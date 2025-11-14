Il 29 novembre Jacopo Mandich porta al LimboStudio ‘Apollisiaco’, tra sculture–canidi, paesaggi mentali e installazioni immersive.

Dopo Abstract Cartoons, il progetto Hearth ideato da Fabio Maietta e Vittorio Giordano torna a Caserta con una nuova incursione artistica che ne amplia la missione. Ovvero, portare l’arte fuori dai confini canonici, trasformandola in esperienza viva e attraversabile. Sabato 29 novembre alle 18, negli spazi del LimboStudio (Piazza della Seta 8 a San Leucio), sarà protagonista Jacopo Mandich, che presenta la mostra-evento Apollisiaco.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’allestimento mette in frizione due archetipi estetici contrapposti: l’apollineo, legato all’ordine e alla forma, e il dionisiaco, simbolo dell’istinto, dell’ebbrezza e dell’energia primordiale. Questi poli opposti, nella rilettura di Mandich, non cercano una sintesi rassicurante, ma convivono in un equilibrio instabile e vibrante. Dove la razionalità resta sempre sul punto di cedere al caos e viceversa.

Il percorso, curato da Maietta, diventa così un’indagine sul confine poroso tra controllo e perdita di controllo, tra la scultura come disciplina e la vita come impulso indomabile. Formatosi in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma, Mandich presenta per l’occasione il Jackal Project, installazione modulare e itinerante che trasforma il LimboStudio in un paesaggio urbano interiore.

A popolarlo sono figure zoomorfe simili a canidi, creature marginali e luminose che sembrano emergere dagli interstizi della città così come dai recessi della coscienza. Appaiono grottesche e familiari allo stesso tempo, come incarnassero i fantasmi della vita quotidiana: pensieri rimossi, ferite sociali, rancori latenti. La loro presenza altera la percezione dello spazio, aprendo varchi su quei territori che la società preferisce ignorare: colpa, ingiustizia, disuguaglianza. È un’immersione nell’inconscio urbano, una chiamata a riconoscere ciò che sopravvive sotto la superficie del vivere comune.

LEGGI ANCHE: — ‘Metamorfosi del Sacro’: Teodora Axente trasforma la spiritualità in pittura

L’esperienza prosegue con Nuvola Quantica, installazione immersiva che porta lo spettatore in una stanza completamente buia, dove l’unica luce è quella del proprio cellulare. Ispirata alla teoria dell’indeterminazione delle particelle, l’opera evoca una forma frattale che sembra oscillare tra presenza e dissoluzione.

Ogni visitatore diventa dunque parte integrante di questo processo, generando riflessi e proiezioni che si intrecciano con quelli degli altri, deformando lo spazio e modificandone continuamente i contorni. È un ambiente che si costruisce e si disfa a seconda di chi lo attraversa, un organismo percettivo in costante mutazione.