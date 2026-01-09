Una mostra negli Archivi Storici del Campus Bovisa ripercorre dal 1945 a oggi luoghi, persone e trasformazioni della comunità politecnica.

Raccontare ottant’anni di storia universitaria ma soprattutto di spazi vissuti, relazioni, oggetti quotidiani e memorie condivise. Una lente che trasferisce un quadro che esce dagli atenei e si fa specchio dell’evoluzione dell’Italia contemporanea. È questo l’obiettivo di Life on Campus. People and places, mostra con cui il Politecnico di Milano ripercorre il proprio cammino corale dal secondo dopoguerra a oggi.

Allestita presso lo Spazio Mostre degli Archivi Storici del Campus Bovisa, l’esposizione è visitabile fino al 13 marzo 2026 e propone un viaggio attraverso la vita quotidiana dell’ateneo dal 1945 al 2025. Un racconto che, come si diceva, si intreccia inevitabilmente con la storia sociale e culturale, mostrando come il Politecnico sia stato – e continui a essere – laboratorio umano e urbano, connesso alla città e al Paese.

Il percorso espositivo si sviluppa in cinque sezioni tematiche, ognuna su un aspetto diverso dell’esperienza universitaria. Polimi Tour ripercorre l’evoluzione degli spazi e dei campus, raccontando come l’architettura e l’organizzazione degli ambienti abbiano accompagnato i cambiamenti della didattica e della società. In&Out si concentra invece sui flussi internazionali, sulle migrazioni di studenti, docenti e idee che hanno contribuito all’apertura globale dell’ateneo.

Foto da Ufficio Stampa

Con Community Tales emergono poi le voci della comunità politecnica: storie personali, testimonianze e vissuti che restituiscono la dimensione umana dell’università. E ancora, Lifestyle offre uno sguardo visivo sugli stili di vita, sul costume e sulle abitudini che hanno attraversato generazioni di studenti e studentesse, mentre Public Engagement documenta il ruolo pubblico del Politecnico, attraverso eventi, iniziative e progetti condivisi con la cittadinanza.

Fotografie, disegni, cartoline, materiali d’archivio e oggetti d’uso quotidiano costruiscono una narrazione stratificata, capace di attraversare la ricostruzione del dopoguerra e le grandi trasformazioni economiche e sociali del Novecento. Fino all’internazionalizzazione dell’università e il suo ruolo nel dibattito contemporaneo. Ne emerge un omaggio alla comunità politecnica e alla sua capacità di interpretare il presente e immaginare il futuro.

La mostra è a ingresso libero ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20.00 e il sabato dalle 9.30 alle 16.00. Nel mese di gennaio sono inoltre previste visite guidate in italiano, su iscrizione, in programma sabato 17 gennaio e sabato 31 gennaio, entrambe alle ore 11.00.

Life on Campus | People and places

Spazio Mostre Archivi Storici, Campus Bovisa

via Candiani 72, Milano



Fino al 13 marzo 2026



Orari di apertura: lunedì–venerdì: 9.30–20.00, sabato: 9.30–16.00. Ingresso libero

Immagini da Ufficio Stampa