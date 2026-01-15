Prorogata fino al 12 febbraio a Palazzo Pretorio di Certaldo Alto la mostra ‘Fiammetta’ di Valentina Palazzari, a cura di Davide Sarchioni.

È stata prorogata fino al 12 febbraio la mostra Fiammetta, personale di Valentina Palazzari a cura di Davide Sarchioni, allestita negli spazi storici del Palazzo Pretorio di Certaldo Alto (Firenze). Un’estensione che conferma l’interesse suscitato da un progetto espositivo che dialoga con l’architettura e la memoria di uno dei luoghi simbolo del borgo toscano.

Per oltre sei secoli sede del Vicariato fiorentino e luogo dell’amministrazione della giustizia, il Palazzo Pretorio diventa oggi teatro di nuove domande sul presente. Le sue sale affrescate accolgono un percorso unitario, concepito come una partitura in crescendo. Dove corpo e spazio, materia e rivelazione si intrecciano in una sequenza di interventi plastici e installativi che trasformano l’edificio in parte integrante dell’opera.

Il titolo rimanda a Fiammetta, musa di Giovanni Boccaccio, figura femminile terrena e passionale che riporta l’arte alla dimensione umana e concreta. Un nome che evoca una fiamma che arde e resiste, metafora potente che Palazzari traduce in immagini e materiali eterogenei. Grossi cavi elettrici si innalzano nello spazio come nodi energetici sospesi, lamiere e superfici ossidate parlano di consunzione e tempo. Mentre sedie, libri, giornali e monete diventano presenze quotidiane trasfigurate, simboli di potere, consumo e memoria.

Courtesy of the artist, Foto di Giorgio Benni

Invertendo il consueto itinerario di visita, la mostra invita il pubblico ad attraversare liberamente una sequenza di ambienti in cui si dissolve la distinzione tra cornice e quadro. Il linguaggio, insieme ruvido e poetico, non cerca rassicurazione ma sollecita uno sguardo critico, chiedendo al visitatore di sostare nelle contraddizioni e di trasformarle in consapevolezza. Non uno spettacolo da osservare a distanza, ma un’esperienza da abitare.

«Fiammetta è una mostra che si attraversa come il letto di un fiume – sostiene Valentina Palazzari –. E il mio dialogo con lo spazio, in questa esposizione, non è partecipativo ma osservativo, dobbiamo guardarci e comprendere dove siamo oggi».

Courtesy of the artist, Foto di Giorgio Benni

La mostra è promossa dal Comune di Certaldo nell’ambito di CertaldoArte25, rassegna dedicata al 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana. L’organizzazione è di Exponent in collaborazione con la galleria SPROVIERI di Londra e TerraMedia APS.

Valentina Palazzari. Fiammetta

Palazzo Pretorio, Piazzetta del Vicariato 4, Certaldo Alto (FI)

Fino al 12 febbraio 2026

Orari: chiuso il martedì, aperto lunedì-venerdì (10-13 e 14:30-16:30) e sabato-domenica (10-13 e 14:30-17:30).

Biglietti: Intero €5,00; ridotto €4,00

Immagini Courtesy of the artist, Foto di Giorgio Benni