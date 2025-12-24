Al MAXXI di Roma una grande mostra-evento celebra il genio visionario di Franco Battiato, tra suono, immagini, spiritualità e ricerca interiore.

Dal 31 gennaio al 26 aprile 2026, lo Spazio Extra del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo ospita Franco Battiato. Un’altra vita, una mostra-evento che rende omaggio, a cinque anni dalla scomparsa, a Franco Battiato, una delle figure più complesse e influenti della cultura italiana contemporanea.

Coprodotta dal Ministero della Cultura e dal MAXXI, la mostra è curata da Giorgio Calcara con Grazia Cristina Battiato ed è organizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare di Alessandro Nicosia, in collaborazione con la Fondazione Franco Battiato ETS.

Un percorso immersivo tra musica, pensiero e visione

Tra materiali inediti, ricordi personali, documenti d’archivio e installazioni, il percorso accompagna il visitatore in un’esperienza che va oltre la dimensione musicale, toccando il pensiero filosofico, la spiritualità e la ricerca estetica che hanno attraversato tutta l’opera di Battiato.

Cantautore, musicista, poeta, filosofo, intellettuale: ogni sfaccettatura del suo talento trova spazio in un racconto stratificato che attraversa l’avanguardia, il pop, l’elettronica, la mistica orientale e occidentale. Un viaggio che restituisce la portata rivoluzionaria con cui Battiato ha trasformato la canzone italiana, rendendola un luogo di pensiero e conoscenza.

Le sette sezioni della mostra

La mostra si articola in sette sezioni tematiche, che ripercorrono le tappe fondamentali della sua vita e della sua opera:

L’inizio, dalla Sicilia a Milano Sperimentare, dall’acustica all’elettronica Il successo, dall’avanguardia al pop Mistica, tra Oriente e Occidente L’uomo, il ritorno alle origini Il Maestro Dal suono all’immagine, il cinema di Battiato

Al centro dello spazio espositivo si apre una struttura ottagonale, richiamo diretto all’ottava musicale, cuore simbolico e sonoro della mostra. Qui un sistema di ascolto immersivo avvolge il pubblico in un’esperienza sensoriale che mette al centro il suono come forma di conoscenza.

Tra arte visiva e cinema

Accanto a copertine iconiche, poster storici, fotografie e cimeli rari, emerge il lato meno noto ma fondamentale della produzione di Battiato: quello pittorico. Sfondi dorati, simboli, archetipi e richiami mediorientali raccontano una ricerca visiva coerente con la sua visione spirituale e filosofica.

Ampio spazio è dedicato anche alla dimensione cinematografica, sviluppata soprattutto nelle ultime due decadi della sua carriera, tra lungometraggi narrativi e documentari che dialogano profondamente con la sua matrice musicale e con le inquietudini del presente.

Un omaggio alla vita che continua

Accompagnata da momenti di approfondimento e da un catalogo dedicato, Franco Battiato. Un’altra vita non è solo una retrospettiva, ma un invito a entrare in contatto con un pensiero che continua a vibrare nel tempo. Un omaggio a un artista che ha saputo indicare, con delicatezza e rigore, quel centro di gravità permanente che resta, ancora oggi, una delle immagini più potenti della cultura italiana.

Foto di Ufficio Stampa