Alla Fondazione Bevilacqua La Masa la mostra “Epifanie” ripercorre la pittura essenziale e dinamica di Luigi Voltolina, tra istanti urbani e tensione espressiva.

Dal 17 gennaio al 15 febbraio la Fondazione Bevilacqua La Masa dedica una mostra monografica a Luigi Voltolina, negli spazi di Palazzetto Tito a Venezia. Il titolo del progetto è Epifanie e attraversa oltre trent’anni di ricerca pittorica, restituendone la coerenza, la forza espressiva e la capacità di trasformare l’attimo in visione.

Nel complesso l’esposizione propone un’ampia selezione di opere che offrono una lettura critica originale del percorso dell’artista, figura di rilievo della scena veneziana e recentemente vincitore del Premio Mestre di Pittura. Un riconoscimento che conferma la solidità di una ricerca da tempo seguita e valorizzata dall’Istituzione, già presente in precedenti mostre storiche della Fondazione.

La pittura di Voltolina si fonda sulla rapidità del gesto e su una tensione costante verso l’essenziale. Le sue tele sono così attraversate da figure in movimento, incontri fugaci, passaggi urbani e frammenti di vita, che si fissano sulla superficie pittorica senza mai cercare la compiutezza formale. E ogni quadro diventa un luogo di attraversamento, un ponte tra visione e memoria, tra presenza e dissolvenza.

Nel tempo, la sua pratica si è orientata verso una progressiva riduzione del segno dalle linee minime ai ritmi essenziali. Con il colore che assume una funzione vibrante, quasi spettrale. La mostra è accompagnata dalla lettura critica del professor Ernesto L. Francalanci, che individua nel concetto di epifania il nucleo profondo della ricerca di Voltolina.

Ogni opera, scrive Francalanci, è «una stupefatta rappresentazione dell’attimo che rompe il tempo e lo spazio nel momento irripetibile dell’incontro tra le cose e tra gli uomini». Un’apparizione improvvisa del senso che attraversa l’intero percorso espositivo, dalle opere degli anni Novanta ai lavori più recenti.

Informazioni

Luigi Voltolina. Epifanie

Palazzetto Tito, Dorsoduro 2826 – Venezia

Dal 17 gennaio al 15 febbraio

Orari: dal mercoledì alla domenica, dalle 10.30 alle 17.30 Ingresso libero

In copertina: Luigi Voltolina, On the road, 1994, olio su tela / Da Ufficio Stampa