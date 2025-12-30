Scopri le mostre in corso a Roma a dicembre 2025: dai musei alle gallerie della capitale. I consigli di Revenews.

Questo articolo raccoglie le mostre più importanti di fine 2025. Per le mostre in corso e in arrivo nel 2026 leggi la nostra nuova guida aggiornata a questo link.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Con l’arrivo di dicembre, Roma si veste di arte e cultura, trasformandosi in un mosaico di esposizioni che popolano le vie e i monumenti della città. La Capitale, immersa nell’atmosfera dell’Anno Santo, offre infatti un calendario ricco e variegato, perfetto per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto.

Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli appuntamenti principali da segnare in agenda.

Musei: le mostre da visitare a Roma a dicembre 2025

La Grecia a Roma

Musei Capitolini, Villa Caffarelli – fino al 12 aprile 2026

Per info consultare il sito.

Tra le mostre più attese della stagione c’è La Grecia a Roma, il nuovo progetto dei Musei Capitolini che riunisce oltre 150 originali greci – sculture, ceramiche, bronzi – alcuni mai esposti prima. Un percorso immersivo che racconta come l’arte ellenica abbia plasmato il gusto romano, tra bottini di guerra, collezionismo aristocratico e nuove mode estetiche. A Villa Caffarelli si attraversano cinque sezioni che ricostruiscono l’arrivo, l’appropriazione e la rilettura romana dell’immaginario greco, con ricostruzioni digitali e prestiti da prestigiose istituzioni internazionali.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro

Vittoriano, Sala Zanardelli – Palazzo Venezia, Giardino grande – fino al 28 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Al Vittoriano, la mostra Le ferrovie d’Italia (1861–2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro celebra i 120 anni dalla nascita delle Ferrovie dello Stato con un percorso immersivo tra arte, storia e tecnologia. Promossa dal VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia, l’esposizione ripercorre oltre un secolo e mezzo di viaggi, innovazioni e trasformazioni sociali, con opere di De Nittis, De Chirico, Boccioni e installazioni dedicate all’Alta Velocità e al design contemporaneo.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Impressionismo e arte contemporanea

Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts

Museo dell’Ara Pacis – fino al 3 maggio 2026

Per info consultare il sito.

All’Ara Pacis arriva Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, una delle mostre più attese della stagione. Per la prima volta in Italia vengono esposti 52 capolavori provenienti dal celebre museo americano: da Degas a Renoir, da Cézanne a Van Gogh, fino a Picasso e Matisse. Il percorso racconta la nascita della modernità europea tra Ottocento e primo Novecento, ma anche la sorprendente storia del collezionismo statunitense che ha reso il DIA uno dei musei più importanti al mondo. Una mostra preziosa e rarissima, che unisce Roma a Detroit in un dialogo culturale di lungo respiro.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025

Galleria d’Arte Moderna di Roma – fino all’11 ottobre 2026

Per info consultare il sito.

Tra le mostre da non perdere a Roma c’è GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025, allestita alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. L’esposizione celebra i cento anni della collezione civica capitolina con oltre 120 opere che ripercorrono un secolo di arte moderna e contemporanea, dal Futurismo alla Scuola Romana, fino alle acquisizioni più recenti. Un viaggio nella storia culturale della città, tra grandi maestri, politiche di acquisizione e trasformazioni dello sguardo artistico.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Dal teatro alla natura

Silvia Scaringella. Deus sive natura

Museo Carlo Bilotti – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

L’esposizione indaga la relazione profonda e sempre più fragile tra l’essere umano e il mondo naturale. Il progetto nasce da una riflessione ispirata al pensiero di Baruch Spinoza – Deus sive natura (“Dio ossia la natura”) – e affronta il tema dell’interconnessione tra esseri viventi, vegetali e animali. In un’epoca in cui l’artificio umano sembra aver superato i limiti del naturale.

LEGGI QUI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS

Imparare giocando

Cubarancio vuole fare l’astronauta

Casina di Raffaello (Villa Borghese) – fino al 6 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Cubarancio vuole fare l’astronauta è la mostra ideata e curata da Gabriele Catanzaro, astronomo del Planetario di Roma e responsabile di Technotown. Un progetto pensato e realizzato come una vera e propria ‘fiaba ecologica esperienziale’: oltre a una trama fantastica, la storia mira a sensibilizzare le bambine e i bambini su temi quanto mai attuali. Su tutti, il rispetto per la natura.

LEGGI QUI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS

In autunno e oltre

Legami intangibili. Ventotto paesaggi festivi in mostra

Museo di Roma in Trastevere – fino al 1° marzo 2026

Per info consultare il sito.

Tra le mostre dell’autunno a Roma, Legami intangibili rappresenta un’occasione unica per riscoprire il rapporto tra fotografia, antropologia e tradizione. In un mese in cui la città si anima di eventi e inaugurazioni, il Museo di Roma in Trastevere offre uno sguardo profondo sull’Italia delle feste popolari, trasformando la visita in un’esperienza di riflessione collettiva. La mostra si inserisce così nel fitto calendario culturale della capitale, offrendo ai visitatori un viaggio che va oltre l’estetica delle immagini per toccare temi di identità, memoria e partecipazione.

LEGGI QUI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS

Castel Sant’Angelo 1911–1925. L’alba di un museo

Castel Sant’Angelo – fino al 15 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

A Castel Sant’Angelo si può visitare Castel Sant’Angelo 1911–1925. L’alba di un museo, una mostra che rievoca l’Esposizione del 1911, quando il monumento fu per la prima volta trasformato in spazio espositivo. Il percorso ripercorre la nascita del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo con opere mai esposte da decenni, prestiti prestigiosi come l’Elia nel deserto di Daniele da Volterra dagli Uffizi e incisioni di Piranesi, fino al grande plastico del 1911. Un’occasione per scoprire come la fortezza si sia trasformata in istituzione culturale e punto di riferimento per la memoria collettiva.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Picasso – Il Linguaggio delle Idee

Museo della Fanteria dell’Esercito Italiano – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Il Museo della Fanteria dell’Esercito Italiano ospita Picasso – Il linguaggio delle idee. L’esposizione è curata da Joan Abelló, Marco Ancora e Carlota Muiños, e presenta 107 opere grafiche, ceramiche e fotografie che tracciano l’evoluzione di Pablo Picasso (1881-1973), dal fermento giovanile a Málaga alla maturità sulla Costa Azzurra.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Le altre proposte in città

Chrispapita. Sublime.

Chiesa del Santissimo Nome di Maria al Foro di Traiano – fino al 6 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

L’esposizione – evento ufficiale del Giubileo 2025 – offre un’esperienza di contemplazione e raccoglimento attraverso tre monumentali opere in tecnica tradizionale di chiaroscuro. Si tratta, in particolare, di San Michele Arcangelo, San Gabriele Arcangelo e Maria Addolorata. Tre figure potenti che, tra luce e ombra, conducono lo spettatore in un percorso di fede e bellezza, in dialogo costante con il mistero spirituale.

LEGGI QUI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS

Art Club #39. Eva Jospin

Accademia di Francia a Roma, Villa Medici – fino al 19 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

L’Accademia di Francia ospita infatti la personale dell’artista francese, curata da Pier Paolo Pancotto, che trasforma tre spazi storici in giardini incantati di rovine e metamorfosi. Dopo la residenza a Villa Medici anni fa, Jospin torna con opere site-specific che intrecciano bronzo, cartone e ricami in seta, accompagnate dalle proiezioni video Carmontelle (2023, 1’20”) e Forêt (2023, 6’40”).

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Linda Karshan. De Humana Mensura

Palazzo della Cancelleria – dal 17 dicembre 2025 al 19 gennaio 2026

Dopo la Tate Modern e il British Museum, la ricerca rigorosa e meditativa di Karshan arriva a Roma attraverso una mostra che dialoga con il Rinascimento e con la sua idea di armonia come struttura dell’universo. L’artista statunitense presenta un percorso che intreccia gesto, respiro, psicologia e pensiero platonico trasformando il disegno in una vera e propria pratica percettiva.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Emilio Isgrò e Piero Angelo Orecchioni

Emilio Isgrò. Rosso Shakespeare

Tornabuoni Arte Roma – fino al 14 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

L’esposizione ricostruisce il filo profondo che unisce due anime inscindibili di Isgrò, quella dello scrittore e quella dell’artista visivo. Per farlo, l’allestimento indaga il punto esatto in cui la parola finisce e l’immagine comincia, due binari si alimentano reciprocamente. Il percorso espositivo accosta quindi testi teatrali, raccolte poetiche, romanzi e opere visive in cui la scrittura diventa materia artistica.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Piero Angelo Orecchioni. Con gli occhi e con le orecchie

Museo di Roma in Trastevere – fino al 15 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Dal 29 novembre 2025 al 15 febbraio 2026, il Museo di Roma in Trastevere ospita Con gli occhi e con le orecchie, la nuova mostra di Piero Angelo Orecchioni. Curata da Giorgia Calò, l’esposizione riunisce disegni, dipinti, fotografie, installazioni tessili, ricami e documenti personali, componendo un percorso sul tema della memoria e dell’abitare. Un viaggio poetico nelle radici dell’artista – tra oggetti recuperati, scritture cancellate e materiali stratificati – che restituisce un’intensa riflessione sull’identità, sul ricordo e sul rapporto con i luoghi dell’esistenza.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Museo delle Civiltà e Primavera Romana a Galleria Continua

Tradizioni di stoffa e ricordi di carta. Le occasioni festive tra abiti regionali, stampe e letteratura popolare

MUCIV–Museo delle Civiltà – fino al 6 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Le vetrine della Sala delle Colonne, prende vita un percorso che racconta la festa attraverso oggetti, abiti e immagini che hanno dato forma all’immaginario natalizio italiano. Tra i pezzi più preziosi compaiono gli abiti regionali raccolti nel 1911 per la Mostra di Etnografia Italiana, testimonianza di un patrimonio simbolico che univa estetica e identità comunitaria.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Primavera Romana di Adel Abdessemed

Galleria Continua fino al 28 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Con Primavera Romana, Adel Abdessemed firma la sua prima mostra personale a Roma, ospitata negli spazi di Galleria Continua all’interno del The St. Regis Rome. Il progetto inaugura un nuovo ciclo espositivo dedicato alla ricerca contemporanea e mette al centro il disegno come strumento di indagine poetica e politica. Tra immagini del sacro, riferimenti alla storia dell’arte e simboli del presente, le opere esposte – realizzate tra il 2010 e il 2025 – costruiscono un dialogo serrato con la città, intesa non come semplice cornice ma come interlocutrice viva. Primavera Romana si inserisce così tra le mostre a Roma da non perdere, offrendo una riflessione intensa sul rapporto tra arte, memoria e attualità nel contesto della Capitale.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO DI REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Tutte le mostre sono aggiornate a dicembre 2025. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

Immagini da Ufficio Stampa / Shutterstock