra propone una riflessione potente e attuale sul rapporto tra uomo e ambiente, immaginando una Milano subacquea. Avvolta da alghe, pesci, oggetti galleggianti e parole poetiche. Ispirandosi al mito platonico di Atlantide, gli artisti costruiscono una narrazione visiva che mette in dialogo arte contemporanea, scienza e sostenibilità. E trasforma così la città in un luogo di memoria e consapevolezza.

Foto credit Marcello Vigoni

Palazzo Morando

The Gentleman – Stile e gioielli al maschile

Palazzo Morando – fino al 27 settembre 2026

Per info consultare il sito.

Attraverso gioielli originali, abiti, documenti e materiali d’archivio, The Gentleman costruisce una narrazione trasversale sul significato simbolico dell’ornamento maschile. Un dialogo continuo tra abito e ornamento che attraversa oltre due secoli di storia, dal XVIII secolo ai giorni nostri, restituendo dignità culturale a un ambito spesso rimasto ai margini del racconto sulla moda.

Spazio CASVA

De Pas, D’Urbino, Lomazzi. Fantasticamente effervescenti

CASVA – fino al 12 aprile 2026

Per info consultare il sito.

L’esposizione, a ingresso gratuito, è dedicata a Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi, fondatori nel 1966 dello studio DDL e autori di alcune delle icone più riconoscibili del design italiano nel mondo. Non solo la celebrazione di oggetti entrati nell’immaginario collettivo ma il terreno culturale e progettuale da cui quelle forme sono nate.

Al Politecnico

Life on Campus | People and places

Spazio Mostre Archivi Storici, Campus Bovisa – fino al 13 marzo 2026

Per info consultare il sito.

Allestita presso lo Spazio Mostre degli Archivi Storici del Campus Bovisa, l’esposizione propone un viaggio attraverso la vita quotidiana dell’ateneo dal 1945 al 2025. Un racconto che, come si diceva, si intreccia inevitabilmente con la storia sociale e culturale, mostrando come il Politecnico sia stato – e continui a essere – laboratorio umano e urbano, connesso alla città e al Paese.

Arte, neve e sport invernali

L’Italia sulla neve

Castello Sforzesco – fino al 22 marzo 2026

Per info consultare il sito.

Attraverso una selezione di riviste illustrate, cataloghi di vendita, cartoline, dépliant, opuscoli e manifesti pubblicitari dal patrimonio della Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, la mostra ricostruisce l’evoluzione dell’immaginario legato alla montagna e alla villeggiatura invernale.

Urrà la neve! Armando Testa e lo sport

Museo del Novecento – dal 22 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

La mostra indaga il rapporto tra pratica sportiva, grafica e immaginario collettivo attraverso lo sguardo inconfondibile di Armando Testa. In esposizione una selezione mirata di manifesti e materiali audiovisivi che attraversano oltre trent’anni di attività dell’artista per restituire la ricchezza di una ricerca in cui velocità e dinamismo diventano linguaggio.

Metafisica/Metafisiche

Sedi varie – dal 28 gennaio al 21 giugno 2026

Per info consultare il sito.

Sistema articolato di esposizioni e interventi, coinvolge Palazzo Reale, Museo del Novecento, Gallerie d’Italia e Grande Brera – Palazzo Citterio, mettendo in dialogo i maestri storici della Metafisica con artisti del XX e XXI secolo. Il progetto, curato da Vincenzo Trione e promosso dal Ministero della Cultura e dal Comune di Milano, rientra nel programma culturale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e restituisce al movimento una dimensione viva, generativa, sorprendentemente attuale.

Le mostre alla Fabbrica del Vapore

Andrea Crespi. Artificial Beauty

Fabbrica del Vapore – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Gli spazi post-industriali di via Procaccini ospitano la prima grande esposizione istituzionale di Andrea Crespi, curata da Alisia Viola e Sandie Zanini e co-prodotta da Fabbrica del Vapore e Comune di Milano con il patrocinio di Regione Lombardia. In mostra, oltre trenta opere per un percorso articolato e multi-linguaggio che indaga la metamorfosi della bellezza tra il classico e l’AI.

Artificial Beauty, Andrea Crespi, Fabbrica del Vapore / Credits foto Giacomo Demelli

I Tre Grandi di Spagna: tre visioni, un’eredità

Fabbrica del Vapore – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

La mostra racconta la nascita e l’evoluzione di alcune tra le più significative avanguardie artistiche del Novecento attraverso le opere di tre dei suoi massimi protagonisti: Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí. Si tratta di una produzione esclusiva, un’esposizione mai realizzata prima e concepita appositamente per lo spazio milanese.

Altre proposte in città

Bernhard Schobinger. Democracy of materials

10·Corso·Como – fino al 1° febbraio 2026

Per info consultare il sito

Questo ampio progetto espositivo dedicato all’artista svizzero Bernhard Schobinger (Zurigo, 1946) è curato da Alessio de’ Navasques e realizzato con la Galleria Martina Simeti. Un’esposizione che racconta la ridefinizione del gioiello come linguaggio artistico contemporaneo proseguendo la riflessione sul senso dell’ornamento attraversano architettura, design e arti visive.

Dancing Lights

nhow Milano – fino al 21 luglio 2026

Per info consultare il sito.

La mostra trasforma l’hotel di via Tortona 35 in un organismo pulsante di luce, ritmo e visioni contemporanee. Curata da Marco De Crescenzo e Marta Ballara, l’esposizione si inserisce nel ciclo di vernissage che caratterizza l’identità dell’hotel, confermandolo come uno degli spazi più dinamici del Tortona Design District.

SARA SALVEMINI. Secondo piano

Galleria Antonia Jannone Disegni di Architettura – dal 28 gennaio al 20 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

La mostra personale raccoglie tre nuclei fondamentali della sua ricerca più recente – Alberi, Ritratti e Interni – che compongono un percorso unitario sul rapporto tra soggetto e contesto. Come suggerisce già il titolo, il lavoro di Salvemini è già una presa di distanza dal punto di vista consueto: lo sguardo dell’artista si sposta, o meglio si alza, per osservare il paesaggio urbano come un sistema stratificato.

In arrivo

Meraviglie del Grand Tour

Museo Poldi Pezzoli – dal 30 gennaio al 4 maggio 2026

Per info consultare il sito.

Una grande mostra realizzata in collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York pensata per trasformare Milano – nell’anno delle Olimpiadi invernali – in capitale internazionale della cultura. Al centro del percorso Roma Antica di Giovanni Paolo Panini, capolavoro del 1757 proveniente dal Met; ma anche nuove acquisizioni e uno speciale omaggio cinematografico firmato Ferzan Ozpetek.

I Macchiaioli

Palazzo Reale – dal 3 febbraio al 14 giugno 2026

Per info consultare il sito.

L’esposizione nasce dagli studi più recenti condotti dai tre massimi esperti italiani del movimento. Ovvero, Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca, che firmano il progetto curatoriale. Il risultato è un percorso di recupero, riflessione e valorizzazione di un’esperienza artistica che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione delle radici culturali del nostro Paese.

Tutte le mostre sono aggiornate a gennaio 2026. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

Immagini Shutterstock / Uffici Stampa