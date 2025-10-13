Milano si colora d’autunno anche nelle sue proposte culturali: ecco le mostre da non perdere a Milano nel mese di ottobre 2025.

Milano vive un ottobre intenso di appuntamenti artistici, con esposizioni contemporanee, retrospettive e installazioni site‑specific. Ottobre 2025 nel capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, un mese vibrante per gli amanti dell’arte, con un calendario di mostre che spaziano dalla fotografia alla street art, passando per celebrazioni storiche e riflessioni sul presente. La città, crocevia culturale del Nord Italia, apre le porte a esposizioni che uniscono tradizione e innovazione, ospitate in sedi prestigiose sia pubbliche sia private.

Ecco una guida alle mostre imperdibili di questo mese, con dettagli su date, luoghi e perché vale la pena visitarle.

Le mostre da vedere a Milano a ottobre 2025

Le proposte di Palazzo Reale

More than Kids

Palazzo Reale – fino al 2 novembre 2025

Dal 22 luglio 2025, Palazzo Reale di Milano ospita Valerio Berruti. More than kids, la più grande mostra personale dell’artista piemontese, curata da Nicolas Ballario. Promossa dal Comune di Milano – Cultura, prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia con Piuma e il sostegno della Fondazione Ferrero, l’esposizione presenta sculture monumentali, installazioni, video e una giostra interattiva. Partendo dall’infanzia, Berruti esplora temi universali come il cambiamento climatico, invitando grandi e piccoli a riflettere. Dopo un’anteprima ad Alba, la mostra, arricchita da musiche di Einaudi e Daddy G, celebra un’arte poetica e coinvolgente.



Appiani. Il Neoclassicismo a Milano

Palazzo Reale – dal 23 settembre 2025 all’11 gennaio 2026

Le sale di Palazzo Reale ospitano la più ampia retrospettiva mai dedicata ad Andrea Appiani (Milano, 1754 – 1817). Curata da Francesco Leone, Fernando Mazzocca e Domenico Piraina, la mostra segna il grande ritorno di un artista a cui Milano rende omaggio attraverso a oltre 100 opere provenienti da prestigiose istituzioni italiane e internazionali.

La Biblioteca Ambrosiana

Natura Morta di Jago

Veneranda Biblioteca Ambrosiana – fino al 4 novembre 2025

Prosegue fino al 4 novembre la mostra Natura Morta di Jago alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Lo scultore contemporaneo si confronta con la Canestra di frutta di Caravaggio, reinterpretandola con un cesto colmo di armi invece che di frutti, un simbolo potente della violenza moderna. Curata da Maria Teresa Benedetti, l’esposizione intreccia passato e presente, offrendo una riflessione cruda e attuale. A giugno, con il clima estivo, è un invito a sostare nel silenzio della biblioteca per cogliere il messaggio dell’artista.

Pellizza da Volpedo. I capolavori

GAM – dal 26 settembre 2025 al 25 gennaio 2026

A oltre un secolo dall’ultima (e unica) mostra monografica dedicata all’artista piemontese, Milano ripercorre la vicenda artistica e biografica di Giuseppe Pellizza da Volpedo (1868-1907) in un’esposizione ideata dalla Galleria d’Arte Moderna che di lui conserva, oltre a il Quarto Stato, opere altrettanto significative della sua produzione artistica.

Al Mudec

M.C. Escher. Tra arte e scienza

Mudec – dal 25 settembre 2025 all’8 febbraio 2026

Dopo un decennio di assenza, l’artista olandese (1898-1972) torna con un’esposizione che esplora il suo linguaggio unico, unendo matematica intuitiva e creatività percettiva. Architetture impossibili, illusioni ottiche, tassellazioni e metamorfosi dominano il percorso, nato da un approccio minuzioso e appassionato, lontano dai calcoli astratti. Escher fonde arte e scienza in una visione personale, dove la realtà si distorce in un gioco di percezioni.

GAM Galleria d’Arte Moderna

Sara Enrico. Under the Sun, Beyond the Skin

GAM – Galleria d’Arte Moderna – dal 16 settembre al 14 dicembre

La GAM ospita un nuovo appuntamento di Furla Series con la personale di Sara Enrico, Under the Sun, Beyond the Skin, a cura di Bruna Roccasalva. Per la prima volta il progetto si sviluppa interamente all’aperto, nel giardino di Villa Reale, trasformato in un percorso espositivo site-specific. Il giardino diventa così un laboratorio di riflessione, dove le opere invitano a ripensare la relazione tra materia e spazio, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e sensoriale che supera i confini tradizionali della scultura.

Eventi e installazioni

Inequalities: Riflessioni Globali

Triennale Milano – Fino al 9 novembre 2025

Inaugurata il 13 maggio, Inequalities alla Triennale Milano è la 24ª Esposizione Internazionale, un percorso di installazioni e progetti che affronta le disuguaglianze globali. Curata da un team internazionale, la mostra invita a interrogarsi su temi come disparità sociali ed economiche, con opere site-specific che stimolano il dibattito. A giugno, con eventi collaterali come workshop per famiglie, diventa un’occasione per vivere l’arte come strumento di riflessione collettiva.

La magia di Harry Potter al The Mall

Harry Potter: The Exhibition

The Mall – fino al 6 gennaio 2026

L’autunno milanese diventa magico con Harry Potter: The Exhibition, che dal 19 settembre trasforma gli spazi de The Mall Portanuova in un’immersione nell’universo di Hogwarts. La mostra, già celebre in Europa e oltre, offre un percorso interattivo che permette ai visitatori di entrare fisicamente nei set iconici della saga: la Sala Grande, la Foresta Proibita, le aule di Pozioni e Difesa contro le Arti Oscure.

Accanto agli oggetti simbolo – la bastone di Harry, la Nimbus 2000, il Cappello Parlante, gli Horcrux – sono presenti attività che coinvolgono attivamente il pubblico: scegliere la propria Casa, lanciare incantesimi e vivere esperienze immersive. Pensata per tutti, la mostra punta ad essere un ponte generazionale tra i fan storici e le nuove leve.

Ottobre e oltre nelle gallerie di Milano

Anna-Lena Krause e Viktor Petrov. Through Invisible Walls

Tempesta Gallery – fino al 1° novembre 2025

La bi-personale degli artisti Anna-Lena Krause e Viktor Petrov curata da Elisa Bonzano intreccia scultura, performance e installazioni per interrogare i meccanismi che modellano lo spazio, la percezione e le relazioni umane.

Lorenzo Castore. INSIGHT

Bocconi Art Gallery – fino al 12 dicembre

Curata da Caroline Benichou, nell’ambito di MIA Photo Fair BNP Paribas, l’esposizione raccoglie 20 opere che esplorano l’approccio trasversale dell’artista alla fotografia, tra formati diversi, giochi di luce e movimenti che catturano presenze e assenze.

Elisa Alberti. Risonanze

Galleria 10 A.M. ART – dal 25 settembre al 21 novembre

Dal 25 settembre – e fino al 21 novembre –, la Galleria 10 A.M. ART di Milano la personale di Elisa Alberti, curata da Gianluca Ranzi. In esposizione un corpus di opere che raccontano la complessità della natura e della vita psichica in un linguaggio pittorico essenziale, modulare e vibrante.

Gerold Miller. Opere

Dep Art Gallery – dal 30 settembre al 20 dicembre

Dal 30 settembre al 20 dicembre 2025, la Dep Art Gallery di Milano ospita Gerold Miller. Opere, la prima personale dell’artista tedesco nella sede di via Comelico 40. Curata da Frank Boehm, la mostra presenta 20 lavori inediti, appartenenti a quattro serie distinte che sfidano le convenzioni di scultura e pittura.

Le mostre in arrivo durante l’autunno

I Tre Grandi di Spagna: tre visioni, un’eredità

Fabbrica del Vapore – dal 25 ottobre al 25 gennaio 2026

La mostra racconta la nascita e l’evoluzione di alcune tra le più significative avanguardie artistiche del Novecento attraverso le opere di tre dei suoi massimi protagonisti: Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí. Si tratta di una produzione esclusiva, un’esposizione mai realizzata prima e concepita appositamente per lo spazio milanese.

RI-SCATTI. Il cielo è sempre più blu

PAC Padiglione d’Arte Contemporanea – dal 14 al 26 ottobre 2025

Undicesima ideata e organizzata insieme a Ri-scatti ODV e promossa dal Comune di Milano con il sostegno di Tod’s, l’edizione 2025 si propone come un ponte naturale tra due mondi accomunati da un obiettivo condiviso: restituire centralità e voce a chi, troppo spesso, è percepito solo attraverso la lente della fragilità.

Tutte le mostre sono aggiornate a ottobre. La guida verrà aggiornata con nuovi eventi.

