Zinelli&Perizzi celebra cento anni di design italiano con la mostra ‘1925/2025 – Cento anni in mostra’ a Trieste, tra storia, eleganza e solidarietà.

Un secolo di storia dell’abitare raccontato attraverso immagini, oggetti e visioni. È questo il senso profondo di 1925/2025 – Cento anni in mostra, l’esposizione che celebra i cento anni di Zinelli&Perizzi, marchio triestino che dal 1925 rappresenta una delle più autorevoli espressioni della cultura del design e dell’arredamento italiano. Fondata dall’intuizione del tappezziere e arredatore Giovanni Perizzi, l’azienda ha attraversato un secolo di evoluzione del gusto, riuscendo a mantenere intatto il proprio DNA: un equilibrio tra artigianalità, ricerca, studio dei materiali e innovazione progettuale.

La ricorrenza del centenario diventa così un’occasione non solo per ripercorrere la storia di un’eccellenza, ma per riflettere sull’identità stessa del made in Italy nel mondo dell’interior design. Madrina dell’evento è Gilda Bojardi, direttrice della rivista Interni, che il 18 ottobre inaugurerà ufficialmente la mostra nello showroom Spaziocavana di via San Sebastiano 1, nel cuore di Trieste.

L’esposizione, visitabile fino al 7 novembre, è aperta al pubblico con orario continuato sabato 18 ottobre dalle 11 alle 19 e, nei giorni successivi, dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Un racconto per immagini e oggetti

Sessanta fotografie d’archivio e una selezione di pezzi iconici di arredamento accompagnano il visitatore in un viaggio lungo cent’anni. Il percorso, suddiviso in tre sezioni tematiche — La Storia, La Tappezzeria e La Marinedivision — mette in luce le anime che hanno costruito nel tempo l’identità di Zinelli&Perizzi: l’interior design, la tradizione artigiana e il legame profondo con la cultura marinara di Trieste.

Non una semplice esposizione celebrativa, ma un racconto corale che attraversa epoche, stili e materiali, mantenendo costante il dialogo tra memoria e contemporaneità. 1925/2025 – Cento anni in mostra diventa così una riflessione sulla forza del progetto, sulla bellezza come valore condiviso e sulla capacità di un marchio storico di reinterpretare il proprio patrimonio con uno sguardo rivolto al futuro.

La storia e il gusto dell’abitare

La sezione La Storia porta il visitatore nel cuore del Novecento, quando Zinelli&Perizzi contribuiva a definire il gusto dell’abitare nell’Italia del boom economico.

Tra le immagini che raccontano la Trieste mondana e creativa degli anni Sessanta trovano spazio un divano dalle linee pulite ed essenziali, ritappezzato con tessuti Nobilis, e due poltroncine originali dello stesso periodo, rivestite con tessuti Dedar. Oggetti che incarnano la raffinatezza di un’epoca e l’evoluzione del design italiano, testimonianza di un dialogo continuo tra passato e presente.

Le radici nella tappezzeria

Tutto nasce dall’artigianato. Nella sezione La Tappezzeria si riscopre la radice più autentica dell’azienda: la tradizione manuale, la precisione e la cura dei dettagli.

Le fotografie d’epoca dialogano con due poltrone da camera e una poltrona classica reinterpretate con i pregiati tessuti Dedar, in un contrasto che diventa dichiarazione di intenti: fondere linee storiche e materiali contemporanei per raccontare un sapere che si rinnova. È la filosofia che da un secolo definisce lo stile di Zinelli&Perizzi: l’eleganza non come esercizio estetico, ma come ricerca continua di equilibrio tra funzionalità e bellezza.

L’anima del mare

La terza area, La Marinedivision, è dedicata al lungo legame tra Zinelli&Perizzi e la tradizione cantieristica triestina. Fin dagli anni Venti, l’azienda collabora con la Cosulich Line, fino ad approdare ai grandi progetti con Fincantieri, portando il design italiano a bordo di oltre cento grandi navi.

In mostra spicca una chaise longue disegnata da Gustavo Pulitzer, maestro dell’architettura navale del Novecento, rivestita con tessuti Dedar: un oggetto che diventa simbolo della fusione tra arte, industria e navigazione.

Un gesto di bellezza e solidarietà

A conclusione della mostra, tutti i pezzi esposti saranno messi all’asta, e il ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Burlo Garofolo e alla Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste, a sostegno della ricerca scientifica e della tutela della salute materno-infantile.

Con questo gesto, Zinelli&Perizzi rinnova il proprio legame con la città e celebra il suo centenario come un’occasione di bellezza, cultura e impegno sociale: un modo per guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.