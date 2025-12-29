La Galleria Taimeless di Taormina presenta ‘Memory and Time’, mostra che unisce grandi maestri italiani e icone internazionali in un dialogo tra arte, cultura e convivialità.

Nel cuore di Taormina, lungo Corso Umberto, la Taimeless Art Gallery celebre le festività con un progetto espositivo che intreccia memoria, tempo e dialogo culturale. La mostra di Natale, intitolata Memory and Time, si presenta infatti come un viaggio attraverso l’arte italiana e internazionale, capace di unire generazioni, linguaggi e visioni in un unico racconto.

L’immagine simbolo dell’esposizione è potente e diretta. All’interno della galleria, tra le opere, una bambina inginocchiata su un tappeto bianco scrive una frase semplice e radicale, “Liberiamo la cultura!”. Un gesto che diventa manifesto e invito, riaffermando il ruolo dell’arte come spazio di libertà, condivisione e riflessione collettiva.

Varcando la soglia della Taimeless, il visitatore viene accolto da un allestimento che fonde l’atmosfera natalizia con l’estetica contemporanea. Luci, colori e dettagli decorativi dialogano con le opere esposte, creando un percorso immersivo e suggestivo. Il tutto pensato per amplificare le emozioni del periodo festivo senza mai sovrastare la forza delle opere.

Galleria Taimeless di Taormina

Memory and Time propone un confronto serrato tra alcuni dei grandi maestri dell’arte italiana – tra cui Fontana, Chinnici, Guttuso, Fiume, Palazzolo, Migneco, Schifano e Treccani – e icone internazionali come Warhol, Miró, Sam Francis, Lichtenstein, Wei, Anthony e Chagall. Un dialogo visivo che supera i confini geografici e temporali, mettendo in relazione poetiche, stili e sensibilità diverse. Unite dalla capacità di incidere sull’immaginario collettivo.

Ogni opera diventa così tassello di un racconto più ampio, in cui passato e presente si incontrano e si interrogano reciprocamente. La mostra non si limita a celebrare grandi nomi, ma invita il pubblico a riflettere su come l’arte possa creare ponti tra culture, stimolare nuove letture del contemporaneo e proporre visioni condivise del futuro.

Galleria Taimeless di Taormina
Galleria Taimeless di Taormina

L’inaugurazione è stata anche occasione di un incontro inedito tra arte visiva e arte gastronomica. La galleria ha infatti ospitato la presentazione di Divus, il primo panettone firmato E20Divini, autentica ode alla Sicilia.

