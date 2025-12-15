Milano si colora d’inverno anche nelle sue proposte culturali: ecco le mostre da non perdere a Milano nel mese di dicembre 2025.

Milano vive un inverno intenso di appuntamenti artistici, con esposizioni contemporanee, retrospettive e installazioni site‑specific. Dicembre 2025 nel capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, un mese vibrante per gli amanti dell’arte, con un calendario di mostre che spaziano dall’Ottocento al contemporaneo, passando per celebrazioni storiche e riflessioni sul presente. La città, crocevia culturale del Nord Italia, apre le porte a esposizioni che uniscono tradizione e innovazione, ospitate in sedi prestigiose sia pubbliche sia private.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Ecco una guida alle mostre imperdibili di questo mese, con dettagli su date, luoghi e perché vale la pena visitarle.

Le mostre da vedere a Milano a dicembre 2025

Le proposte di Palazzo Reale

Appiani. Il Neoclassicismo a Milano

Palazzo Reale – fino all’11 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Le sale di Palazzo Reale ospitano la più ampia retrospettiva mai dedicata ad Andrea Appiani (Milano, 1754 – 1817). Curata da Francesco Leone, Fernando Mazzocca e Domenico Piraina, la mostra segna il grande ritorno di un artista a cui Milano rende omaggio attraverso a oltre 100 opere provenienti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali.

Allestimento mostra Appiani / Foto di Vincenzo Bruno – Electa

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO.

Art from Inside. Capolavori svelati tra arte e scienza

Palazzo Reale – fino al 6 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Cosa si cela dietro – e dentro – un capolavoro d’arte? È questa la domanda provocatoria che apre la mostra ideata da Fondazione Bracco a Palazzo Reale. Un viaggio immersivo nel mondo invisibile del restauro, della tutela e della valorizzazione, spesso celato al pubblico. Attraverso analisi diagnostiche non invasive e riproduzioni in scala 1:1, il visitatore penetra gli strati nascosti: pigmenti, velature e segreti tecnici rivelati da un racconto multimediale affascinante. Un ponte tra passato e innovazione, che invita a riscoprire l’arte con occhi nuovi, tra scienza e bellezza.

Al Mudec

M.C. Escher. Tra arte e scienza

Mudec – fino all’8 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Dopo un decennio di assenza, l’artista olandese (1898-1972) torna con un’esposizione che esplora il suo linguaggio unico, unendo matematica intuitiva e creatività percettiva. Architetture impossibili, illusioni ottiche, tassellazioni e metamorfosi dominano il percorso, nato da un approccio minuzioso e appassionato, lontano dai calcoli astratti. Escher fonde arte e scienza in una visione personale, dove la realtà si distorce in un gioco di percezioni.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Chiharu Shiota. The Moment the Snow Melts (installazione)

Mudec – fino al 28 giugno 2026

Per info consultare il sito.

Con The Moment the Snow Melts il Mudec inaugura il palinsesto artistico legato alle Olimpiadi Invernali 2026. L’installazione site-specific è firmata da Chiharu Shiota – curata da Sara Rizzo – e trasforma l’Agorà del museo in un paesaggio fragile e luminoso. Dove la materia si fa metafora e la memoria diventa ambiente immersivo.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Foto da Ufficio Stampa

Cosa propone la GAM – Galleria d’Arte Moderna

Pellizza da Volpedo. I capolavori

GAM – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

A oltre un secolo dall’ultima (e unica) mostra monografica dedicata all’artista piemontese, Milano ripercorre la vicenda artistica e biografica di Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) in un’esposizione ideata dalla Galleria d’Arte Moderna che di lui conserva, oltre a il Quarto Stato, opere altrettanto significative della sua produzione artistica.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Il Museo del Risorgimento

Gerolamo Induno 1825 – 2025

Museo del Risorgimento – fino all’11 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Grazie al nuovo allestimento dedicato a Gerolamo Induno, il pubblico può scoprire – e in alcuni casi vedere per la prima volta – dipinti e opere grafiche provenienti dalle collezioni civiche. Arricchite dall’arrivo di un nuovo pezzo destinato a diventare centrale nella lettura dell’opera dell’artista. Ovvero, il Bozzetto per la Battaglia di Magenta, acquistato nel 2024 dal Museo da una collezione privata.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Al PAC

India. Di bagliori e fughe

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea – fino all’8 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Prosegue il viaggio tra le diverse espressioni dell’arte contemporanea internazionale: India. Di bagliori e fughe è un’ampia collettiva che esplora le pratiche artistiche dell’India di oggi, nate dall’urgenza del vivere associato e capaci di risuonare oltre i confini geografici o culturali del Paese.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

All’Acquario Civico

Mitlantide

Acquario Civico – fino al 1° marzo 2026

Per info consultare il sito.

La mostra propone una riflessione potente e attuale sul rapporto tra uomo e ambiente, immaginando una Milano subacquea. Avvolta da alghe, pesci, oggetti galleggianti e parole poetiche. Ispirandosi al mito platonico di Atlantide, gli artisti costruiscono una narrazione visiva che mette in dialogo arte contemporanea, scienza e sostenibilità. E trasforma così la città in un luogo di memoria e consapevolezza.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Eventi e installazioni

La magia di Harry Potter al The Mall

Harry Potter: The Exhibition

The Mall – fino al 6 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Harry Potter: The Exhibition © Mario Wurzburger

L’autunno milanese diventa magico con Harry Potter: The Exhibition, che dal 19 settembre trasforma gli spazi de The Mall Portanuova in un’immersione nell’universo di Hogwarts. La mostra, già celebre in Europa e oltre, offre un percorso interattivo che permette ai visitatori di entrare fisicamente nei set iconici della saga: la Sala Grande, la Foresta Proibita, le aule di Pozioni e Difesa contro le Arti Oscure.

Accanto agli oggetti simbolo – la bastone di Harry, la Nimbus 2000, il Cappello Parlante, gli Horcrux – sono presenti attività che coinvolgono attivamente il pubblico: scegliere la propria Casa, lanciare incantesimi e vivere esperienze immersive. Pensata per tutti, la mostra punta ad essere un ponte generazionale tra i fan storici e le nuove leve.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Novembre e oltre nelle gallerie di Milano

Gerold Miller. Opere

Dep Art Gallery – fino al 20 dicembre 2025

Per info consultare il sito.

Dal 30 settembre al 20 dicembre 2025, la Dep Art Gallery di Milano ospita Gerold Miller. Opere, la prima personale dell’artista tedesco nella sede di via Comelico 40. Curata da Frank Boehm, la mostra presenta 20 lavori inediti, appartenenti a quattro serie distinte che sfidano le convenzioni di scultura e pittura.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Massimo Scolari. Solca Mari Mossi

Galleria Antonia Jannone – fino al 24 dicembre 2025

Per info consultare il sito.

Il progetto espositivo ripercorre oltre cinquant’anni del suo immaginario, dagli anni Settanta al 2020. Un ritorno atteso da più di trent’anni – l’ultima personale in galleria risale al 1992 – e che porta con sé un nucleo di opere inedite tra oli, acquerelli, incisioni e disegni che definiscono la sua poetica visionaria.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Le mostre alla Fabbrica del Vapore

Andrea Crespi. Artificial Beauty

Fabbrica del Vapore – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

Gli spazi post-industriali di via Procaccini ospitano la prima grande esposizione istituzionale di Andrea Crespi, curata da Alisia Viola e Sandie Zanini e co-prodotta da Fabbrica del Vapore e Comune di Milano con il patrocinio di Regione Lombardia. In mostra, oltre trenta opere per un percorso articolato e multi-linguaggio che indaga la metamorfosi della bellezza tra il classico e l’AI.

Artificial Beauty, Andrea Crespi, Fabbrica del Vapore / Credits foto Giacomo Demelli

LEGGI L’INTERVISTA U REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

I Tre Grandi di Spagna: tre visioni, un’eredità

Fabbrica del Vapore – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

La mostra racconta la nascita e l’evoluzione di alcune tra le più significative avanguardie artistiche del Novecento attraverso le opere di tre dei suoi massimi protagonisti: Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí. Si tratta di una produzione esclusiva, un’esposizione mai realizzata prima e concepita appositamente per lo spazio milanese.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Aspettando Natale

Polittico di Monte San Martino

Palazzo Marino – dal 3 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

La Sala Alessi apre le porte alla città con la mostra gratuita dedicata al Polittico di Monte San Martino, unica opera realizzata a quattro mani dai fratelli Carlo e Vittore Crivelli. Un capolavoro del Quattrocento che, nella sua storia, ha lasciato la sede originaria della chiesa di San Martino Vescovo soltanto tre volte.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

E nel 2026…

Meraviglie del Grand Tour

Museo Poldi Pezzoli – dal 30 gennaio al 4 maggio 2026

Per info consultare il sito.

Una grande mostra realizzata in collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York pensata per trasformare Milano – nell’anno delle Olimpiadi invernali – in capitale internazionale della cultura. Al centro del percorso Roma Antica di Giovanni Paolo Panini, capolavoro del 1757 proveniente dal Met; ma anche nuove acquisizioni e uno speciale omaggio cinematografico firmato Ferzan Ozpetek.

LEGGI L’APPROFONDIMENTO SU REVENEWS IN QUESTO ARTICOLO

Tutte le mostre sono aggiornate a dicembre. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

Immagini Shutterstock / Uffici Stampa