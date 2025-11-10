Dal 21 al 23 novembre la Galleria Chroma ospita ‘Interlude’, la nuova mostra capsule di Lucamaleonte: dieci arazzi, opere su carta e linoleografie inedite tra natura, simboli e visioni urbane.

Una parentesi creativa, breve ma densissima. Così si presenta Interlude, la nuova mostra capsule che la Galleria Chroma porta a Roma dal 21 al 23 novembre 2025. Lucamaleonte, tra i protagonisti assoluti della street art italiana, sceglie un titolo che evoca la musica per raccontare uno snodo del suo percorso artistico. Un luogo sospeso, dove tecnica, memoria e simbolo si intrecciano.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La mostra si sviluppa in tre soli giorni, un tempo volutamente concentrato che restituisce l’idea di un’istantanea. Come se l’artista aprisse il suo studio, quasi senza filtri, e invitasse il pubblico a osservare da vicino le direzioni che sta esplorando. In questo “interludio” visivo trovano spazio dieci arazzi, una serie di opere su carta e un gruppo di linoleografie a tiratura limitata. Tutte pensate appositamente per l’occasione. Materiali e linguaggi diversi diventano gli strumenti per ampliare la sua ricerca, che da sempre abita il confine tra artigianalità e immaginario urbano.

Negli arazzi il segno si traduce in trama, in racconto materico con figure animali, piante e simbologie naturali che si trasformano in narrazioni stratificate. Le opere su carta richiamano invece la poster art che ha reso Lucamaleonte un riferimento della scena street romana, con composizioni che conservano la stessa immediatezza visiva dei suoi interventi nei quartieri della città. Le linoleografie, infine, propongono una versione più intima e raccolta del suo iconico tratto, capace di rendere essenziale ogni dettaglio.

LEGGI ANCHE: — La collezione Davidson incanta Parigi: capolavori e filantropia da 19,7 milioni di euro

Accanto al mondo naturale – costellato di animali, foglie, forme organiche e atmosfere sospese – Interlude introduce un elemento che segnala un possibile cambio di rotta: la figura umana. Una presenza rara nella produzione dell’artista, che qui appare come indizio di un dialogo nuovo tra individuo e ambiente, tra memoria personale e paesaggio urbano.

La mostra si inaugura il 21 novembre alle 19:00, con ingresso libero e la presenza dell’artista. Un’occasione per osservare da vicino un “passaggio” nella ricerca di Lucamaleonte e per scoprire come la sua poetica continui a evolversi. Mantenendo intatta la forza simbolica che l’ha reso una delle voci più riconoscibili della street art italiana.

Immagini courtesy dell’artista da Ufficio Stampa