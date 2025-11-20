A Ca’ Rezzonico, dal 20 novembre 2025 al 7 gennaio 2026, Louis Vuitton e Fondazione MUVE presentano i restauri di opere del Settecento.

Fino al 7 gennaio 2026, Ca’ Rezzonico (Museo del Settecento Veneziano) accoglie una nuova tappa della collaborazione tra Louis Vuitton e la Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE). Impegno ormai decennale che continua a restituire splendore al patrimonio artistico della città.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Proseguendo un percorso avviato nel 2013 e fondato su interventi di restauro e progetti culturali legati al territorio, la Maison ha sostenuto nel 2025 il recupero di una selezione di opere del XVIII secolo provenienti dalle collezioni del museo. Il focus di questa nuova operazione è il tema universale della bellezza, evocato attraverso dipinti e oggetti di straordinario pregio.

Tra le opere restaurate spiccano la Minerva di Giambattista Pittoni e il Ritrovamento di Mosè di Nicola Grassi. Si tratta di due tele emblematiche della pittura veneziana del Settecento, riportate alla loro luminosità originaria grazie a un complesso intervento conservativo. A queste si affianca un raro necessaire del XVIII secolo appartenuto alla famiglia Pisani, testimonianza preziosa dell’eleganza e della cura del dettaglio che caratterizzavano la vita aristocratica veneziana.

Immagine da Ufficio Stampa

Il necessaire dialoga, in un allestimento dedicato nella Sala da Ballo, con un eccezionale Toiletry Kit del 1925 realizzato da Louis Vuitton per la celebre cantante lirica Marthe Chenal. Un incontro tra epoche diverse che mette in luce continuità, stile e savoir-faire: da un lato la raffinatezza degli oggetti d’uso del Settecento veneziano, dall’altro l’eccellenza artigianale della Maison nel Novecento.

LEGGI ANCHE: — Bellini, Mantegna e un ponte d’arte tra Rimini, Venezia e New York

L’esposizione, visitabile all’interno del percorso museale di Ca’ Rezzonico, offre così un’occasione per ammirare capolavori restaurati. Ma anche uno sguardo privilegiato sulla storia del gusto, dell’estetica e dell’arte applicata, in un dialogo che attraversa secoli di bellezza.

Immagine da Ufficio Stampa