A Padova la mostra ‘Stregherie’ trasforma la strega in simbolo di sapere e libertà, tra arte, mito e magia alla Cattedrale Ex Macello.

Dopo Monza e Bologna, arriva a Padova la nuova edizione di Stregherie. Iconografia, Riti e Simboli delle Eretiche del Sapere, la mostra-evento che indaga la figura della strega come simbolo di conoscenza, resistenza e rinascita. Dal 24 ottobre 2025 al 1° febbraio 2026, gli spazi della Cattedrale ex Macello accoglieranno un percorso completamente rinnovato, firmato dallo storico dell’arte, scrittore e criminologo Andrea Pellegrino.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Elisa Seitzinger: «Il fascino eterno delle streghe»

Questa terza edizione di Stregherie, prodotta da Vertigo Syndrome, propone una narrazione immersiva che unisce arte, antropologia e immaginario contemporaneo. Nove sezioni tematiche, concepite come altrettanti portali iniziatici, accompagnano il pubblico in un viaggio tra mito, corpo, sapere e rinascita: dalle radici oracolari e pagane della strega fino alla sua attualizzazione come icona femminile e simbolo di libertà.

Gran Etteilla, Jean Baptiste Alliette, ‘800

Lontana dagli stereotipi fiabeschi o dalle visioni inquisitorie, la strega qui è una figura che sa. Una custode di conoscenze dimenticate, un’eretica del sapere che continua a ispirare. Il percorso mescola incisioni antiche, testi esoterici, oggetti rituali e opere d’arte contemporanea, creando un dialogo costante tra passato e presente.

Tra i momenti più suggestivi, la sala dedicata a un processo per stregoneria del 1539, ricostruito in collaborazione con l’Archivio di Stato di Modena, in cui i visitatori si troveranno simbolicamente al banco degli imputati, e la stanza conclusiva del Libro delle Ombre, dove ognuno potrà lasciare il proprio incantesimo.

A completare l’esperienza, Vertigo Syndrome invita ogni anno un artista contemporaneo a reinterpretare il tema della mostra. A Padova sarà Elisa Seitzinger con il progetto inedito Superego e una serie di arazzi e opere che esplorano il legame tra mito, magia e identità femminile.

Stregherie è una mostra che unisce ricerca storica e impatto sensoriale, capace di far dialogare erudizione e immaginazione. Un invito a riconoscersi, oggi, nello sguardo della strega: simbolo di libertà, conoscenza e potere creativo.

Informazioni e orari della mostra Stregherie

Cattedrale Ex Macello, Padova

Via Alvise Cornaro 1

24 ottobre 2025 – 1° febbraio 2026

Orari

Mercoledì – Giovedì – Venerdì – Sabato – Domenica – Festivi: 10.30 – 19.30

Lunedì e Martedì: Chiuso

Aperture straordinarie

31 ottobre: tutto il giorno dalle 10:30 alle ore 24:00 (ultimo accesso ore 23:00).

1 e 2 novembre, 8 dicembre: tutto il giorno dalle 10:30 alle ore 19.30 (ultimo accesso un’ora prima).

Dal 26 dicembre all’11 gennaio: aperti tutti i giorni dalle 10:30 alle ore 19.30 (ultimo accesso un’ora prima). Chiusa invece dal 22 al 25 dicembre.

Biglietti

Intero: € 16,00

Ridotto: € 14,00

Ridotto SPECIALE bambini dai 7 ai 12 anni: € 6,00

SODDISFATTI O RIMBORSATI: I visitatori insoddisfatti dell’esposizione avranno la possibilità di essere rimborsarti dell’intero importo del biglietto pagato.

www.stregherie.it

Foto Preview: Jean Veber, Streghe moderne, circa 1910, collezione Invernizzi