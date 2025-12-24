Al MAXXI di Roma una grande mostra-evento celebra il genio visionario di Franco Battiato, tra suono, immagini, spiritualità e ricerca interiore.
Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, lo Spazio Extra del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita Franco Battiato. Un’altra vita, una mostra-evento che rende omaggio, a cinque anni dalla scomparsa, a Franco Battiato, una delle figure più complesse e influenti della cultura italiana contemporanea.
Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI, la mostra è curata da Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato ed è organizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare di Alessandro Nicosia, in collaborazione con la Fondazione Franco Battiato ETS.
Un percorso immersivo tra musica, pensiero e visione
Tra materiali inediti, ricordi personali, documenti d’archivio e installazioni, il percorso accompagna il visitatore in un’esperienza che va oltre la dimensione musicale, toccando il pensiero filosofico, la spiritualità e la ricerca estetica che hanno attraversato tutta l’opera di Battiato.
Cantautore, musicista, poeta, filosofo, intellettuale: ogni sfaccettatura del suo talento trova spazio in un racconto stratificato che attraversa l’avanguardia, il pop, l’elettronica, la mistica orientale e occidentale. Un viaggio che restituisce la portata rivoluzionaria con cui Battiato ha trasformato la canzone italiana, rendendola un luogo di pensiero e conoscenza.
Le sette sezioni della mostra
La mostra si articola in sette sezioni tematiche, che ripercorrono le tappe fondamentali della sua vita e della sua opera:
- L’inizio, dalla Sicilia a Milano
- Sperimentare, dall’acustica all’elettronica
- Il successo, dall’avanguardia al pop
- Mistica, tra Oriente e Occidente
- L’uomo, il ritorno alle origini
- Il Maestro
- Dal suono all’immagine, il cinema di Battiato
Al centro dello spazio espositivo si apre una struttura ottagonale, richiamo diretto all’ottava musicale, cuore simbolico e sonoro della mostra. Qui un sistema di ascolto immersivo avvolge il pubblico in un’esperienza sensoriale che mette al centro il suono come forma di conoscenza.
Tra arte visiva e cinema
Accanto a copertine iconiche, poster storici, fotografie e cimeli rari, emerge il lato meno noto ma fondamentale della produzione di Battiato: quello pittorico. Sfondi dorati, simboli, archetipi e richiami mediorientali raccontano una ricerca visiva coerente con la sua visione spirituale e filosofica.
Ampio spazio è dedicato anche alla dimensione cinematografica, sviluppata soprattutto nelle ultime due decadi della sua carriera, tra lungometraggi narrativi e documentari che dialogano profondamente con la sua matrice musicale e con le inquietudini del presente.
Un omaggio alla vita che continua
Accompagnata da momenti di approfondimento e da un catalogo dedicato, Franco Battiato. Un’altra vita non è solo una retrospettiva, ma un invito a entrare in contatto con un pensiero che continua a vibrare nel tempo. Un omaggio a un artista che ha saputo indicare, con delicatezza e rigore, quel centro di gravità permanente che resta, ancora oggi, una delle immagini più potenti della cultura italiana.
Foto di Ufficio Stampa