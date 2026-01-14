Una guida alle esposizioni da non perdere tra musei, fondazioni e spazi indipendenti della città.

Bologna continua a essere uno dei centri più vitali del panorama artistico italiano, con una programmazione che attraversa musei, fondazioni e spazi indipendenti. Anche gennaio offre una selezione di mostre capaci di raccontare linguaggi diversi, tra grandi nomi, nuove ricerche e progetti espositivi che dialogano con la storia e l’identità culturale della città. Ecco una mappa essenziale per orientarsi tra le esposizioni da non perdere.

Le mostre da vedere a Bologna a gennaio 2026

I musei di Bologna si distinguono per una programmazione che unisce eredità storica e sperimentazione contemporanea.

Visioni e volti dal Rinascimento al Neoclassicismo

Palazzo Pallavicini – fino al 1° febbraio 2026

L’esposizione inedita porta per la prima volta nel capoluogo emiliano una raffinata selezione di dipinti dai Musei Civici di Pavia. Ne nasce un percorso che attraversa cinquanta capolavori dal Quattrocento al Settecento: ritratti, paesaggi e scene sacre che narrano l’evoluzione stilistica tra Rinascimento e Neoclassicismo. Un ponte tra epoche, per riscoprire l’anima pittorica emiliana.

Graphic Japan. Da Hokusai al Manga

Museo Civico Archeologico – fino al 6 aprile 2026

Kitagawa Utamaro Lo sciocco (tawainashi) periodo Edo silografia policroma © Courtesy Museo d’Arte Orientale E. Chiossone di Genova, Comune di Genova

Dal 20 novembre 2025 al 6 aprile 2026, il Museo Civico Archeologico di Bologna (via dell’Archiginnasio 2) si prepara a ospitare Graphic Japan. Da Hokusai al Manga, mostra senza precedenti in Italia che celebra l’evoluzione della grafica giapponese, dalle stampe ukiyoe del periodo Edo ai manga contemporanei. Curata da Rossella Menegazzo ed Eleonora Lanza, l’esposizione si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del supporto del Consolato Generale del Giappone di Milano.

Gallerie e spazi indipendenti

Le gallerie e gli spazi indipendenti di Bologna si distinguono per proposte creative e sperimentali, spesso fuori dai circuiti tradizionali.

Beverly Pepper. Space Outside

CUBO Museo d’impresa – fino al 24 gennaio 2026

Le due sedi di CUBO – Museo d’impresa del Gruppo Unipol a Bologna ospitano la mostra Space Outside di Beverly Pepper curata da Ilaria Bignotti e Marco Tonelli, in collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper di Todi. L’esposizione si discosta dalla retrospettiva tradizionale per concentrarsi su temi contemporanei come arte, ambiente e comunità, con un corpus che va dal 1965 al 2018. In mostra, infatti, 36 opere tra sculture, bozzetti, disegni, acquerelli, sketchbook, foto e video.

FANTOZZI!!! Una mostra pazzesca

Grand Tour Italia – fino al 29 marzo 2026

Bologna si prepara a rivivere la tragicomica saga del ragionier Ugo Fantozzi con la prima esposizione dedicata al personaggio creato da Paolo Villaggio. Grand Tour Italia (Via Paolo Canali 8) accoglie un percorso espositivo curato da Luca Bochicchio, docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Verona, e Guido Andrea Pautasso, studioso delle avanguardie del Novecento.

Uno sguardo al 2026

John Giorno: The Performative Word

MAMbo / Museo d’Arte Moderna di Bologna – fino al 3 maggio 2026

La prima grande retrospettiva italiana, allestita nella Sala delle Ciminiere, che celebra uno dei protagonisti più radicali e visionari della cultura contemporanea. Epicentro della mostra è Dial-A-Poem, iconica opera interattiva con cui l’artista ha reso fruibili al pubblico, attraverso un numero di telefono da comporre, le registrazioni delle voci di poeti, artisti, musicisti e attivisti intenti a leggere le proprie composizioni.

Alberto Garutti. Temporali

garage BENTIVOGLIO – dal 5 al 28 febbraio 2026

Nella vetrina su via del Borgo di San Pietro prende forma un’opera che mette in relazione lo spazio espositivo con un evento naturale lontano e imprevedibile. L’installazione si manifesta attraverso una luce che si accende quando, altrove, si verifica un temporale. Nulla è visibile del fenomeno in sé, nessun cielo carico di nubi o lampi improvvisi. Ciò che resta è il segno, una traccia luminosa che stabilisce un legame invisibile tra chi passa davanti alla vetrina e un luogo distante.

Presto a Bologna

Giosetta Fioroni. Il futuro è uscito dal passato

Galleria d’Arte Maggiore g.a.m. – dal 29 gennaio al 15 marzo 2026

Bologna dedica una grande mostra a Giosetta Fioroni, figura centrale dell’arte italiana del secondo Novecento e protagonista della scena internazionale. L’esposizione è a cura di Alessia Calarota e Giulia Lotti, con la Fondazione Goffredo Parise e l’artista stessa. E si inserisce nel programma ufficiale di ART CITY Bologna, in concomitanza con Arte Fiera.

Pointing Nemo. Oltre lo spazio verso gli abissi

CUBO – dal 6 febbraio al 26 maggio 2026

Mostra personale del collettivo IOCOSE, a cura di Federica Patti, fa parte della nona edizione di das – dialoghi artistici sperimentali in occasione di ART CITY Bologna 2026. Il progetto espositivo si sviluppa nelle due sedi bolognesi di CUBO – Porta Europa e Torre Unipol – e propone una riflessione lucida e ironica sul movimento NewSpace.

Tutte le mostre sono aggiornate a gennaio 2026. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

