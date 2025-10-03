A Lucca Comics & Games 2025 la mostra ‘Viaggio in Italia’ celebra il fumettista francese Alfred, tra tavole originali e materiali d’archivio.

Tra i nomi più amati e raffinati della Bande Dessinée francese, Alfred (classe 1976) sarà al centro di una grande mostra a Lucca Comics & Games 2025. Il percorso espositivo, intitolato Viaggio in Italia e ospitato negli spazi del Palais de France, racconta il legame profondo tra l’autore e il nostro Paese, attraverso tavole originali e materiali d’archivio.

Viaggio in Italia: il dialogo tra Francia e Italia

Curata da Mauro Bruni e Michele Foschini, la mostra celebra l’intenso dialogo artistico che Alfred ha intrecciato con l’Italia nei suoi libri pubblicati da BAO Publishing. Un’occasione unica per scoprire le radici di un immaginario che oscilla tra intimità e universalità, e che trova nel nostro Paese una cornice narrativa privilegiata.

Un autore di culto

Vincitore del Fauve d’Or al Festival di Angoulême 2014 con Come prima, Alfred è considerato uno dei narratori più sensibili del fumetto contemporaneo. Le sue opere – da Perché ho ucciso Pierre a Maltempo – sono tradotte e premiate in tutto il mondo, capaci di unire introspezione e potenza visiva.

Il nuovo graphic novel Senso

La mostra coincide con l’uscita di Senso (BAO Publishing, dal 3 ottobre 2025), un graphic novel ambientato in un Sud Italia torrido e sospeso. La storia segue due sconosciuti che si incontrano a un banchetto di nozze. I due condividono, per una notte, il bisogno di dare senso alle proprie vite. Un racconto di fuga immobile, che arricchisce il percorso dell’autore verso una narrativa sempre più intima ed esistenziale.

Incontri con il pubblico

Oltre alla mostra, Alfred sarà presente allo stand BAO durante i giorni della fiera, per incontrare i lettori e firmare copie delle sue opere. Con Viaggio in Italia, Lucca Comics & Games 2025 dedica a uno dei grandi maestri del fumetto europeo un tributo che è al tempo stesso esposizione, omaggio e ponte culturale tra Francia e Italia.