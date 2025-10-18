A Padova la mostra ‘Stregherie’ trasforma la strega in simbolo di sapere e libertà, tra arte, mito e magia alla Cattedrale Ex Macello.
Dopo Monza e Bologna, arriva a Padova la nuova edizione di Stregherie. Iconografia, Riti e Simboli delle Eretiche del Sapere, la mostra-evento che indaga la figura della strega come simbolo di conoscenza, resistenza e rinascita. Dal 24 ottobre 2025 al 1° febbraio 2026, gli spazi della Cattedrale ex Macello accoglieranno un percorso completamente rinnovato, firmato dallo storico dell’arte, scrittore e criminologo Andrea Pellegrino.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
LEGGI ANCHE: Elisa Seitzinger: «Il fascino eterno delle streghe»
Questa terza edizione di Stregherie, prodotta da Vertigo Syndrome, propone una narrazione immersiva che unisce arte, antropologia e immaginario contemporaneo. Nove sezioni tematiche, concepite come altrettanti portali iniziatici, accompagnano il pubblico in un viaggio tra mito, corpo, sapere e rinascita: dalle radici oracolari e pagane della strega fino alla sua attualizzazione come icona femminile e simbolo di libertà.
Lontana dagli stereotipi fiabeschi o dalle visioni inquisitorie, la strega qui è una figura che sa. Una custode di conoscenze dimenticate, un’eretica del sapere che continua a ispirare. Il percorso mescola incisioni antiche, testi esoterici, oggetti rituali e opere d’arte contemporanea, creando un dialogo costante tra passato e presente.
Tra i momenti più suggestivi, la sala dedicata a un processo per stregoneria del 1539, ricostruito in collaborazione con l’Archivio di Stato di Modena, in cui i visitatori si troveranno simbolicamente al banco degli imputati, e la stanza conclusiva del Libro delle Ombre, dove ognuno potrà lasciare il proprio incantesimo.
A completare l’esperienza, Vertigo Syndrome invita ogni anno un artista contemporaneo a reinterpretare il tema della mostra. A Padova sarà Elisa Seitzinger con il progetto inedito Superego e una serie di arazzi e opere che esplorano il legame tra mito, magia e identità femminile.
Stregherie è una mostra che unisce ricerca storica e impatto sensoriale, capace di far dialogare erudizione e immaginazione. Un invito a riconoscersi, oggi, nello sguardo della strega: simbolo di libertà, conoscenza e potere creativo.
Informazioni e orari della mostra Stregherie
Cattedrale Ex Macello, Padova
Via Alvise Cornaro 1
24 ottobre 2025 – 1° febbraio 2026
Orari
Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato – Domenica – Festivi: 10.30 – 19.30
Lunedì e Martedì: Chiuso
Aperture straordinarie
31 ottobre: tutto il giorno dalle 10:30 alle ore 24:00 (ultimo accesso ore 23:00).
1 e 2 novembre, 8 dicembre: tutto il giorno dalle 10:30 alle ore 19.30 (ultimo accesso un’ora prima).
Dal 26 dicembre all’11 gennaio: aperti tutti i giorni dalle 10:30 alle ore 19.30 (ultimo accesso un’ora prima). Chiusa invece dal 22 al 25 dicembre.
Biglietti
Intero: € 16,00
Ridotto: € 14,00
Ridotto SPECIALE bambini dai 7 ai 12 anni: € 6,00
SODDISFATTI O RIMBORSATI: I visitatori insoddisfatti dell’esposizione avranno la possibilità di essere rimborsarti dell’intero importo del biglietto pagato.
Foto Preview: Jean Veber, Streghe moderne, circa 1910, collezione Invernizzi