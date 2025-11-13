Al via la quinta edizione della mostra curata da Art D’Égypte by Culturvator: tra eredità millenaria e visioni contemporanee nel deserto egiziano.

È stata ufficialmente inaugurata la quinta edizione di Forever Is Now, la rassegna che ogni anno trasforma il suggestivo scenario dell’altopiano di Giza in un palcoscenico per l’arte contemporanea. L’esposizione, organizzata da Art D’Égypte by Culturvator, si svolge sotto l’alto patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e delle Antichità egiziani e in collaborazione con l’UNESCO. E la mostra sarà visitabile fino al 6 dicembre 2025.

Quest’anno dieci artisti provenienti da dieci Paesi interpretano il concetto di “eternità” attraverso sculture monumentali e installazioni site-specific. Lavori che creano un racconto collettivo che intreccia l’eredità dell’antico Egitto con la ricerca estetica e concettuale del presente. «Celebrare la quinta edizione di Forever Is Now ha un significato speciale», dichiara Nadine Abdel Ghaffar, fondatrice di Art D’Égypte.

«Trovarsi davanti alle Piramidi ci ricorda il nostro obiettivo principale: connettere il patrimonio antico con l’arte contemporanea. Cinque anni fa era solo una visione. Oggi è diventato un dialogo globale che riunisce artisti da ogni parte del mondo davanti a uno dei luoghi più iconici della storia umana».

Giunta al suo quinto anno consecutivo, Forever Is Now si conferma dunque uno degli eventi d’arte più attesi e riconosciuti a livello internazionale. La mostra celebra diversità culturale, scambio artistico e dialogo senza tempo tra passato e presente. Sullo sfondo maestoso delle Piramidi – simbolo eterno dell’ingegno umano – gli artisti riflettono su eredità, speranza e desiderio di lasciare un segno destinato a durare per sempre.

Art D’Égypte, un ponte tra eredità e innovazione

Fondata nel 2017 da Nadine Abdel Ghaffar, Art D’Égypte è una piattaforma culturale nata per promuovere l’arte egiziana sulla scena internazionale. Negli anni ha curato esposizioni iconiche come Eternal Light al Museo Egizio, Nothing Vanishes, Everything Transforms al Palazzo Manial e Reimagined Narratives nella storica via Al-Mu’iz al-Din.

Dal 2021, con la nascita di Forever Is Now, l’organizzazione ha portato l’arte contemporanea nel cuore del patrimonio mondiale, trasformando il sito delle Piramidi di Giza in uno dei luoghi espositivi più straordinari al mondo.

Oggi, attraverso la piattaforma multidisciplinare Culturvator, Art D’Égypte continua a promuovere dialoghi interculturali tra arte visiva, design, cinema e patrimonio, consolidando il ruolo dell’Egitto come hub creativo globale.

Immagini da Ufficio Stampa