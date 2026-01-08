Dal 14 al 18 gennaio 2026 SLAP ospita ROOMS, un’esperienza immersiva tra installazioni di luce, suono e arti visive.

Dal 14 al 18 gennaio, gli spazi di SLAP – Spazio Lambrate per le Arti Performative ospitano ROOMS – il posto migliore per sparire, una mostra immersiva inedita. L’allestimento fonde, infatti, arti visive, luce e suono, trasformando l’architettura stessa in esperienza sensoriale. Un progetto che invita il pubblico a rallentare, a perdersi e a ritrovarsi, attraversando ambienti che diventano narrazione, ascolto e visione.

La mostra presenta le installazioni di Angelo Thomann, Eva Luna Thomann e Laura Maddalena Gerosa, tre ricerche artistiche diverse ma complementari, unite dall’idea di spazio come organismo vivo, capace di reagire alla presenza del visitatore. Attraverso tutte le sale di SLAP, ROOMS conduce il pubblico in un percorso immersivo dove ogni ambiente è un mondo autonomo, una soglia da attraversare.

Durante l’esposizione, SLAP cambia natura. E da luogo deputato alla performance diventa spazio che performa, ovvero ambiente attivo che dialoga con le opere e con chi lo attraversa. Le sale smettono dunque di essere semplici contenitori per trasformarsi in dispositivi sensibili per allontanarsi dalla realtà esterna e entrare in una dimensione quasi meditativa.

Philia, Laura Maddalena Gerosa

Le installazioni

Le installazioni dei fratelli Angelo ed Eva Luna Thomann, realizzate nel corso della loro residenza artistica da SLAP, nascono da una ricerca sulla luce come materia viva. È una presenza che scolpisce lo spazio, modificandone la profondità. La luce diventa così elemento narrativo, capace di costruire ambienti e giochi visivi che interrogano lo sguardo e il movimento del corpo.

Accanto a questo percorso, l’opera inedita di Laura Maddalena Gerosa introduce una dimensione più archetipale e simbolica, evocando forme universali che parlano all’inconscio collettivo. I suoi spazi non si limitano a essere osservati, ma vengono abitati, suggerendo una percezione che va oltre l’esperienza ordinaria e invita a una lettura più interiore.

Tutte le opere in mostra sono realizzate artigianalmente, che mette al centro la manualità e la creazione come atto consapevole. In un contesto dominato dalla riproducibilità e dalla velocità, ROOMS rivendica la necessità di un’esperienza diretta, fisica e sensoriale.

L’alba dentro l’imbrunire, Angelo ed Eva Luna Thomann L’alba dentro l’imbrunire, Angelo ed Eva Luna Thomann

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Milano e inaugura il 2026 di SLAP; i biglietti sono disponibili su liveticket.it.

Immagini da Ufficio Stampa