Art Club #39 porta le opere di Eva Jospin a Villa Medici intrecciando rovine e seta in un viaggio sensoriale tra antico e contemporaneo.

A Roma arrivano i fili di seta e bronzo di Eva Jospin, protagonista della nuova serie espositiva di Villa Medici Art Club #39. Dal 9 ottobre al 19 gennaio 2026, l’Accademia di Francia ospita infatti la personale dell’artista francese, curata da Pier Paolo Pancotto, che trasforma tre spazi storici in giardini incantati di rovine e metamorfosi.

Dopo la residenza a Villa Medici anni fa, Jospin torna con opere site-specific che intrecciano bronzo, cartone e ricami in seta, accompagnate dalle proiezioni video Carmontelle (2023, 1’20”) e Forêt (2023, 6’40”). In questo sua esposizione, l’artista si confronta con ambienti carichi di stratificazioni. Dalla Gypsothèque, tempio di gessi neoclassici, all’ex studio di Balthus, eco di introspezione, passando per lo Studiolo – “stanza degli uccelli” – scrigno rinascimentale.

Qui, le sue installazioni nascono dal genius loci, fondendo materiali umili con un’estetica visionaria. Bronzo per evocare solidità effimera, cartone per texture organiche, seta ricamata per trame delicate. Ogni elemento è un invito a sfiorare la memoria del luogo. Mentre i video amplificano l’atmosfera.

Foto © Daniele Molajoli da Ufficio Stampa

Da oltre 15 anni, Jospin costruisce universi ibridi dove rovine, giardini e grotte si fondono in installazioni monumentali che interrogano la relazione tra uomo e natura. Le sue opere, spesso ambientali, evocano mondi sospesi tra mito e realtà, usando materiali quotidiani per creare paesaggi che sussurrano segreti.

A Villa Medici, questo approccio si fa site-specific, dialogando con l’architettura cinquecentesca e barocca del complesso. In particolare, il ricamo in seta aggiunge un tocco tattile, mentre il bronzo conferisce permanenza illusoria, rendendo ogni opera un frammento di dialogo tra effimero e eterno.

Il progetto Art Club

Art Club, avviato nel 2016 da Pancotto, è una piattaforma longeva che invita artisti internazionali a interventi site-specific negli spazi storici di Villa Medici. Tra i precedenti: Enzo Cucchi, Nico Vascellari, Eva Marisaldi, Achraf Touloub e Guglielmo Castelli (#38). Con Jospin, il ciclo raggiunge il suo 39° appuntamento, rinnovando l’esperienza della visita alla Villa e generando ogni volta nuove connessioni.

Art Club #39 – Eva Jospin

Dal 9 ottobre 2025 al 19 gennaio 2026

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, Viale della Trinità dei Monti 1, Roma

Accesso con biglietto visita guidata di Villa Medici (€14 intero / €11 ridotto, durata 1:30)

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Bosquet, suite Tromper l’oeil, 2024, 176 x 256 x 10 cm.

Courtesy Eva Jospin and GALLERIA CONTINUA. Copyright © ADAGP, Parigi.