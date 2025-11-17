‘Claude Monet Immersive Experience’: oltre 300 opere in 4K, realtà virtuale e percorso immersivo dedicato al maestro dell’Impressionismo.

Per la prima volta in Italia – a Milano, per la precisione – arriva Claude Monet: The Immersive Experience, una mostra che reinventa il modo di entrare nell’universo del padre dell’Impressionismo. Una produzione di Exhibition Hub – realtà internazionale con focus su grandi mostre e format immersivi – e in collaborazione con Fever, la principale piattaforma globale dedicata alla scoperta di esperienze dal vivo, l’esposizione porta nel nostro Paese un progetto che ha già conquistato Europa e Stati Uniti.

L’evento celebra le opere più celebri di Claude Monet – dalle Ninfee a Impression, soleil levant – trasformandole in un ambiente visivo e sonoro che fonde poesia, tecnologia e storytelling. Grazie a un sistema di mappatura digitale in risoluzione 4K, è possibile ammirare la proiezione di oltre 300 dipinti a 360 gradi su pareti, pavimenti e superfici immersive, dando vita a un grande affresco digitale in continuo movimento.

L’esperienza in realtà virtuale dedicata a Monet

Il percorso include anche un’esperienza in realtà virtuale. La VR accompagna il visitatore tra paesaggi, atmosfere e suggestioni che hanno ispirato il Maestro dell’Impressionismo. Questo elemento amplia ulteriormente la percezione della sua opera.

La mostra è pensata per un pubblico di tutte le età. Claude Monet: The Immersive Experience offre un momento di meraviglia e contemplazione. Allo stesso tempo rappresenta un’occasione di approfondimento per chi vuole conoscere meglio l’eredità artistica di Monet, attraverso una chiave contemporanea.

Unendo tradizione e innovazione, la mostra si presenta come un evento emozionante e accessibile, capace di coinvolgere tanto i neofiti quanto gli appassionati d’arte.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale monetexpo.com.