‘Designer’s Table’ unisce giovani talenti di Corea e Italia tra design, cultura gastronomica e mostre a Seoul e Milano.

Il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Corea (MCST) inaugura ufficialmente Designer’s Table, il programma di collaborazione tra giovani designer ideato per celebrare l’Anno dello Scambio Culturale Corea–Italia 2024-2025. La cerimonia di lancio, trasmessa in diretta dal Dongdaemun Design Plaza (DDP) di Seoul, segna l’inizio di un percorso di ricerca che mette in dialogo estetica, artigianato e cultura gastronomica.

Il progetto è ospitato dalla Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) e curato da alcune delle figure più rilevanti del design contemporaneo coreano e italiano. A Seoul l’allestimento è firmato da Yeo Miyoung, CEO di Studio D3, in collaborazione con Design House Co. Ltd., storica casa editrice e pioniere del giornalismo di design in Corea dal 1976. A Milano, invece, concept e curatela sono affidati all’architetta e consulente Jihye Choi, direttrice di Magma Project, che guiderà l’intero impianto espositivo e organizzativo.

Un tavolo come spazio d’incontro tra culture

Designer’s Table nasce con un obiettivo preciso: trasformare il design in un linguaggio di scambio, mettendo a confronto 12 giovani designer selezionati dai due Paesi. Per cinque mesi i partecipanti lavoreranno sull’interpretazione artistica e progettuale delle rispettive tradizioni gastronomiche, accompagnati da sessioni di mentoring e workshop con maestri riconosciuti del settore.

Sul palco del DDP saranno presenti i 12 designer vincitori e quattro mentor d’eccezione: per l’Italia, l’architetto Ico Migliore – fondatore dello studio internazionale Migliore+Servetto, professore al Politecnico di Milano e tre volte Compasso d’Oro – e Mario Trimarchi, designer e poeta delle forme, vincitore del Compasso d’Oro nel 2016 con la caffettiera Ossidiana di Alessi. Per la Corea, i mentori saranno Yeo Miyoung e Park Sungjae, CEO della filiale coreana di Flos, ponte naturale tra l’illuminazione italiana e il design orientale.

La figura di Ico Migliore merita un’attenzione particolare: tredici Red Dot Award, progetti urbani iconici come il Blue Line Park di Busan e due nomine come ambasciatore del design italiano in Corea. Trimarchi, invece, porta nel progetto una riflessione sul design come strumento poetico, capace di intessere emozione e memoria nelle cose.

I dodici designer selezionati

Tra identità materiche, biodesign, narrazione e sperimentazione, i profili selezionati sono un mosaico di sensibilità contemporanee.

I vincitori italiani

Guglielmo Brambilla (Bergamo & Seoul) – Designer di oggetti, esplora i rituali quotidiani e il significato culturale della materia.

– Designer di oggetti, esplora i rituali quotidiani e il significato culturale della materia. Marlisa Marasco (Cimigliano & Pavia) – Architetta e designer, intreccia memoria e tradizione in forme poetiche e intime.

– Architetta e designer, intreccia memoria e tradizione in forme poetiche e intime. Mara Bragagnolo (Genova) – Interior designer con focus sul design inclusivo e percettivo, specializzata in Olfactive Spatial Design.

– Interior designer con focus sul design inclusivo e percettivo, specializzata in Olfactive Spatial Design. Giulia Vecchiato – SURI Studio (Venezia) – Ricerca nel gioiello contemporaneo e nella scultura, guidata dal ritmo lento dell’acqua veneziana.

– Ricerca nel gioiello contemporaneo e nella scultura, guidata dal ritmo lento dell’acqua veneziana. Gianluca Sestini (Firenze) – Designer urbano, indaga la relazione tra persona e oggetto come atto di consapevolezza.

– Designer urbano, indaga la relazione tra persona e oggetto come atto di consapevolezza. Giulia De Franco (Milano) – Product designer con focus sulla biomimetica e sui biomateriali, tra sostenibilità e sperimentazione.

I vincitori coreani

Euna Lee (Seoul & Sydney) – Designer e illustratrice che indaga la relazione tra narrazione visiva e spazio quotidiano.

– Designer e illustratrice che indaga la relazione tra narrazione visiva e spazio quotidiano. Heeueon Rha – Ricerca la giocosa percezione degli oggetti attraverso media fisici, digitali e AI.

– Ricerca la giocosa percezione degli oggetti attraverso media fisici, digitali e AI. Jisu Jeong – Crea oggetti che invitano al tatto e alla memoria sensoriale, esplorando il movimento silenzioso della materia.

– Crea oggetti che invitano al tatto e alla memoria sensoriale, esplorando il movimento silenzioso della materia. Junghyun Kim – Persegue un design che emoziona, lasciando tracce di curiosità e stupore.

– Persegue un design che emoziona, lasciando tracce di curiosità e stupore. Jungyeon Shin – Tra tradizione, località e consumo, lavora al confine tra discipline e materiali.

– Tra tradizione, località e consumo, lavora al confine tra discipline e materiali. Subin Seol (Seoul & London) – Unisce artigianalità e narrazione, trasformando il design in un mezzo di racconto.

Due mostre tra Seoul e Milano

I lavori dei 12 designer saranno presentati in due esposizioni parallele:

Seoul – Dal 12 novembre al 31 dicembre 2025, nell’ambito del Seoul Design Festival presso il Seochon Lounge.

– Dal 12 novembre al 31 dicembre 2025, nell’ambito del Seoul Design Festival presso il Seochon Lounge. Milano – Dal 20 al 30 novembre 2025, all’interno dell’iconico concept store 10 Corso Como, tempio internazionale della cultura visiva e del design.

Un rappresentante del Ministero della Cultura coreano ha commentato: «Questo progetto non sarà una semplice mostra, ma un nuovo modello di diplomazia culturale basata sul design e sulla diffusione dell’onda coreana. Mostrerà il potenziale e la sostenibilità delle collaborazioni creative tra i Paesi».

Un tassello dell’Anno dello Scambio Culturale Corea–Italia

Il progetto si inserisce nel più ampio programma avviato ufficialmente il 3 maggio 2024, quando a Roma il Ministro coreano Yoo In-chon e la Sottosegretaria italiana Maria Tripodi hanno firmato il protocollo d’intesa per l’Anno dello Scambio Culturale Reciproco 2024-2025.

Dopo mesi di mentorship, ricerca e dialogo tra culture, Designer’s Table rappresenta la sintesi più tangibile di questo ponte creativo tra Oriente e Occidente.