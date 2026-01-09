Le proposte culturali di Milano tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di gennaio 2026.

Milano vive una stagione densa di appuntamenti artistici, con esposizioni contemporanee, retrospettive e installazioni site‑specific. Gennaio 2026 nel capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, un mese vibrante per gli amanti dell’arte, con un calendario di mostre in grado di accontentare l’intera platea. La città, crocevia culturale del Nord Italia, apre le porte a esposizioni che uniscono tradizione e innovazione, ospitate in sedi prestigiose sia pubbliche sia private.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Ecco una guida alle mostre imperdibili di questo mese, con dettagli su date, luoghi e perché vale la pena visitarle.

Le mostre da vedere a Milano a gennaio 2026

Le proposte di Palazzo Reale

Appiani. Il Neoclassicismo a Milano

Palazzo Reale – fino all’11 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Le sale di Palazzo Reale ospitano la più ampia retrospettiva mai dedicata ad Andrea Appiani (Milano, 1754 – 1817). Curata da Francesco Leone, Fernando Mazzocca e Domenico Piraina, la mostra segna il grande ritorno di un artista a cui Milano rende omaggio attraverso a oltre 100 opere provenienti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Al Mudec

M.C. Escher. Tra arte e scienza

Mudec – fino all’8 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Dopo un decennio di assenza, l’artista olandese (1898-1972) torna con un’esposizione che esplora il suo linguaggio unico, unendo matematica intuitiva e creatività percettiva. Architetture impossibili, illusioni ottiche, tassellazioni e metamorfosi dominano il percorso, nato da un approccio minuzioso e appassionato, lontano dai calcoli astratti. Escher fonde arte e scienza in una visione personale, dove la realtà si distorce in un gioco di percezioni.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Chiharu Shiota. The Moment the Snow Melts (installazione)

Mudec – fino al 28 giugno 2026

Per info consultare il sito.

Con The Moment the Snow Melts il Mudec inaugura il palinsesto artistico legato alle Olimpiadi Invernali 2026. L’installazione site-specific è firmata da Chiharu Shiota – curata da Sara Rizzo – e trasforma l’Agorà del museo in un paesaggio fragile e luminoso. Dove la materia si fa metafora e la memoria diventa ambiente immersivo.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Foto da Ufficio Stampa

Cosa propone la GAM – Galleria d’Arte Moderna

Pellizza da Volpedo. I capolavori

GAM – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

A oltre un secolo dall’ultima (e unica) mostra monografica dedicata all’artista piemontese, Milano ripercorre la vicenda artistica e biografica di Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) in un’esposizione ideata dalla Galleria d’Arte Moderna che di lui conserva, oltre a il Quarto Stato, opere altrettanto significative della sua produzione artistica.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Il Museo del Risorgimento

Gerolamo Induno 1825 – 2025

Museo del Risorgimento – fino all’11 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Grazie al nuovo allestimento dedicato a Gerolamo Induno, il pubblico può scoprire – e in alcuni casi vedere per la prima volta – dipinti e opere grafiche provenienti dalle collezioni civiche. Arricchite dall’arrivo di un nuovo pezzo destinato a diventare centrale nella lettura dell’opera dell’artista. Ovvero, il Bozzetto per la Battaglia di Magenta, acquistato nel 2024 dal Museo da una collezione privata.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Al PAC

India. Di bagliori e fughe

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea – fino all’8 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Prosegue il viaggio tra le diverse espressioni dell’arte contemporanea internazionale: India. Di bagliori e fughe è un’ampia collettiva che esplora le pratiche artistiche dell’India di oggi, nate dall’urgenza del vivere associato e capaci di risuonare oltre i confini geografici o culturali del Paese.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

All’Acquario Civico

Mitlantide

Acquario Civico – fino al 1° marzo 2026

Per info consultare il sito.

La mostra propone una riflessione potente e attuale sul rapporto tra uomo e ambiente, immaginando una Milano subacquea. Avvolta da alghe, pesci, oggetti galleggianti e parole poetiche. Ispirandosi al mito platonico di Atlantide, gli artisti costruiscono una narrazione visiva che mette in dialogo arte contemporanea, scienza e sostenibilità. E trasforma così la città in un luogo di memoria e consapevolezza.

Foto credit Marcello Vigoni

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Spazio CASVA

De Pas, D’Urbino, Lomazzi. Fantasticamente effervescenti

CASVA – fino al 12 aprile 2026

Per info consultare il sito.

L’esposizione, a ingresso gratuito, è dedicata a Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi, fondatori nel 1966 dello studio DDL e autori di alcune delle icone più riconoscibili del design italiano nel mondo. Non solo la celebrazione di oggetti entrati nell’immaginario collettivo ma il terreno culturale e progettuale da cui quelle forme sono nate.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Al Politecnico

Life on Campus | People and places

Spazio Mostre Archivi Storici, Campus Bovisa – fino al 13 marzo 2026

Per info consultare il sito.

Allestita presso lo Spazio Mostre degli Archivi Storici del Campus Bovisa, l’esposizione propone un viaggio attraverso la vita quotidiana dell’ateneo dal 1945 al 2025. Un racconto che, come si diceva, si intreccia inevitabilmente con la storia sociale e culturale, mostrando come il Politecnico sia stato – e continui a essere – laboratorio umano e urbano, connesso alla città e al Paese.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Eventi e installazioni

ROOMS – il posto migliore per sparire

SLAP Lambrate – dal 14 al 18 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

La mostra presenta le installazioni di Angelo Thomann, Eva Luna Thomann e Laura Maddalena Gerosa, tre ricerche artistiche diverse ma complementari, unite dall’idea di spazio come organismo vivo, capace di reagire alla presenza del visitatore. Attraverso tutte le sale di SLAP, ROOMS conduce il pubblico in un percorso immersivo dove ogni ambiente è un mondo autonomo, una soglia da attraversare.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

L’Italia sulla neve

Castello Sforzesco – fino al 22 marzo 2026

Per info consultare il sito.

Attraverso una selezione di riviste illustrate, cataloghi di vendita, cartoline, dépliant, opuscoli e manifesti pubblicitari dal patrimonio della Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, la mostra ricostruisce l’evoluzione dell’immaginario legato alla montagna e alla villeggiatura invernale.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Dancing Lights

nhow Milano – fino al 21 luglio 2026

Per info consultare il sito.

La mostra trasforma l’hotel di via Tortona 35 in un organismo pulsante di luce, ritmo e visioni contemporanee. Curata da Marco De Crescenzo e Marta Ballara, l’esposizione si inserisce nel ciclo di vernissage che caratterizza l’identità dell’hotel, confermandolo come uno degli spazi più dinamici del Tortona Design District.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Le mostre alla Fabbrica del Vapore

Andrea Crespi. Artificial Beauty

Fabbrica del Vapore – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Gli spazi post-industriali di via Procaccini ospitano la prima grande esposizione istituzionale di Andrea Crespi, curata da Alisia Viola e Sandie Zanini e co-prodotta da Fabbrica del Vapore e Comune di Milano con il patrocinio di Regione Lombardia. In mostra, oltre trenta opere per un percorso articolato e multi-linguaggio che indaga la metamorfosi della bellezza tra il classico e l’AI.

Artificial Beauty, Andrea Crespi, Fabbrica del Vapore / Credits foto Giacomo Demelli

LEGGI L’INTERVISTA U REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

I Tre Grandi di Spagna: tre visioni, un’eredità

Fabbrica del Vapore – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

La mostra racconta la nascita e l’evoluzione di alcune tra le più significative avanguardie artistiche del Novecento attraverso le opere di tre dei suoi massimi protagonisti: Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí. Si tratta di una produzione esclusiva, un’esposizione mai realizzata prima e concepita appositamente per lo spazio milanese.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Cosa propongono le gallerie di Milano

Bernhard Schobinger. Democracy of materials

10·Corso·Como – fino al 1° febbraio 2026

Per info consultare il sito

Questo ampio progetto espositivo dedicato all’artista svizzero Bernhard Schobinger (Zurigo, 1946) è curato da Alessio de’ Navasques e realizzato con la Galleria Martina Simeti. Un’esposizione che racconta la ridefinizione del gioiello come linguaggio artistico contemporaneo proseguendo la riflessione sul senso dell’ornamento attraversano architettura, design e arti visive.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Per le Feste

Polittico di Monte San Martino

Palazzo Marino – fino all’11 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

La Sala Alessi apre le porte alla città con la mostra gratuita dedicata al Polittico di Monte San Martino, unica opera realizzata a quattro mani dai fratelli Carlo e Vittore Crivelli. Un capolavoro del Quattrocento che, nella sua storia, ha lasciato la sede originaria della chiesa di San Martino Vescovo soltanto tre volte.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

In arrivo in città

Meraviglie del Grand Tour

Museo Poldi Pezzoli – dal 30 gennaio al 4 maggio 2026

Per info consultare il sito.

Una grande mostra realizzata in collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York pensata per trasformare Milano – nell’anno delle Olimpiadi invernali – in capitale internazionale della cultura. Al centro del percorso Roma Antica di Giovanni Paolo Panini, capolavoro del 1757 proveniente dal Met; ma anche nuove acquisizioni e uno speciale omaggio cinematografico firmato Ferzan Ozpetek.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

I Macchiaioli

Palazzo Reale – dal 3 febbraio al 14 giugno 2026

Per info consultare il sito.

L’esposizione nasce dagli studi più recenti condotti dai tre massimi esperti italiani del movimento. Ovvero, Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca, che firmano il progetto curatoriale. Il risultato è un percorso di recupero, riflessione e valorizzazione di un’esperienza artistica che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione delle radici culturali del nostro Paese.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Tutte le mostre sono aggiornate a gennaio 2026. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

Immagini Shutterstock / Uffici Stampa