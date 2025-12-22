Inverno d’arte a Bologna: scopri tutte le proposte artistiche, le mostre e gli eventi da non perdere nei prossimi mesi.

Bologna è, da sempre, epicentro culturale del nostro paese e anche per l’inverno 2025 offre un calendario ricco di mostre, installazioni ed eventi che celebrano la sua tradizione artistica e la sua vivace scena contemporanea. Musei, gallerie e spazi indipendenti aprono le porte a esposizioni che spaziano dalla fotografia all’arte moderna, dalla street art alle riflessioni sociali, attirando visitatori da tutta Italia e oltre. Ecco le mostre più attese della stagione, con tutte le informazioni utili.

Le mostre da vedere a Bologna a dicembre 2025

I musei di Bologna si distinguono per una programmazione che unisce eredità storica e sperimentazione contemporanea.

Visioni e volti dal Rinascimento al Neoclassicismo

Palazzo Pallavicini – fino al 1° febbraio 2026

L’esposizione inedita porta per la prima volta nel capoluogo emiliano una raffinata selezione di dipinti dai Musei Civici di Pavia. Ne nasce un percorso che attraversa cinquanta capolavori dal Quattrocento al Settecento: ritratti, paesaggi e scene sacre che narrano l’evoluzione stilistica tra Rinascimento e Neoclassicismo. Un ponte tra epoche, per riscoprire l’anima pittorica emiliana.

Graphic Japan. Da Hokusai al Manga

Museo Civico Archeologico – fino al 6 aprile 2026

Kitagawa Utamaro Lo sciocco (tawainashi) periodo Edo silografia policroma © Courtesy Museo d’Arte Orientale E. Chiossone di Genova, Comune di Genova

Dal 20 novembre 2025 al 6 aprile 2026, il Museo Civico Archeologico di Bologna (via dell’Archiginnasio 2) si prepara a ospitare Graphic Japan. Da Hokusai al Manga, mostra senza precedenti in Italia che celebra l’evoluzione della grafica giapponese, dalle stampe ukiyoe del periodo Edo ai manga contemporanei. Curata da Rossella Menegazzo ed Eleonora Lanza, l’esposizione si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del supporto del Consolato Generale del Giappone di Milano.

Gallerie e spazi indipendenti

Le gallerie e gli spazi indipendenti di Bologna si distinguono per proposte creative e sperimentali, spesso fuori dai circuiti tradizionali.

Beverly Pepper. Space Outside

CUBO Museo d’impresa – fino al 24 gennaio 2026

Le due sedi di CUBO – Museo d’impresa del Gruppo Unipol a Bologna ospitano la mostra Space Outside di Beverly Pepper curata da Ilaria Bignotti e Marco Tonelli, in collaborazione con la Fondazione Progetti Beverly Pepper di Todi. L’esposizione si discosta dalla retrospettiva tradizionale per concentrarsi su temi contemporanei come arte, ambiente e comunità, con un corpus che va dal 1965 al 2018. In mostra, infatti, 36 opere tra sculture, bozzetti, disegni, acquerelli, sketchbook, foto e video.

FANTOZZI!!! Una mostra pazzesca

Grand Tour Italia – fino al 29 marzo 2026

Bologna si prepara a rivivere la tragicomica saga del ragionier Ugo Fantozzi con la prima esposizione dedicata al personaggio creato da Paolo Villaggio. Grand Tour Italia (Via Paolo Canali 8) accoglie un percorso espositivo curato da Luca Bochicchio, docente di Storia dell’arte contemporanea all’Università di Verona, e Guido Andrea Pautasso, studioso delle avanguardie del Novecento.

Uno sguardo al 2026

John Giorno: The Performative Word

MAMbo / Museo d’Arte Moderna di Bologna – dal 5 febbraio al 3 maggio 2026

La prima grande retrospettiva italiana, allestita nella Sala delle Ciminiere, che celebra uno dei protagonisti più radicali e visionari della cultura contemporanea. Epicentro della mostra è Dial-A-Poem, iconica opera interattiva con cui l’artista ha reso fruibili al pubblico, attraverso un numero di telefono da comporre, le registrazioni delle voci di poeti, artisti, musicisti e attivisti intenti a leggere le proprie composizioni.

Tutte le mostre sono aggiornate a dicembre 2025. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

