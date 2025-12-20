

Dal 29 novembre 2025 al 14 giugno 2026 il MAG Museo Alto Garda di Riva del Garda presenta Claudio Orlandi. Ultimate Landscapes. L’illusione del ghiaccio, mostra che raccoglie per la prima volta in un’istituzione pubblica l’intero progetto fotografico sviluppato dall’artista in oltre diciassette anni di ricerca sui ghiacciai alpini. Curata da Matteo Rapanà e Alessia Locatelli, in occasione dell’Anno Internazionale della Preservazione dei Ghiacciai, l’esposizione attraversa le Alpi dal Presena alla Marmolada, indagando la trasformazione del paesaggio e l’ambivalenza dell’intervento umano. Le immagini di Orlandi, tra documentazione e visione estetica, trasformano i teli geotessili in simboli fragili di una cura che diventa illusione. Intervista con la co – curatrice Alessia Locatelli.

