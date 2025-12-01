Le mostre di dicembre 2025 a Firenze, occasione per vivere la città tra arte moderna e contemporanea. I consigli di Revenews.

Le mostre d’inverno 2025 a Firenze offrono un viaggio ricco e variegato tra arte contemporanea, fotografia, performance e capolavori rinascimentali. La città, meta tra le più amate dai turisti, propone quest’anno un calendario di appuntamenti tra musei iconici e spazi indipendenti. Ecco la guida aggiornata alle mostre da non perdere nel mese di dicembre 2025.

Palazzo Strozzi

Beato Angelico: Il Frate Pittore che Illuminò il Rinascimento

Palazzo Strozzi – fino al 25 gennaio 2026

Per info consultare il sito.

La mostra intreccia istituzioni e territorio in un dialogo tra le due sedi, ripercorrendo produzione, evoluzione e influenza del frate pittore (Vicchio di Mugello, 1395 ca. – Roma, 1455). A cura di Carl Brandon Strehlke, Stefano Casciu e Angelo Tartuferi, è la prima monografica fiorentina dopo i settant’anni dalla storica del 1955. Beato Angelico, celebre per fondere eredità tardogotica con prospettive rinascimentali, maestria luminosa e armonie tra figure e spazio, emerge qui nel suo profondo legame con il sacro e l’umano.

Beato Angelico, exhibition views, Palazzo Strozzi e Museo di San Marco, Firenze, 2025. Photo: Ela Bialkowska, OKNO Studio

Toulouse-Lautrec, un viaggio nella Parigi della Belle Époque

Museo degli Innocenti – fino al 22 febbraio 2026

Per info consultare il sito.

Il Museo degli Innocenti si trasforma nel cuore pulsante della Parigi fin-de-siècle con una mostra omaggio al visconte Henri de Toulouse-Lautrec, maestro dell’effimero, attraverso opere emblema di un’era ribelle e sensuale. In esposizione prestiti eccezionali da istituzioni internazionali come litografie a colori, manifesti iconici, disegni a matita e penna, grafiche promozionali e illustrazioni.

CENTOVENTI. Villa Romana 1905‑2025

Museo Novecento – fino all’8 marzo 2026

Per info consultare il sito.

Per i 120 anni di Villa Romana, il Museo Novecento ospita, in collaborazione con l’istituzione storica, un’esposizione che ripercorre un’epopea di libertà artistica. Nata nel 1905 come spazio indipendente, Villa Romana ha sfidato i paradigmi accademici promuovendo sperimentazione e scambi internazionali. Oggi, evolve in baluardo per l’arte giovane, forgiando tradizioni nuove attraverso una critica lucida su passato e presente: un invito a immaginare futuri audaci, dove l’arte apre crepe nel tempo.

Spazi indipendenti e gallerie private

Oltre ai grandi musei, anche le gallerie e gli spazi indipendenti fiorentini propongono eventi interessanti per l’autunno:

Museo Marino Marini. Il museo conserva 183 opere di Marino Marini (1901-1980): sculture, dipinti, disegni e incisioni.

Museo Novecento: arte, lettura e creatività

Non solo mostre, ma anche esperienze di lettura, disegno e condivisione: il Museo Novecento di Firenze è all’insegna della creatività, con spazi dedicati allo studio, una Biblioteca Verde accessibile a tutti e un originale progetto di book crossing che mette in dialogo arte e narrativa. Un invito a rallentare e riscoprire il piacere di leggere, osservare e creare.

Le mostre di dicembre 2025 a Firenze rappresentano dunque un’occasione unica per vivere la città con occhi nuovi. Tra arte moderna e contemporanea, fotografia e contaminazioni creative, Firenze conferma il suo ruolo di polo culturale vibrante anche nella stagione invernale.

Tutte le mostre sono aggiornate a dicembre 2025. La guida sarà aggiornata nei prossimi mesi con nuovi eventi.