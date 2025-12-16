Al MAN di Nuoro le mostre di Alfredo Casali, Franco Pinna e Franco Mazzucchelli salutano l’anno in corso e inaugurano il 2026.

Per la stagione invernale 2025–2026 il MAN Museo d’Arte Provincia di Nuoro propone un trittico espositivo che attraversa linguaggi, epoche e sensibilità diverse. Con un unico filo conduttore: la riflessione profonda sull’identità, sull’abitare e sul rapporto tra individuo e collettività. Pittura, fotografia e installazione dialogano in tre progetti autonomi ma idealmente connessi, capaci di ampliare lo sguardo sul presente a partire dalla storia, dalla memoria e dallo spazio condiviso.

Alfredo Casali. Isolitudine

Fino all’8 marzo 2026, il MAN ospita la mostra personale di Alfredo Casali, a cura di Massimo Ferrari e Chiara Gatti, che si inserisce nel più ampio percorso museale dedicato al concetto di isola come condizione fisica e mentale. Isolitudine è il termine con cui l’artista definisce una dimensione esistenziale sospesa tra appartenenza e distacco, radicamento e desiderio d’altrove.

Alfredo Casali MAN Nuoro – courtesy dell’artista via ufficio stampa

Le opere inedite e recenti presentate a Nuoro esplorano il confine come spazio poroso, luogo simbolico in cui memoria, identità e percezione si stratificano. La pittura di Casali, rigorosa e rarefatta, muove tra astrazione e narrazione, restituendo archetipi minimi – la casa, l’albero, il frammento di paesaggio – come presenze silenziose cariche di senso. L’isola diventa così figura universale, disegno dai bordi incerti sulle mappe della coscienza, metafora di una solitudine che è anche bellezza e resistenza.

Franco Pinna. Sardegna a colori. Fotografie recuperate 1953–67

In parallelo, fino al 1° marzo 2026, il MAN celebra il centenario della nascita di Franco Pinna con una mostra che riporta alla luce un capitolo poco noto della sua opera: la fotografia a colori. Ideata e diretta scientificamente dall’Archivio Franco Pinna, l’esposizione presenta circa ottanta immagini recuperate e restaurate, affiancate da materiali d’archivio, diapositive e confronti con i celebri scatti in bianco e nero.

Il percorso attraversa quindici anni di lavoro in Sardegna, dalle prime immagini di Orgosolo del 1953 fino alle cronache sul banditismo e sulle proteste dei pastori alla fine degli anni Sessanta. Il colore, spesso destinato alle riviste dell’epoca, emerge come strumento poetico e documentario insieme, capace di cogliere la materia viva di un’isola sospesa tra arcaicità e modernità. Ne risulta una rilettura critica del lavoro di Pinna, in equilibrio tra rigore antropologico e dimensione rituale dello sguardo.

Franco Pinna – La Bussola, Poetto di Quartu Sant’Elena (CA), 1961 Franco Pinna, Nurra (SS), 1961

© Archivio Franco Pinna, Roma/Bologna tutti i diritti riservati

Franco Mazzucchelli. Blow Up

Completa il programma la mostra Franco Mazzucchelli. Blow Up, visitabile fino all’8 marzo 2026, a cura di Marina Pugliese e realizzata in collaborazione con il MUDEC di Milano. Il progetto ripercorre oltre sessant’anni di ricerca di uno degli artisti che più radicalmente hanno messo in discussione il ruolo dell’opera nello spazio pubblico.

Attraverso opere, fotografie e documentazioni storiche, l’esposizione racconta l’approccio sperimentale e partecipativo di Mazzucchelli. Dalle azioni di Arte da abbandonare degli anni Settanta alle grandi sculture gonfiabili in PVC, fino alle installazioni immersive del ciclo Riappropriazioni. Il pubblico è invitato a entrare fisicamente nelle opere, a viverle come esperienze collettive che ridefiniscono i confini tra arte, architettura e quotidianità. Monumentalità e leggerezza, gioco e riflessione critica convivono in un percorso che interroga anche temi attuali come sostenibilità, uso dei materiali e relazione con l’ambiente.

Il resto di niente, 2024, Madre museum, Napoli, Italia; Courtesy l’artista e ChertLüdde, Berlino;

Photo credit Agnese Bedini and Alessandro Saletta, DSL STUDIO

Con queste tre mostre, il MAN di Nuoro ribadisce il proprio ruolo di laboratorio culturale capace di connettere ricerca artistica, territorio e comunità. Per offrire al pubblico un racconto stratificato dell’isola come luogo sia fisico sia simbolico.

Immagini da ufficio stampa, crediti indicati