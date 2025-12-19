A Gorizia, una grande mostra-evento Magnum Photos per GO! 2025 ripercorre il Novecento tra conflitto, ricostruzione e ricerca della pace.

Dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita una delle mostre più significative del programma di GO! 2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura:

Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum, un progetto espositivo di eccezionale valore simbolico, storico e visivo, presentato in esclusiva per l’Italia.

La mostra ripercorre il Novecento attraverso lo sguardo dei più grandi fotografi dell’agenzia Magnum Photos, raccontando il secolo della guerra e della difficile costruzione della pace. Un racconto per immagini che, proprio a Gorizia – città di confine, segnata dalle fratture della storia europea – assume un significato ancora più profondo e attuale.

Back to Peace?, una mostra-evento per GO! 2025

Organizzata da ERPAC – Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, prodotta da Suazes in collaborazione con Magnum Photos, e curata da Andrea Holzherr e Marco Minuz, Back to Peace? presenta per la prima volta la più ampia raccolta di fotografie Magnum dedicate alla Seconda guerra mondiale e ai primi anni del dopoguerra.

Il percorso espositivo riunisce oltre 200 fotografie, affiancate da installazioni video, paesaggi sonori e materiali storici, conducendo il visitatore attraverso i fronti di guerra, le città distrutte, i volti dei sopravvissuti e le ferite lasciate dal conflitto. Un itinerario emotivo che non si limita alla documentazione, ma invita a una riflessione profonda sulla fragilità dell’uomo e sulla ricerca, mai scontata, della pace.

Da Robert Capa a Cartier-Bresson: immagini che hanno fatto la storia

L’apertura della mostra è affidata alle immagini iconiche di Robert Capa, tra cui gli scatti leggendari dello sbarco in Normandia (D-Day), messi in dialogo con le fotografie di George Rodger sulla liberazione dei campi di concentramento. Per l’occasione, questi reportage vengono accostati ai potenti disegni di Zoran Mušič realizzati nei campi di concentramento di Dachau, creando un confronto diretto tra fotografia e memoria artistica.

Near Troina. Agosto, 1943. Magnum Photos

Seguono il reportage di Wayne Miller sugli effetti delle bombe atomiche in Giappone e la proiezione del film Le Retour di Henri Cartier-Bresson, dedicato al ritorno dei prigionieri di guerra in Francia. La mostra prosegue con le immagini di Werner Bischof, testimone della devastazione europea nel dopoguerra – dall’Italia alla Germania, dalla Grecia alla Polonia – e con il lavoro di David Seymour (Chim) sui bambini vittime della guerra, realizzato con il sostegno dell’UNICEF.

Tra le sezioni più suggestive, le fotografie di Herbert List sulle macerie del dopoguerra e il progetto Generazione X, commissionato da una rivista tedesca per raccontare le speranze e la ricostruzione della gioventù europea. Il percorso si chiude con le immagini dedicate alla costruzione del Muro di Berlino, simbolo delle nuove divisioni dell’Europa del secondo Novecento. Un tema che trova in Gorizia una risonanza storica particolarmente forte.

Un percorso immersivo tra fotografie, video e paesaggi sonori

Back to Peace? non è solo una mostra fotografica, ma una riflessione collettiva sulla memoria e sul presente. Realizzarla a Gorizia significa restituire voce e immagini a un passato che continua a interrogare il nostro tempo. Al contempo lancia un messaggio di responsabilità e speranza per il futuro.

Il progetto è realizzato con Magnum Photos Paris, ICP – International Center of Photography New York, Fondazione Henri Cartier-Bresson Paris, Estate Werner Bischof Zurigo e Musée de La Libération Paris. L’esperienza espositiva è arricchita da installazioni multimediali, paesaggi sonori e dall’esposizione di oggetti storici militari collegati ai reportage fotografici. Per l’occasione sono state inoltre commissionate due colonne sonore originali a compositori italiani.

Informazioni pratiche

Orari:

– Tutti i giorni 9:00–19:00

– 24 e 31 dicembre: fino alle 13:00

– 25 dicembre: chiuso

– 1° gennaio: 14:00–19:00

Biglietti:

– Intero: €12

– Ridotto: €8 / €5 (categorie previste)

– Biglietto famiglia disponibile

– Prima domenica del mese: €7

Visite guidate:

– Venerdì mattina, su prenotazione

– Prenotazioni: didatticamusei.erpac@regione.fvg.it

Foto Preview: Piazza delle Erbe in Verona, Italy, 1950. Werner Bischof Estate – Magnum Photos